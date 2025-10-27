Θλίψη στη Λευκωσία για τον θάνατο του Ανδρέα Ππασιά – Πότε θα τελεστεί η κηδεία

Δολοφονία Δημοσθένους: Αποκαλυπτικές κινήσεις των δραστών μέρες πριν το έγκλημα
Σοκαριστικές αποκαλύψεις φέρνουν στο φως οι έρευνες για τη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους στη Λεμεσό.
Η κηδεία του άτυχου 72χρονου θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στην Αγλαντζιά, την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025, ώρα 14:00.
Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 13:30. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Αγλαντζιάς.
Παράκληση της οικογένειας είναι όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για το φιλανθρωπικό έργο του ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Αγλαντζιάς.
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις