Θλίψη στη Λευκωσία για τον θάνατο του Ανδρέα Ππασιά – Πότε θα τελεστεί η κηδεία

Η κηδεία του άτυχου 72χρονου θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στην Αγλαντζιά, την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025, ώρα 14:00.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 13:30. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Αγλαντζιάς.

Παράκληση της οικογένειας είναι όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για το φιλανθρωπικό έργο του ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Αγλαντζιάς.