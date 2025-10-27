Δολοφονία Δημοσθένους: Αποκαλυπτικές κινήσεις των δραστών μέρες πριν το έγκλημα

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Άλφα Κύπρου και της δημοσιογράφου Έρικας Καβάζη, οι έρευνες δείχνουν ότι οι δράστες προετοίμαζαν το έγκλημα μέρες πριν, με κινήσεις που παρακολουθήθηκαν από κάμερες ασφαλείας.

Το κλεμμένο όχημα ιερέα, με πλαστές πινακίδες και μπιτόνια με εύφλεκτη ύλη, βρέθηκε τρεις μέρες πριν τον φόνο κοντά στο σπίτι του θύματος, ενώ οι ύποπτοι κινούνταν επανειλημμένα με μοτοποδήλατο και βαν γύρω από το σπίτι, ελέγχοντας σημεία και διαδρομές που χρησιμοποιήθηκαν την ημέρα του εγκλήματος.

Σύμφωνα με τον ανακριτή, οι κινήσεις αυτές δείχνουν ότι το σχέδιο είχε τεθεί σε εφαρμογή μέρες πριν και εκτελέστηκε μεθοδικά.

Χθες οι Αρχές προχώρησαν σε έκτη σύλληψη στο πλαίσιο των ερευνών, συλλαμβάνοντας 51χρονο ομογενή από τη Γεωργία, μόνιμο κάτοικο Λεμεσού. Εναντίον του είχε εξασφαλιστεί μαρτυρία και, μετά τη μεταφορά του στα γραφεία του ΤΑΕ Λεμεσού για ανάκριση, λήφθηκε δείγμα DNA, το οποίο έδωσε αποκαλυπτικά αποτελέσματα.

Αύριο αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον του επαρχιακού δικαστηρίου οι άλλοι τρεις ύποπτοι που τελούν υπό κράτηση για ανανέωση του διατάγματος της κράτησης τους.