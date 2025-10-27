Ζελένσκι: Επεκτείνουμε τη γεωγραφική κάλυψη των επιθέσεων μέσα στη Ρωσία - Κύριος στόχος οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

Κατά τη συνεδρίαση της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης, ο Ουκρανός πρόεδρος έθεσε νέους στόχους για την επέκταση της γεωγραφίας των επιθέσεων μεγάλου βεληνεκούς από τις ουκρανικές δυνάμεις, όπως ανακοίνωσε σε ανάρτησή του στο Facebook.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν εκπρόσωποι της αμυντικής βιομηχανίας και όλοι οι υπεύθυνοι για τη χρήση των όπλων αυτών. Κεντρικό θέμα αποτέλεσαν οι δυνατότητες της Ουκρανίας να επιβάλει αυτό που ο Ζελένσκι αποκάλεσε «μακρινές κυρώσεις» στη Ρωσική Ομοσπονδία, δηλαδή στοχευμένα πλήγματα σε βάθος στο ρωσικό έδαφος.

Οι συμμετέχοντες της Διοίκησης ανέλυσαν την αποτελεσματικότητα των πληγμάτων μεγάλου βεληνεκούς που έχουν πραγματοποιηθεί το τελευταίο διάστημα. «Η ρωσική πετρελαϊκή βιομηχανία πληρώνει ήδη βαρύ τίμημα για τον πόλεμο και θα πληρώσει ακόμη περισσότερο», υπογράμμισε ο Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ενημέρωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη συνεργασία με τους κατασκευαστές όπλων για τη σύναψη μακροπρόθεσμων συμβολαίων τριετούς διάρκειας, τα οποία, όπως είπε, θα επιτρέψουν καλύτερο προγραμματισμό στη χρήση των απαραίτητων πόρων και αύξηση της παραγωγής και των προμηθειών προς τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο αριθμός αυτών των συμβολαίων πρόκειται να αυξηθεί σημαντικά το επόμενο διάστημα.

Κατά τη συνεδρίαση, παρουσιάστηκαν επίσης αναφορές για τις ρωσικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, ενώ καθορίστηκαν νέες αμυντικές ανάγκες και προτεραιότητες για τη συνεργασία με τους διεθνείς εταίρους σε ζητήματα αεράμυνας.

«Οι εταίροι μας διαθέτουν τα απαραίτητα συστήματα, και είναι κρίσιμο η ουκρανική διπλωματία να δρα πιο ενεργά για την προετοιμασία των σχετικών αποφάσεων», σημείωσε ο Ζελένσκι, τονίζοντας τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας για την ενίσχυση των ουκρανικών αμυντικών δυνατοτήτων.