Πόσο αλκοόλ ανεβάζει την πίεση; Οι επιστήμονες έχουν την απάντηση – Και δεν θα σας αρέσει

Σύμφωνα με νεότερη μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Journal of the American College of Cardiology, ακόμα και μια μέτρια ποσότητα αλκοόλ μπορεί να επηρεάσει σοβαρά την αρτηριακή πίεση και να αυξήσει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων.

Εδώ και καιρό, οι βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιδράσεις της κατανάλωσης αλκοόλ είναι λίγο πολύ γνωστές. Γι’ αυτό, οι πιο πρόσφατες οδηγίες της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας για την αρτηριακή πίεση αποτρέπουν την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, προτείνοντας στις γυναίκες να περιορίσουν την κατανάλωσή τους σε ένα ή λιγότερα αλκοολούχα ποτά την ημέρα και στους άνδρες σε δύο ή λιγότερα. Ωστόσο, μέχρι τώρα, η επίδραση των αλλαγών στις ελαφριές έως μέτριες συνήθειες κατανάλωσης αλκοόλ στην αρτηριακή πίεση, ειδικά στις γυναίκες, παρέμενε ασαφής.

«Η μελέτη μας είχε ως στόχο να προσδιορίσει εάν η διακοπή της κατανάλωσης αλκοόλ σχετίζεται με τη βελτίωση των επιπέδων αρτηριακής πίεσης μεταξύ των ατόμων που πίνουν συχνά και εάν η έναρξη της κατανάλωσης αλκοόλ επηρεάζει την αρτηριακή πίεση μεταξύ όσων δεν πίνουν συχνά», εξήγησε ο Δρ Takahiro Suzuki, κύριος συγγραφέας της μελέτης. «Εστιάσαμε σε ομάδες που δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς, ιδίως στις γυναίκες, στους ελαφρούς έως μέτριους πότες και στους καταναλωτές διαφορετικών τύπων ποτών, προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα πώς ακόμη και τα χαμηλά επίπεδα κατανάλωσης αλκοόλ επηρεάζουν τη διαχείριση της αρτηριακής πίεσης, ένα κρίσιμο ζήτημα δημόσιας υγείας».

Η έρευνα

Για τη μελέτη τους, οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από πάνω από 359.700 ετήσιες εξετάσεις υγείας 58.943 ενηλίκων μεταξύ 2012 και 2024, παρακολουθώντας τις μεταβολές της αρτηριακής πίεσης. Η κατανάλωση αλκοόλ αναφέρθηκε από τους ίδιους τους συμμετέχοντες και κατηγοριοποιήθηκε με βάση τα τυπικά ποτά ανά ημέρα, με τους συμμετέχοντες να χωρίζονται σε δύο ομάδες: συχνοί πότες και μη πότες κατά την πρώτη εξέταση.

Όπως παρατήρησαν:

Οι συμμετέχοντες στην πρώτη ομάδα που εγκατέλειψαν το αλκοόλ παρουσίασαν σημαντική μείωση της αρτηριακής πίεσης.

Οι γυναίκες που συνήθιζαν να πίνουν ένα έως δύο ποτά την ημέρα πριν εγκαταλείψουν το αλκοόλ παρουσίασαν μείωση περίπου 1,14 mmHg στη διαστολική αρτηριακή πίεση.

Οι άντρες που σταμάτησαν να πίνουν σε παρόμοια επίπεδα είδαν την αρτηριακή τους πίεση να μειώνεται κατά 1,62 mmHg.

Αντίθετα, οι συμμετέχοντες που δεν έπιναν προηγουμένως, αλλά άρχισαν μετά τον αρχικό έλεγχο, παρουσίασαν υψηλότερη αρτηριακή πίεση ανάλογα με το πόσο έπιναν, με παρόμοιες τάσεις και στα δύο φύλα.

Ο τύπος του αλκοόλ δεν φαίνεται να έχει επίδραση στον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ποσότητα και όχι η ποιότητα είναι ο κύριος παράγοντας που επηρεάζει τις μεταβολές της αρτηριακής πίεσης.

Συμπέρασμα

«Η μελέτη μας δείχνει ότι, όσον αφορά την αρτηριακή πίεση, όσο λιγότερο πίνετε, τόσο καλύτερα. Όσο περισσότερο αλκοόλ πίνετε, τόσο και ανεβαίνει η αρτηριακή πίεση. Στο παρελθόν, οι επιστήμονες πίστευαν ότι μικρές ποσότητες αλκοόλ μπορεί να είναι εντάξει. Τα αποτελέσματά μας, ωστόσο, υποδηλώνουν ότι το καλύτερο είναι να μην πίνετε καθόλου αλκοόλ. Αυτό σημαίνει ότι η διακοπή της κατανάλωσης αλκοόλ, ακόμη και σε χαμηλά επίπεδα, μπορεί να έχει πραγματικά οφέλη για την καρδιά τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες» συνοψίζει ο Δρ. Suzuki.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr