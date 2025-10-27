Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Ισραήλ: «Η υπομονή μας έχει όρια» - Προετοιμάζεται για ενδεχόμενη επιστροφή σορού ομήρου από τη Χαμάς

 27.10.2025 - 19:30
Ισραήλ: «Η υπομονή μας έχει όρια» - Προετοιμάζεται για ενδεχόμενη επιστροφή σορού ομήρου από τη Χαμάς

Το Ισραήλ προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο η Χαμάς να επιστρέψει απόψε τη σορό ενός ομήρου, σύμφωνα με πληροφορίες των Times of Israel.

Μέχρι στιγμής, η οργάνωση δεν έχει ανακοινώσει την πρόθεσή της να παραδώσει καμία σορό σήμερα.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, το Ισραήλ είχε επίσης τεθεί σε ετοιμότητα για την πιθανή επιστροφή σορών ομήρων, ωστόσο η Χαμάς τελικά δεν παρέδωσε καμία. Επί του παρόντος, οι σοροί 13 νεκρών παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας. Η Χαμάς υποστηρίζει, από την πλευρά της, ότι δεν έχει καταφέρει να εντοπίσει τις σορούς ορισμένων από τους 13 ομήρους και δεν έχει επιστρέψει καμία σορό από την Τρίτη, επικαλούμενη ανάγκη για βοήθεια στις επιχειρήσεις ανάκτησης.

Σύμφωνα με αξιωματούχο του γραφείου του Μπενιαμίν Νετανιάχου, το Ισραήλ θεωρεί ότι η Χαμάς γνωρίζει την ακριβή τοποθεσία όλων των σορών που εξακολουθούν να κρατούνται. «Πιστεύουμε ότι γνωρίζουν για όλους τους ομήρους», δήλωσε ο αξιωματούχος. «Πιστεύουμε επίσης ότι, αν εργαστούν με τον σωστό τρόπο, μπορούν να τους επιστρέψουν όλους».

Προς το παρόν, το Ισραήλ επιτρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες εντοπισμού, με τον ίδιο αξιωματούχο να σημειώνει: «Οι ενδείξεις που έχουμε είναι ότι όλοι καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια για να τους βρουν».

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η υπομονή του Ισραήλ έχει όρια. «Αν αυτό δεν συμβεί σήμερα ή στο άμεσο μέλλον, θα χρειαστεί να λάβουμε αποφάσεις», υπογράμμισε.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

