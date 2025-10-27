Ecommbx
Υπ. Ενέργειας: «Πρέπει να μείνουμε επικεντρωμένοι στην υλοποίηση του GSI»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπ. Ενέργειας: «Πρέπει να μείνουμε επικεντρωμένοι στην υλοποίηση του GSI»

 27.10.2025 - 19:21
Υπ. Ενέργειας: «Πρέπει να μείνουμε επικεντρωμένοι στην υλοποίηση του GSI»

Πρέπει ως κράτος να μείνουμε επικεντρωμένοι στην υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας, δήλωσε το απόγευμα της Δευτέρας ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Γιώργος Παπαναστασίου, προσερχόμενος στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΕΒΕ Πάφου.

Ο κ. Παπαναστασίου ανέφερε ότι το έργο είναι ευρωπαϊκό και ότι «οι οποιεσδήποτε τοποθετήσεις από τον οποιονδήποτε πέρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εκ του περισσού». Η επόμενη τριμερής συνάντηση Κύπρου-Ελλάδας με τον Επίτροπο Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν θα γίνει διά ζώσης στις 12 Νοεμβρίου, στις Βρυξέλλες, είπε.

Αναφερόμενος στη σημασία του έργου για την Κυπριακή Δημοκρατία και την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ο Υπουργός είπε ότι το έργο αποφασίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ότι αυτή αποφάσισε ότι είναι υλοποιήσιμο. «Όταν αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι κάτι είναι υλοποιήσιμο εννοείται είναι και βιώσιμο με τους δικούς τους όρους», πρόσθεσε.

Αναφερθείς στις προκλήσεις που υπάρχουν στην υλοποίηση του έργου, λόγω και της γεωπολιτικής της περιοχής, σημείωσε ότι οι προκλήσεις είναι επίσης και οικονομικές και τεχνικές. Σημείωσε, όμως, ότι με το να διορίσει έναν φορέα υλοποίησης η Κομισιόν, δείχνει ότι τον εμπιστεύεται για να το υλοποιήσει.

Η Κύπρος, ως εμπλεκόμενο κράτος, συνέχισε ο κ. Παπαναστασίου, θα πρέπει να επιμείνει και να παρακολουθεί τις θέσεις της Κομισιόν. «Η Επιτροπή αυτή τη στιγμή λέει ότι εγώ αντιλαμβάνομαι τα εμπόδια τα οποία μπορεί να έχει το έργο και αναλαμβάνω μια πρωτοβουλία επίλυσης αυτών των προβλημάτων», σημείωσε ο Υπουργός.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στις επαφές με τον αρμόδιο Επίτροπο στις 16 του Οκτώβρη και υπενθύμισε ότι «την επόμενη ημέρα 17 του Οκτώβρη έγινε μια συνάντηση μεταξύ των ρυθμιστών και του φορέα υλοποίησης για να επιλύσουν ή να βρουν μια κοινή πορεία για τα ρυθμιστικά προβλήματα μέσα στο ρυθμιστικό πλαίσιο». Επεσήμανε, δε, πως ο ίδιος ο Επίτροπος ζήτησε ακόμα μία τριμερή συνάντηση διά ζώσης στις 12 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες.

«Νομίζω ότι οι οποιασδήποτε τοποθετήσεις από τον οποιοδήποτε πέραν από την Επιτροπή είναι εκ του περισσού και πρέπει να μένουμε επικεντρωμένοι σε έναν έργο το οποίο είναι ευρωπαϊκό και προσφέρει τη δυνατότητα ή την ευκαιρία, ώστε η Κυπριακή Δημοκρατία να τερματίσει την απομόνωση της την ενεργειακή και να προσφέρει ασφάλεια προμήθειας στην Κυπριακή Δημοκρατία», κατέληξε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

