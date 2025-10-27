Κυκλοφοριακό χάος στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λευκωσίας μετά από τροχαίο – Δείτε φωτογραφίες

Όπως φαίνεται σε εικόνες που έστειλαν αναγνώστες στο ThemaOnline, στο ατύχημα φαίνεται να εμπλέκονται ένα βαν το οποίο συγκρούστηκε με δεύτερο όχημα.

Λόγω του τροχαίο, η κίνηση στον αυτοκινητόδρομο διεξάγεται με δυσκολία, με ουρές οχημάτων να σχηματίζονται στο ρεύμα προς Λευκωσία.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.