Κυκλοφοριακό χάος στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λευκωσίας μετά από τροχαίο – Δείτε φωτογραφίες

 27.10.2025 - 19:02
Νέο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λευκωσίας, λίγο μετά τον κυκλικό κόμβο της Γερμασόγειας, προκαλώντας έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση στο σημείο.

Όπως φαίνεται σε εικόνες που έστειλαν αναγνώστες στο ThemaOnline, στο ατύχημα φαίνεται να εμπλέκονται ένα βαν το οποίο συγκρούστηκε με δεύτερο όχημα.

Λόγω του τροχαίο, η κίνηση στον αυτοκινητόδρομο διεξάγεται με δυσκολία, με ουρές οχημάτων να σχηματίζονται στο ρεύμα προς Λευκωσία.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

