Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΝέα Ζηλανδία: 13χρονος κατάπιε περίπου 100 μαγνήτες – Αφαιρέθηκαν τμήματα του εντέρου του μετά από χειρουργείο
ΔΙΕΘΝΗ

Νέα Ζηλανδία: 13χρονος κατάπιε περίπου 100 μαγνήτες – Αφαιρέθηκαν τμήματα του εντέρου του μετά από χειρουργείο

 27.10.2025 - 23:54
Νέα Ζηλανδία: 13χρονος κατάπιε περίπου 100 μαγνήτες – Αφαιρέθηκαν τμήματα του εντέρου του μετά από χειρουργείο

Η ασιατική πλατφόρμα διαδικτυακού εμπορίου Temu διαβεβαίωσε σήμερα πως οι μαγνήτες που πουλάει στον ιστότοπό της τηρούν τον κανονισμό της Νέας Ζηλανδίας, μετά την κατάποση περίπου 100 μαγνητών από έναν 13χρονο έφηβο, ο οποίος χειρουργήθηκε.

Αφού ξεκίνησε μια εσωτερική έρευνα και επικοινώνησε με το New Zealand Medical Journal (NZMJ), την ιατρική επιθεώρηση που γνωστοποίησε το περιστατικό την Παρασκευή, η Temu «δεν μπόρεσε» να επαληθεύσει εάν οι μαγνήτες αγοράστηκαν στον ιστότοπό της, αναφέρει η πλατφόρμα.

Σύμφωνα με τη NZMJ, ο έφηβος ανέφερε πως αυτοί οι μαγνήτες, ο τύπος των οποίων απαγορεύεται στη Νέα Ζηλανδία από τον Ιανουάριο του 2013, αγοράστηκαν από την Temu.

«Για προληπτικούς λόγους, εξετάσαμε τη φωτογραφία των μαγνητών που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό και τους συγκρίναμε με παρόμοια προϊόντα που είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα μας», αναφέρει η πλατφόρμα διαδικτυακού εμπορίου σε μια δήλωση που έστειλε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) στο Παρίσι.

«Οι μαγνήτες που πωλούνται αυτήν τη στιγμή είναι σύμφωνοι με τους κανονισμούς της Νέας Ζηλανδίας και ανάλογα προϊόντα που πωλούνται σε άλλες πλατφόρμες διαδικτυακού εμπορίου και στα καταστήματα», σύμφωνα με την Temu.

Η Temu, που ανήκει στον κινεζικό κολοσσό ηλεκτρονικού εμπορίου PDD Holdings, υπενθυμίζει πως αυτά τα προϊόντα, αν και επιτρέπονται προς πώληση, «μπορούν να ενέχουν έναν κίνδυνο σε περίπτωση κατάποσης».

Ο έφηβος υποβλήθηκε σε επέμβαση και χρειάστηκε να του αφαιρεθούν τμήματα του εντέρου του που είχαν υποστεί νέκρωση, αφού κατάπιε μεταξύ 80 και 100 ισχυρούς μαγνήτες νεοδυμίου, μεγέθους περίπου 5Χ2 χιλιοστών, μία εβδομάδα νωρίτερα, ανέφερε η ιατρική επιθεώρηση. Έκτοτε, πήρε εξιτήριο και επέστρεψε σπίτι του.

ΠΗΓΗ: ertnews.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΒΙΝΤΕΟ: Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία - Κατέρρευσαν κτίρια στο Σιντίργκι - Έγινε αισθητός και σε νησιά του Αιγαίου
Και πάλι φίλοι Τραμπ και Μασκ: «Είναι καλή η σχέση μας, πάντα μου άρεσε ο Έλον»
Πόσο αλκοόλ ανεβάζει την πίεση; Οι επιστήμονες έχουν την απάντηση – Και δεν θα σας αρέσει
Ανοιξιάτικη διάθεση στο σκηνικό του καιρού – Πλησιάζει 30αρια ο υδράργυρος – Πότε και πού αναμένονται βροχές
Τραγικό τροχαίο στη Λεμεσό - 82χρονος άφησε την τελευταία του πνοή στο τιμόνι
Με «αντιφασιστικό μουσακά» θα γιορτάσουν φέτος οι Ιταλοί αντάρτες «Παρτιζάνοι» την 28η Οκτωβρίου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Γάζα: Παραδόθηκε η σορός ενός ακόμη Ισραηλινού ομήρου

 27.10.2025 - 23:38
Δολοφονία Δημοσθένους: Αποκαλυπτικές κινήσεις των δραστών μέρες πριν το έγκλημα

Δολοφονία Δημοσθένους: Αποκαλυπτικές κινήσεις των δραστών μέρες πριν το έγκλημα

Σοκαριστικές αποκαλύψεις φέρνουν στο φως οι έρευνες για τη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους στη Λεμεσό.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Δολοφονία Δημοσθένους: Αποκαλυπτικές κινήσεις των δραστών μέρες πριν το έγκλημα

Δολοφονία Δημοσθένους: Αποκαλυπτικές κινήσεις των δραστών μέρες πριν το έγκλημα

  •  27.10.2025 - 20:53
ΒΙΝΤΕΟ: Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία - Κατέρρευσαν κτίρια στο Σιντίργκι - Έγινε αισθητός και σε νησιά του Αιγαίου

ΒΙΝΤΕΟ: Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία - Κατέρρευσαν κτίρια στο Σιντίργκι - Έγινε αισθητός και σε νησιά του Αιγαίου

  •  27.10.2025 - 22:53
Προς νέα στρατηγική ατζέντα Κύπρου – Γαλλίας: Προανήγγειλε επίσκεψη Μακρόν στο νησί ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Προς νέα στρατηγική ατζέντα Κύπρου – Γαλλίας: Προανήγγειλε επίσκεψη Μακρόν στο νησί ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

  •  27.10.2025 - 17:24
Middle East Eye: «Η Άγκυρα ίσως ξανασκεφτεί την "επανένωση" για την Κύπρο»

Middle East Eye: «Η Άγκυρα ίσως ξανασκεφτεί την "επανένωση" για την Κύπρο»

  •  27.10.2025 - 17:11
Λουκάς Φουρλάς στο «Τ»: «Υποχρέωση μας να ακούγεται η Κύπρος στο Ευρωκοινοβούλιο» - Το Κυπριακό, το μεταναστευτικό και το μήνυμα στους νέους

Λουκάς Φουρλάς στο «Τ»: «Υποχρέωση μας να ακούγεται η Κύπρος στο Ευρωκοινοβούλιο» - Το Κυπριακό, το μεταναστευτικό και το μήνυμα στους νέους

  •  27.10.2025 - 06:30
Ανοιξιάτικη διάθεση στο σκηνικό του καιρού – Πλησιάζει 30αρια ο υδράργυρος – Πότε και πού αναμένονται βροχές

Ανοιξιάτικη διάθεση στο σκηνικό του καιρού – Πλησιάζει 30αρια ο υδράργυρος – Πότε και πού αναμένονται βροχές

  •  27.10.2025 - 22:24
Πόσο αλκοόλ ανεβάζει την πίεση; Οι επιστήμονες έχουν την απάντηση – Και δεν θα σας αρέσει

Πόσο αλκοόλ ανεβάζει την πίεση; Οι επιστήμονες έχουν την απάντηση – Και δεν θα σας αρέσει

  •  27.10.2025 - 19:44
Cyprus League: ΠΡΑΣΙΝΙΣΕ η κορυφή, συμβιβασμός στην Λάρνακα

Cyprus League: ΠΡΑΣΙΝΙΣΕ η κορυφή, συμβιβασμός στην Λάρνακα

  •  27.10.2025 - 21:18

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα