Γάζα: Παραδόθηκε η σορός ενός ακόμη Ισραηλινού ομήρου

"Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρείχε ο Ερυθρός Σταυρός, το φέρετρο ενός νεκρού ομήρου παραδόθηκε σε αυτόν και βρίσκεται καθ' οδόν για να παραδοθεί στον ισραηλινό στρατό στη Λωρίδα της Γάζας", δήλωσε ο στρατός.

Καλά ενημερωμένη πηγή της Χαμάς επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο την πληροφορία αυτή. Η σορός ενός Ισραηλινού ομήρου "που βρέθηκε σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας παραδόθηκε στον Ερυθρό Σταυρό", δήλωσε η πηγή.

«Το Ισραήλ έλαβε, μέσω του Ερυθρού Σταυρού, το φέρετρο ενός νεκρού ομήρου το οποίο παραδόθηκε στον στρατό και στη Σιν Μπετ (την ισραηλινή υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας σ.σ.) στο εσωτερικό της Λωρίδας της Γάζας», δήλωσε το γραφείο του πρωθυπουργού σε ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι η σορός θα μεταφερθεί στο Ισραήλ για αναγνώριση.