ΒΙΝΤΕΟ: Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία - Κατέρρευσαν κτίρια στο Σιντίργκι - Έγινε αισθητός και σε νησιά του Αιγαίου

Ο δήμαρχος του Σιντίργκι που βρέθηκε στο επίκεντρο του σεισμού, δήλωσε ότι στην περιοχή έχουν καταρρεύσει κτίρια, ενώ σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό Υγείας, δεν υπάρχουν ακόμα αναφορές για θύματα ή τραυματίες.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, ο σεισμός σημειώθηκε στην επαρχία του Μπαλικεσίρ και έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές της Τουρκίας. Σύμφωνα με την υπηρεσία διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών το εστιακό βάθος εντοπίστηκε στα 6 χιλιόμετρα.

Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası bir bina yıkıldı



pic.twitter.com/v7Z0G3PbA4 — Odak TV (@OdakTV1) October 27, 2025

Ο σεισμός, εκτός από το κέντρο του Μπαλικεσίρ, έγινε αισθητός στη Σμύρνη, την Κιουτάχεια, τη Γιαλοβά, την Κωνσταντινούπολη, τη Μανίσα, το Ουσάκ, το Αϊδίνι, το Εσκί Σεχίρ, τη Σακαρία, τη Γιαλοβά και το Τεκίρνταγ.

Balıkesir ve çevre illerden hissedilen bir deprem oldu.



AFAD Balıkesir'deki depremin büyüklüğünü 6.1 olarak açıkladıhttps://t.co/us5i9Rvz5s pic.twitter.com/pD27YaTh2O — milliyet.com.tr (@milliyet) October 27, 2025

Σημειώνεται ότι ήδη καταγράφονται μετασεισμοί με τον μεγαλύτερο μέχρι στιγμής να είναι στα 4,2 Ρίχτερ. Σημειώνεται ότι αμέσως μετά τον ισχυρό σεισμό, δεκάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους.

🚨 BREAKING: EARTHQUAKE HITS TURKEY



A strong 6.1-magnitude earthquake struck western Turkey.



Tremors were felt in Izmir, Istanbul, Bursa, and nearby regions. Reports indicate noticeable shaking and localized damage. pic.twitter.com/j2GPB1lIvh — NEXTA (@nexta_tv) October 27, 2025

Δήλωση για τον σεισμό έκανε και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: «Εκφράζω τις καλύτερες ευχές μου στους πολίτες μας που επλήγησαν από τον σεισμό που έπληξε την περιοχή Sındırgı του Balıkesir και έγινε αισθητός και στις γύρω επαρχίες. Οι αρμόδιες μονάδες μας, ιδίως η AFAD, διεξάγουν σχολαστικές έρευνες και ελέγχους στο πεδίο. Παρακολουθούμε επίσης στενά την κατάσταση».

Ο δήμαρχος του Σιντίργκι, Σερκάν Σακ, δήλωσε μετά τον σεισμό: «Υπάρχουν κτίρια που έχουν καταρρεύσει στην περιοχή».

Έγινε αισθητός και σε νησιά του Αιγαίου

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Λέσβου stonisi.gr ο σεισμός της Τουρκίας έγινε ιδιαίτερα αισθητός τόσο στην πόλη της Μυτιλήνης, όσο και στα χωριά του νησιού.

«H AFAD και όλες οι ομάδες των αρμόδιων φορέων μας άρχισαν αμέσως να πραγματοποιούν επιτόπιες έρευνες. Εκφράζω τις καλύτερες ευχές μου στους πολίτες μας που επλήγησαν από τον σεισμό», σημείωσε ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γερλίκαγια.

Ο υπουργός Υγείας Κεμάλ Μεμισόγλου δήλωσε: «Εκφράζω τις καλύτερες ευχές μου σε όλους τους πολίτες που επλήγησαν από τον σεισμό μεγέθους 6,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε στο Σιντίργκι, Μπαλικεσίρ, και έγινε αισθητός στις γύρω επαρχίες. Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση σε συντονισμό με όλους τους αρμόδιους φορείς. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί αρνητικά γεγονότα στις μονάδες του υπουργείου μας. Είθε ο Θεός να προστατεύει τη χώρα μας και τον λαό μας από όλες τις καταστροφές».

ΠΗΓΗ: protothema.gr