Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΑνοιξιάτικη διάθεση στο σκηνικό του καιρού – Πλησιάζει 30αρια ο υδράργυρος – Πότε και πού αναμένονται βροχές
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ανοιξιάτικη διάθεση στο σκηνικό του καιρού – Πλησιάζει 30αρια ο υδράργυρος – Πότε και πού αναμένονται βροχές

 27.10.2025 - 22:24
Ανοιξιάτικη διάθεση στο σκηνικό του καιρού – Πλησιάζει 30αρια ο υδράργυρος – Πότε και πού αναμένονται βροχές

Χαλαρή βαροβαθμίδα επηρεάζει την περιοχή.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις, ιδιαίτερα στις παράλιες περιοχές. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, δεν αποκλείεται σε περιοχές του εσωτερικού να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 17 στα παράλια και γύρω στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, παρόλο που τις πρωινές ώρες κυρίως, θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ενώ το απόγευμα αναμένονται αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι το πρωί θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά μέχρι το απόγευμα νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 26 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και γύρω στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις, ιδιαίτερα στις παράλιες περιοχές. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Τετάρτη, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες κατά το μεσημέρι και μετά, είναι πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως σε ορεινές περιοχές.

Την Πέμπτη αλλά και την Παρασκευή, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία μέχρι την Παρασκευή δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΒΙΝΤΕΟ: Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία - Κατέρρευσαν κτίρια στο Σιντίργκι - Έγινε αισθητός και σε νησιά του Αιγαίου
Και πάλι φίλοι Τραμπ και Μασκ: «Είναι καλή η σχέση μας, πάντα μου άρεσε ο Έλον»
Πόσο αλκοόλ ανεβάζει την πίεση; Οι επιστήμονες έχουν την απάντηση – Και δεν θα σας αρέσει
Ανοιξιάτικη διάθεση στο σκηνικό του καιρού – Πλησιάζει 30αρια ο υδράργυρος – Πότε και πού αναμένονται βροχές
Τραγικό τροχαίο στη Λεμεσό - 82χρονος άφησε την τελευταία του πνοή στο τιμόνι
Με «αντιφασιστικό μουσακά» θα γιορτάσουν φέτος οι Ιταλοί αντάρτες «Παρτιζάνοι» την 28η Οκτωβρίου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πάπας Λέων και Πατριάρχης Βαρθολομαίος στη Νίκαια της Μ. Ασίας για τα 1.700 χρόνια από την Πρώτη Οικουμενική Σύνοδο

 27.10.2025 - 22:05
Επόμενο άρθρο

ΒΙΝΤΕΟ: Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία - Κατέρρευσαν κτίρια στο Σιντίργκι - Έγινε αισθητός και σε νησιά του Αιγαίου

 27.10.2025 - 22:53
Δολοφονία Δημοσθένους: Αποκαλυπτικές κινήσεις των δραστών μέρες πριν το έγκλημα

Δολοφονία Δημοσθένους: Αποκαλυπτικές κινήσεις των δραστών μέρες πριν το έγκλημα

Σοκαριστικές αποκαλύψεις φέρνουν στο φως οι έρευνες για τη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους στη Λεμεσό.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Δολοφονία Δημοσθένους: Αποκαλυπτικές κινήσεις των δραστών μέρες πριν το έγκλημα

Δολοφονία Δημοσθένους: Αποκαλυπτικές κινήσεις των δραστών μέρες πριν το έγκλημα

  •  27.10.2025 - 20:53
ΒΙΝΤΕΟ: Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία - Κατέρρευσαν κτίρια στο Σιντίργκι - Έγινε αισθητός και σε νησιά του Αιγαίου

ΒΙΝΤΕΟ: Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία - Κατέρρευσαν κτίρια στο Σιντίργκι - Έγινε αισθητός και σε νησιά του Αιγαίου

  •  27.10.2025 - 22:53
Προς νέα στρατηγική ατζέντα Κύπρου – Γαλλίας: Προανήγγειλε επίσκεψη Μακρόν στο νησί ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Προς νέα στρατηγική ατζέντα Κύπρου – Γαλλίας: Προανήγγειλε επίσκεψη Μακρόν στο νησί ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

  •  27.10.2025 - 17:24
Middle East Eye: «Η Άγκυρα ίσως ξανασκεφτεί την "επανένωση" για την Κύπρο»

Middle East Eye: «Η Άγκυρα ίσως ξανασκεφτεί την "επανένωση" για την Κύπρο»

  •  27.10.2025 - 17:11
Λουκάς Φουρλάς στο «Τ»: «Υποχρέωση μας να ακούγεται η Κύπρος στο Ευρωκοινοβούλιο» - Το Κυπριακό, το μεταναστευτικό και το μήνυμα στους νέους

Λουκάς Φουρλάς στο «Τ»: «Υποχρέωση μας να ακούγεται η Κύπρος στο Ευρωκοινοβούλιο» - Το Κυπριακό, το μεταναστευτικό και το μήνυμα στους νέους

  •  27.10.2025 - 06:30
Ανοιξιάτικη διάθεση στο σκηνικό του καιρού – Πλησιάζει 30αρια ο υδράργυρος – Πότε και πού αναμένονται βροχές

Ανοιξιάτικη διάθεση στο σκηνικό του καιρού – Πλησιάζει 30αρια ο υδράργυρος – Πότε και πού αναμένονται βροχές

  •  27.10.2025 - 22:24
Πόσο αλκοόλ ανεβάζει την πίεση; Οι επιστήμονες έχουν την απάντηση – Και δεν θα σας αρέσει

Πόσο αλκοόλ ανεβάζει την πίεση; Οι επιστήμονες έχουν την απάντηση – Και δεν θα σας αρέσει

  •  27.10.2025 - 19:44
Cyprus League: ΠΡΑΣΙΝΙΣΕ η κορυφή, συμβιβασμός στην Λάρνακα

Cyprus League: ΠΡΑΣΙΝΙΣΕ η κορυφή, συμβιβασμός στην Λάρνακα

  •  27.10.2025 - 21:18

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα