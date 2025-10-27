Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΠάπας Λέων και Πατριάρχης Βαρθολομαίος στη Νίκαια της Μ. Ασίας για τα 1.700 χρόνια από την Πρώτη Οικουμενική Σύνοδο
ΔΙΕΘΝΗ

Πάπας Λέων και Πατριάρχης Βαρθολομαίος στη Νίκαια της Μ. Ασίας για τα 1.700 χρόνια από την Πρώτη Οικουμενική Σύνοδο

 27.10.2025 - 22:05
Πάπας Λέων και Πατριάρχης Βαρθολομαίος στη Νίκαια της Μ. Ασίας για τα 1.700 χρόνια από την Πρώτη Οικουμενική Σύνοδο

Το Βατικανό ανακοίνωσε ότι η φράση η οποία περιέχει τη βαθύτερη σημασία του ταξιδιού που θα πραγματοποιήσει στο τέλος Νοεμβρίου ο πάπας Λέων ο ΙΔ΄στη Μικρά Ασία, με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο είναι «ένας και μοναδικός Κύριος, μια και μοναδική πίστη, μια βάπτιση», με έμφαση στις κοινές ρίζες όλων των χριστιανών.

Ο πάπας Λέων και ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα μεταβούν μαζί στη Νίκαια της Μικράς Ασίας για την επέτειο των 1.700 χρόνων από την Πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Ο ποντίφικας, παράλληλα, πρόκειται να επισκεφθεί το Οικουμενικό Πατριαρχείο και να έχει συνάντηση, στην Άγκυρα, με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα που έκανε γνωστό το Βατικανό, το πρωί της 27ης Νοεμβρίου ο πάπας θα αναχωρήσει από τη Ρώμη με προορισμό την Άγκυρα όπου, μεταξύ των άλλων, θα συναντήσει τον Τούρκο πρόεδρο και τους ξένους, διαπιστευμένους διπλωμάτες.

Την επόμενη ημέρα, ο Άγιος Πατέρας των Καθολικών θα μεταβεί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη στην Νίκαια, για την Οικουμενική Συνάντηση Προσευχής, στην περιοχή των αρχαιολογικών ανασκαφών της Βασιλικής του Αγίου Νεοφύτου. Το βράδυ ο πάπας Πρέβοστ θα αφιχθεί στην Κωνσταντινούπολη.

Το Σάββατο, 29 Νοεμβρίου, ο Αμερικανός ποντίφικας θα επισκεφθεί το μουσουλμανικό τέμενος Σουλτάν Αχμέτ και στη συνέχεια θα μεταβεί στο Φανάρι. Πρόκειται να παρακολουθήσει τη δοξολογία και στη συνέχεια να έχει ιδιαίτερη συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, με τον οποίο και θα υπογράψει κοινή διακήρυξη στο Πατριαρχικό Μέγαρο. Το απόγευμα, ο Λέων θα τελέσει λειτουργία στην Wolkswagen Arena.

Στις 30 Νοεμβρίου, ο πάπας θα επισκεφθεί τον αρμενικό καθεδρικό ναό της Κωνσταντινούπολης, και στις 10. 30 θα μεταβεί και πάλι στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, κατά την ημέρα της θρονικής εορτής του Αγίου Ανδρέα. Πρόκειται να παρακολουθήσει τη θεία λειτουργία στον ναό του Αγίου Γεωργίου και να εκφωνήσει την τέταρτη ομιλία του. Στις 12.30 θα ακολουθήσει Οικουμενική Ευλογία. Μετά το γεύμα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο ποντίφικας θα αναχωρήσει από το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, με προορισμό τον Λίβανο, όπου θα πραγματοποιήσει επίσκεψη μέχρι και τις 2 Δεκεμβρίου.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέα αναστάτωση στο Γυμνάσιο Αγλαντζιάς - Εξωσχολικοί προσπάθησαν να εισβάλουν στο σχολείο για να επιτεθούν σε μαθητές
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή νεαρός Κύπριος ηθοποιός - Συγκινούν τα μηνύματα - Δείτε φωτογραφία του
Πλέει σε πελάγη ευτυχίας Κύπρια influencer: Ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της με τον πιο γλυκό τρόπο - Φωτογραφία
Δεν μοιάζει με τίποτα άλλο - Ένα παλιό αρχοντικό μεταμορφώθηκε σε πολύχρωμο χώρο που σου ανοίγει την όρεξη – Σύντομα και brunch – Δείτε φωτογραφίες
Video: Άγρια δολοφονία σε γλέντι στην Ελλάδα: Πυροβόλησε τον ξάδελφό του ενώ χόρευε
Έρχεται το Halloween και στη Λεμεσό ήδη στήθηκε ένα μεγάλο φεστιβάλ – Γεμάτο δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους - Δείτε το πρόγραμμα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σεισμός 6 Ρίχτερ στην Τουρκία - Αισθητός και στην Κωνσταντινούπολη

 27.10.2025 - 21:57
Δολοφονία Δημοσθένους: Αποκαλυπτικές κινήσεις των δραστών μέρες πριν το έγκλημα

Δολοφονία Δημοσθένους: Αποκαλυπτικές κινήσεις των δραστών μέρες πριν το έγκλημα

Σοκαριστικές αποκαλύψεις φέρνουν στο φως οι έρευνες για τη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους στη Λεμεσό.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Δολοφονία Δημοσθένους: Αποκαλυπτικές κινήσεις των δραστών μέρες πριν το έγκλημα

Δολοφονία Δημοσθένους: Αποκαλυπτικές κινήσεις των δραστών μέρες πριν το έγκλημα

  •  27.10.2025 - 20:53
Σεισμός 6 Ρίχτερ στην Τουρκία - Αισθητός και στην Κωνσταντινούπολη

Σεισμός 6 Ρίχτερ στην Τουρκία - Αισθητός και στην Κωνσταντινούπολη

  •  27.10.2025 - 21:57
Προς νέα στρατηγική ατζέντα Κύπρου – Γαλλίας: Προανήγγειλε επίσκεψη Μακρόν στο νησί ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Προς νέα στρατηγική ατζέντα Κύπρου – Γαλλίας: Προανήγγειλε επίσκεψη Μακρόν στο νησί ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

  •  27.10.2025 - 17:24
Middle East Eye: «Η Άγκυρα ίσως ξανασκεφτεί την "επανένωση" για την Κύπρο»

Middle East Eye: «Η Άγκυρα ίσως ξανασκεφτεί την "επανένωση" για την Κύπρο»

  •  27.10.2025 - 17:11
Λουκάς Φουρλάς στο «Τ»: «Υποχρέωση μας να ακούγεται η Κύπρος στο Ευρωκοινοβούλιο» - Το Κυπριακό, το μεταναστευτικό και το μήνυμα στους νέους

Λουκάς Φουρλάς στο «Τ»: «Υποχρέωση μας να ακούγεται η Κύπρος στο Ευρωκοινοβούλιο» - Το Κυπριακό, το μεταναστευτικό και το μήνυμα στους νέους

  •  27.10.2025 - 06:30
Πόσο αλκοόλ ανεβάζει την πίεση; Οι επιστήμονες έχουν την απάντηση – Και δεν θα σας αρέσει

Πόσο αλκοόλ ανεβάζει την πίεση; Οι επιστήμονες έχουν την απάντηση – Και δεν θα σας αρέσει

  •  27.10.2025 - 19:44
ΠΡΟΣΟΧΗ: Από παιχνίδια μέχρι καλλυντικά κρίθηκαν επικίνδυνα – Εκτός αγοράς 143 προϊόντα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Από παιχνίδια μέχρι καλλυντικά κρίθηκαν επικίνδυνα – Εκτός αγοράς 143 προϊόντα

  •  27.10.2025 - 17:49
Cyprus League: ΠΡΑΣΙΝΙΣΕ η κορυφή, συμβιβασμός στην Λάρνακα

Cyprus League: ΠΡΑΣΙΝΙΣΕ η κορυφή, συμβιβασμός στην Λάρνακα

  •  27.10.2025 - 21:18

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα