ΑρχικήΔιεθνήΣεισμός 6 Ρίχτερ στην Τουρκία - Αισθητός και στην Κωνσταντινούπολη
ΔΙΕΘΝΗ

Σεισμός 6 Ρίχτερ στην Τουρκία - Αισθητός και στην Κωνσταντινούπολη

 27.10.2025 - 21:57
Σεισμός 6 Ρίχτερ στην Τουρκία - Αισθητός και στην Κωνσταντινούπολη

Ο σεισμός στην Τουρκία σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο είναι της τάξης των 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, 12 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά της πόλης Σιντίρτζι.

Το Ευρω-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο έδωσε αρχικά τον σεισμό ως 5,9 βαθμών, αλλά ύστερα αναθεώρησε και αυτό στους 6 βαθμούς.

Το εστιακό βάθος είναι στα 11 χιλιόμετρα. Να σημειωθεί πως τους τελευταίους μήνες η Δυτική Τουρκία δοκιμάζεται από έντονη σεισμική δραστηριότητα.

Σοκαριστικές αποκαλύψεις φέρνουν στο φως οι έρευνες για τη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους στη Λεμεσό.

