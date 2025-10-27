Σεισμός 6 Ρίχτερ στην Τουρκία - Αισθητός και στην Κωνσταντινούπολη

Το Ευρω-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο έδωσε αρχικά τον σεισμό ως 5,9 βαθμών, αλλά ύστερα αναθεώρησε και αυτό στους 6 βαθμούς.

Το εστιακό βάθος είναι στα 11 χιλιόμετρα. Να σημειωθεί πως τους τελευταίους μήνες η Δυτική Τουρκία δοκιμάζεται από έντονη σεισμική δραστηριότητα.

A magnitude 6 earthquake took place 7km NNW of Sındırgı, Turkey at 19:48 UTC (3 minutes ago). The depth was 10km and was reported by GFZ. #earthquake #earthquakes #Sındırgı #Turkey pic.twitter.com/xVfkNDcQxw — Earthquake Alerts (@QuakeAlerts) October 27, 2025