Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΘρήνος: Πέθανε σε ηλικία 70 ετών το «πιο όμορφο αγόρι στον κόσμο»
ΔΙΕΘΝΗ

Θρήνος: Πέθανε σε ηλικία 70 ετών το «πιο όμορφο αγόρι στον κόσμο»

 28.10.2025 - 15:42
Θρήνος: Πέθανε σε ηλικία 70 ετών το «πιο όμορφο αγόρι στον κόσμο»

Ο Μπιορν Αντρέσεν, ο Σουηδός ηθοποιός που σημάδεψε την ιστορία του κινηματογράφου ως ο έφηβος Τάτζιο στον «Θάνατο στη Βενετία» του Λουκίνο Βισκόντι (1971), πέθανε σε ηλικία 70 ετών.

Μπιορν Αντρέσεν (Copyright:X)

 

Από το φως της Βενετίας στο βάρος της φήμης

Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσαν οι σκηνοθέτες του ντοκιμαντέρ «The Most Beautiful Boy in the World» (2021), Kristian Petri και Kristina Lindstrom. Ο Πέτρι δήλωσε στη σουηδική εφημερίδα Dagens Nyheter ότι ο Αντρέσεν πέθανε το Σάββατο, χωρίς να γίνουν γνωστά τα αίτια.

Σε ηλικία μόλις 15 ετών, ο Αντρέσεν επιλέχθηκε από τον Βισκόντι για να υποδυθεί τον νεαρό Τάτζιο - το αγόρι που γίνεται εμμονή για έναν ώριμο μουσικό, ρόλο που ενσάρκωσε ο Ντιρκ Μπόγκαρντ.

Ο σκηνοθέτης τον χαρακτήρισε τότε «το πιο όμορφο αγόρι στον κόσμο», μια φράση που τον ακολούθησε για όλη του τη ζωή, αλλά, όπως ο ίδιος παραδεχόταν, «μετατράπηκε σε βάρος».

«Ένιωθα σαν εξωτικό ζώο σε κλουβί», είχε πει το 2003 στον Guardian. «Τα γυρίσματα μου είχαν κάνει τη ζωή χάλια». Ο Αντρέσεν είχε περιγράψει τη συνεργασία με τον Βισκόντι ως τραυματική, μιλώντας ανοιχτά για περιστατικά εκμετάλλευσης και πίεσης: «Ήξερα ότι δεν μπορούσα να αντιδράσω. Θα ήταν κοινωνική αυτοκτονία».

Από την Ιαπωνία στη μουσική και το σινεμά

Μετά την τεράστια επιτυχία του «Θανάτου στη Βενετία», ο Αντρέσεν βρέθηκε στην Ιαπωνία, όπου μετατράπηκε σε ποπ είδωλο. Εμφανίστηκε σε διαφημίσεις, τραγούδησε και έγινε αντικείμενο λατρείας. «Ήταν σαν την υστερία των Beatles», θυμόταν.

Παράλληλα, ασχολήθηκε με τη μουσική, έγινε πιανίστας και συνέχισε να εμφανίζεται σε κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές, κυρίως στη Σουηδία.

Ωστόσο, όπως έλεγε, η σκιά του ρόλου του Τάτζιο δεν τον εγκατέλειψε ποτέ: «Η καριέρα μου είναι μια από τις λίγες που ξεκίνησε από την κορυφή και μετά κατέβηκε προς τα κάτω».

Δικαστικές μάχες και επιστροφή στη μεγάλη οθόνη

Το 2003, ο Αντρέσεν ήρθε ξανά στο προσκήνιο, όταν αντέδρασε στη χρήση της φωτογραφίας του από τη Ζερμέν Γκριρ στο εξώφυλλο του βιβλίου της «Το Όμορφο Αγόρι», χωρίς την άδειά του. «Η αγάπη των ενηλίκων για τους εφήβους είναι κάτι στο οποίο είμαι αντίθετος κατ’ αρχήν», είχε δηλώσει τότε.

Το 2019 επέστρεψε στον κινηματογράφο με έναν μικρό αλλά χαρακτηριστικό ρόλο στην ταινία τρόμου Midsommar του Άρι Άστερ, λέγοντας χαριτολογώντας: «Το να σκοτωθείς σε μια ταινία τρόμου είναι το όνειρο κάθε αγοριού».

Γεννημένος στη Στοκχόλμη το 1955, ο Μπιορν Αντρέσεν μεγάλωσε με τη γιαγιά του, μετά την αυτοκτονία της μητέρας του. Παντρεύτηκε την ποιήτρια Σουζάνα Ρομάν, με την οποία απέκτησε δύο παιδιά: τη Ρομπίν και τον Έλβιν, που πέθανε βρέφος από σύνδρομο αιφνίδιου βρεφικού θανάτου.

Ο Αντρέσεν είχε περιγράψει τη ζωή του ως «ένα μείγμα δόξας και πόνου», ενώ το ντοκιμαντέρ «The Most Beautiful Boy in the World» αποκάλυψε την ευαισθησία και τη μοναξιά πίσω από το εμβληματικό του πρόσωπο.

ΠΗΓΗ: Έθνος

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βίντεο από τη στιγμή του σεισμού των 6,1 βαθμών στην Τουρκία - Τραυματίστηκαν 19 άτομα
Έτρεχε η Πυροσβεστική: Ξέσπασε φωτιά σε εμπορικό πλοίο στο Λιμάνι Λάρνακας – Στο νοσοκομείο ο μηχανοδηγός
Μέρα για βόλτα και ψώνια – Πώς θα λειτουργήσουν τα mall στην Κύπρο την αργία της 28ης Οκτωβρίου
Βίντεο - Ντάνι Άλβες: Βγήκε από τη φυλακή και...έγινε ιεροκήρυκας - «Έκανα μια συμφωνία με τον Θεό»
Βόλτα με τη 2 μηνών κόρη της η Σιμώνη Χριστοδούλου - Η κουκλίστικη ροζ κορδέλα και τα καλτσάκια
Πυρπόλησαν όχημα σε parking πολυκατοικίας - Χειροπέδες σε 41χρονο και 20χρονο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Έξαλλος ο Νετανιάχου - Η Χαμάς παρέδωσε λείψανα που δεν ανήκαν σε έναν από τους εναπομείναντες ομήρους

 28.10.2025 - 15:25
Επόμενο άρθρο

Video: Έβαλαν τον ύμνο της Ομόνοιας σε κυπριακό γάμο και ο πεθερός κρατούσε το κεφάλι του - «Aπαναγία μου»

 28.10.2025 - 16:03
Ο Νετανιάχου διέταξε «άμεσα και ισχυρά πλήγματα» στη Γάζα λόγω παραβιάσεων της εκεχειρίας από τη Χάμας

Ο Νετανιάχου διέταξε «άμεσα και ισχυρά πλήγματα» στη Γάζα λόγω παραβιάσεων της εκεχειρίας από τη Χάμας

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε τον στρατό την Τρίτη να πραγματοποιήσει άμεσα «ισχυρές» επιθέσεις στη Γάζα, όπως μεταδίδει το Reuters.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ο Νετανιάχου διέταξε «άμεσα και ισχυρά πλήγματα» στη Γάζα λόγω παραβιάσεων της εκεχειρίας από τη Χάμας

Ο Νετανιάχου διέταξε «άμεσα και ισχυρά πλήγματα» στη Γάζα λόγω παραβιάσεων της εκεχειρίας από τη Χάμας

  •  28.10.2025 - 18:25
ΠτΔ: «Όλοι κρινόμαστε στο τραπέζι του διαλόγου» - Προσπάθειες επικοινωνίας με Έρχιουρμαν

ΠτΔ: «Όλοι κρινόμαστε στο τραπέζι του διαλόγου» - Προσπάθειες επικοινωνίας με Έρχιουρμαν

  •  28.10.2025 - 12:58
Νέα τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός ο 45χρονος μοτοσικλετιστής Πέτρος Βουτή

Νέα τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός ο 45χρονος μοτοσικλετιστής Πέτρος Βουτή

  •  28.10.2025 - 13:19
28η Οκτωβρίου: Το συγκινητικό μήνυμα του πιλότου του F-16 που «έσκισε» τους ουρανούς - «Συνεχίζουμε να φυλάμε τον ουρανό της πατρίδας»

28η Οκτωβρίου: Το συγκινητικό μήνυμα του πιλότου του F-16 που «έσκισε» τους ουρανούς - «Συνεχίζουμε να φυλάμε τον ουρανό της πατρίδας»

  •  28.10.2025 - 13:51
Video: Ο τυφώνας Μελίσα ενισχύεται δραματικά με ανέμους 300 χλμ/ώρα: «Τελευταία ευκαιρία να προστατεύσετε τη ζωή σας»

Video: Ο τυφώνας Μελίσα ενισχύεται δραματικά με ανέμους 300 χλμ/ώρα: «Τελευταία ευκαιρία να προστατεύσετε τη ζωή σας»

  •  28.10.2025 - 17:18
Ράγισαν καρδιές στην Ελλάδα: Έκανε παρέλαση η μικρή Αλεξία μετά τον βαρύτατο τραυματισμό της στο κεφάλι από σφαίρα

Ράγισαν καρδιές στην Ελλάδα: Έκανε παρέλαση η μικρή Αλεξία μετά τον βαρύτατο τραυματισμό της στο κεφάλι από σφαίρα

  •  28.10.2025 - 16:55
Το μίσος που δίνεις

Το μίσος που δίνεις

  •  28.10.2025 - 13:00
Video: Έβαλαν τον ύμνο της Ομόνοιας σε κυπριακό γάμο και ο πεθερός κρατούσε το κεφάλι του - «Aπαναγία μου»

Video: Έβαλαν τον ύμνο της Ομόνοιας σε κυπριακό γάμο και ο πεθερός κρατούσε το κεφάλι του - «Aπαναγία μου»

  •  28.10.2025 - 16:03

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα