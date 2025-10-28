Θρήνος: Πέθανε σε ηλικία 70 ετών το «πιο όμορφο αγόρι στον κόσμο»

Από το φως της Βενετίας στο βάρος της φήμης

Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσαν οι σκηνοθέτες του ντοκιμαντέρ «The Most Beautiful Boy in the World» (2021), Kristian Petri και Kristina Lindstrom. Ο Πέτρι δήλωσε στη σουηδική εφημερίδα Dagens Nyheter ότι ο Αντρέσεν πέθανε το Σάββατο, χωρίς να γίνουν γνωστά τα αίτια.

Σε ηλικία μόλις 15 ετών, ο Αντρέσεν επιλέχθηκε από τον Βισκόντι για να υποδυθεί τον νεαρό Τάτζιο - το αγόρι που γίνεται εμμονή για έναν ώριμο μουσικό, ρόλο που ενσάρκωσε ο Ντιρκ Μπόγκαρντ.

Ο σκηνοθέτης τον χαρακτήρισε τότε «το πιο όμορφο αγόρι στον κόσμο», μια φράση που τον ακολούθησε για όλη του τη ζωή, αλλά, όπως ο ίδιος παραδεχόταν, «μετατράπηκε σε βάρος».

«Ένιωθα σαν εξωτικό ζώο σε κλουβί», είχε πει το 2003 στον Guardian. «Τα γυρίσματα μου είχαν κάνει τη ζωή χάλια». Ο Αντρέσεν είχε περιγράψει τη συνεργασία με τον Βισκόντι ως τραυματική, μιλώντας ανοιχτά για περιστατικά εκμετάλλευσης και πίεσης: «Ήξερα ότι δεν μπορούσα να αντιδράσω. Θα ήταν κοινωνική αυτοκτονία».

Από την Ιαπωνία στη μουσική και το σινεμά

Μετά την τεράστια επιτυχία του «Θανάτου στη Βενετία», ο Αντρέσεν βρέθηκε στην Ιαπωνία, όπου μετατράπηκε σε ποπ είδωλο. Εμφανίστηκε σε διαφημίσεις, τραγούδησε και έγινε αντικείμενο λατρείας. «Ήταν σαν την υστερία των Beatles», θυμόταν.

Παράλληλα, ασχολήθηκε με τη μουσική, έγινε πιανίστας και συνέχισε να εμφανίζεται σε κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές, κυρίως στη Σουηδία.

Ωστόσο, όπως έλεγε, η σκιά του ρόλου του Τάτζιο δεν τον εγκατέλειψε ποτέ: «Η καριέρα μου είναι μια από τις λίγες που ξεκίνησε από την κορυφή και μετά κατέβηκε προς τα κάτω».

Δικαστικές μάχες και επιστροφή στη μεγάλη οθόνη

Το 2003, ο Αντρέσεν ήρθε ξανά στο προσκήνιο, όταν αντέδρασε στη χρήση της φωτογραφίας του από τη Ζερμέν Γκριρ στο εξώφυλλο του βιβλίου της «Το Όμορφο Αγόρι», χωρίς την άδειά του. «Η αγάπη των ενηλίκων για τους εφήβους είναι κάτι στο οποίο είμαι αντίθετος κατ’ αρχήν», είχε δηλώσει τότε.

Το 2019 επέστρεψε στον κινηματογράφο με έναν μικρό αλλά χαρακτηριστικό ρόλο στην ταινία τρόμου Midsommar του Άρι Άστερ, λέγοντας χαριτολογώντας: «Το να σκοτωθείς σε μια ταινία τρόμου είναι το όνειρο κάθε αγοριού».

Γεννημένος στη Στοκχόλμη το 1955, ο Μπιορν Αντρέσεν μεγάλωσε με τη γιαγιά του, μετά την αυτοκτονία της μητέρας του. Παντρεύτηκε την ποιήτρια Σουζάνα Ρομάν, με την οποία απέκτησε δύο παιδιά: τη Ρομπίν και τον Έλβιν, που πέθανε βρέφος από σύνδρομο αιφνίδιου βρεφικού θανάτου.

Ο Αντρέσεν είχε περιγράψει τη ζωή του ως «ένα μείγμα δόξας και πόνου», ενώ το ντοκιμαντέρ «The Most Beautiful Boy in the World» αποκάλυψε την ευαισθησία και τη μοναξιά πίσω από το εμβληματικό του πρόσωπο.