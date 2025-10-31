Στη γειτονιά των αγγέλων ο Σταύρος Σολωμού – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία του

Teaser: Αβέρωφ Νεοφύτου: Η πιο ανατρεπτική και εξομολογητική συνέντευξη της καριέρας του, αποκλειστικά στο ThemaOnline
Ο Σταύρος άφησε την τελευταία του πνοή στις 30 Οκτωβρίου σε ηλικία 91 ετών
Η Εξόδιος Ακολουθία του, θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Παναγίας Χρυσελεούσης στον Στρόβολο, την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025, ώρα 15:00.
Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 14:30
Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Κωνσταντίνου και Ελένης στην Λευκωσία
Σύζυγος: Δώρα
Παιδιά: Νίκος, Χρύσω, Ελένη και Μαρίνα
Εγγόνια και λοιποί συγγενείς
Παράκληση της οικογένειας είναι όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Καρκινοπαθών και Φίλων ΠΑ.ΣΥ.ΚΑΦ.
