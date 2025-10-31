VIDEO - Φόνος Δημοσθένους: Πώς συνδέουν τους δύο 28χρονους στην σκηνή του εγκλήματος - Θα εκδοθούν στην Κύπρο;

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε στην εκπομπή Alpha Καλημέρα η Έρικα Καβάζη, οι δύο ύποπτοι αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Θεσσαλονίκης, όπου θα εξεταστεί το αίτημα των κυπριακών Αρχών για έκδοση τους στην Κύπρο.

Οι δύο ύποπτοι έχουν το δικαίωμα ένστασης, με αποτέλεσμα η διαδικασία να ενδέχεται να διαρκέσει για τρείς και πλέον μήνες. Σε αντίθετη περίπτωση, ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού είναι έτοιμοι να αναχωρήσουν για τη Θεσσαλονίκη για να εκτελέσουν τα ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης εναντίον τους και να τους μεταφέρουν στην Κύπρο.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία και μαρτυρίες, ένας από τους συλληφθέντες τοποθετείται στο λευκό βαν από το οποίο οι δράστες άνοιξαν πυρ κατά του θύματος. Ο δεύτερος φέρεται να συμμετείχε στην επιχείρηση διαφυγής των δραστών από το σημείο όπου πυρπόλησαν το λευκό βαν.

