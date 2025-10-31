Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

VIDEO - Φόνος Δημοσθένους: Πώς συνδέουν τους δύο 28χρονους στην σκηνή του εγκλήματος - Θα εκδοθούν στην Κύπρο;

 31.10.2025 - 08:54
VIDEO - Φόνος Δημοσθένους: Πώς συνδέουν τους δύο 28χρονους στην σκηνή του εγκλήματος - Θα εκδοθούν στην Κύπρο;

 31.10.2025 - 08:54

Ουσιαστικό ρόλο φαίνεται να έχουν στην δολοφονία του 49χρονου Σταύρου Δημοσθένους οι δύο 28χρονοι που συνελήφθησαν στην Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε στην εκπομπή Alpha Καλημέρα η Έρικα Καβάζη, οι δύο ύποπτοι αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Θεσσαλονίκης, όπου θα εξεταστεί το αίτημα των κυπριακών Αρχών για έκδοση τους στην Κύπρο.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: VIDEO - Φόνος Δημοσθένους: Ραγδαίες εξελίξεις με τον ρόλο των δύο 28χρονων - Αποκαλύψεις για την αγορά της μοτοσικλέτας

Οι δύο ύποπτοι έχουν το δικαίωμα ένστασης, με αποτέλεσμα η διαδικασία να ενδέχεται να διαρκέσει για τρείς και πλέον μήνες. Σε αντίθετη περίπτωση, ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού είναι έτοιμοι να αναχωρήσουν για τη Θεσσαλονίκη για να εκτελέσουν τα ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης εναντίον τους και να τους μεταφέρουν στην Κύπρο.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία και μαρτυρίες, ένας από τους συλληφθέντες τοποθετείται στο λευκό βαν από το οποίο οι δράστες άνοιξαν πυρ κατά του θύματος. Ο δεύτερος φέρεται να συμμετείχε στην επιχείρηση διαφυγής των δραστών από το σημείο όπου πυρπόλησαν το λευκό βαν.

Δείτε όσα ανέφερε στο πιο κάτω απόσπασμα:

 

 

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου ανοίγει την καρδιά του στο Themaonline και τον Τάσο Θεοδώρου, μιλώντας χωρίς φίλτρα για όλα.

