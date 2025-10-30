Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

VIDEO - Φόνος Δημοσθένους: Ραγδαίες εξελίξεις με τον ρόλο των δύο 28χρονων - Αποκαλύψεις για την αγορά της μοτοσικλέτας

 30.10.2025 - 21:12
VIDEO - Φόνος Δημοσθένους: Ραγδαίες εξελίξεις με τον ρόλο των δύο 28χρονων - Αποκαλύψεις για την αγορά της μοτοσικλέτας

Ουσιαστικό ρόλο φαίνεται να είχαν στην δολοφονία του 49χρονου Σταύρου Δημοσθένους οι δύο 28χρονοι που συνελήφθησαν στην Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του καναλιού Alpha, οι δύο 28χρονοι φαίνεται να έχουν ουσιαστικό ρόλο στο φονικό, καθώς φαίνεται να εντοπίζονται στο βαν όχημα, και έτσι πιθανόν να είναι και οι εκτελεστές του Δημοσθένους και ο οδηγός του βαν οχήματος.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Φόνος Δημοσθένους: Τεράστιος ο όγκος καταθέσεων, ξετυλίγουν το παζλ οι Αρχές - Όσα ακούστηκαν στο Δικαστήριο για τον 30χρονο

Επιπλέον, την εξασφάλιση νέων στοιχείων για τον τρόπο δράσης όσων εμπλέκονται στην υπόθεση παρουσίασαν οι ανακριτές ενώπιον δικαστηρίου, ώστε να ζητήσουν την ανανέωση της προσωποκράτησης του 30χρονου κατάδικου των Κεντρικών Φυλακών.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Ραγδαίες εξελίξεις: Συνελήφθησαν στην Ελλάδα οι δύο καταζητούμενοι για τον φόνο του Δημοσθένους

Όπως ανέφερε ενώπιον δικαστηρίου ο εξεταστής της υπόθεσης, ο ύποπτος είχε ο ρολό στην εξασφάλιση του σκούτερ διαφυγής των δραστών. Από τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε έρθει σε επαφή με έναν εκ των υπόπτων επίσης ηλικίας 30 ετών, ώστε να του βρει συγκεκριμένη μοτοσικλέτα για να βγάλει λίγα χρήματα, όπως του είχε πει τηλεφωνικώς από τις κεντρικές φυλακές.

Η μοτοσικλέτα φαίνεται να είχε εντοπιστεί από την Αστυνομία με αποτέλεσμα η δουλειά να χαλάσει και είναι αυτή που εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένη στην περιοχή Αγίου Τυχωνα.

Δείτε το ρεπορτάζ:

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

