Χωρίς τέλος το σήριαλ με την ΑΤΑ - Νέα κοινή συνάντηση των εταίρων με τους Υπουργούς

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας, «η μεσολαβητική διαδικασία για την επίτευξη Μόνιμης Συμφωνίας για την Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή συνεχίζεται και επικεντρώνεται στα σημεία όπου διαμορφώνονται ικανοποιητικές συγκλίσεις μεταξύ των δύο πλευρών».

Προς αυτή την κατεύθυνση, σημειώνει, προγραμματίστηκε κατά την αυριανή μέρα κοινή συνάντηση των κοινωνικών εταίρων με τον Υπουργό Εργασίας Γιάννη Παναγιώτου και τον Υπουργό Οικονομικών Μάκη Κεραυνό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, η συνάντηση θα γίνει στις 10 το πρωί.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ