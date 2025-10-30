Ecommbx
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χωρίς τέλος το σήριαλ με την ΑΤΑ - Νέα κοινή συνάντηση των εταίρων με τους Υπουργούς

 30.10.2025 - 21:20
Χωρίς τέλος το σήριαλ με την ΑΤΑ - Νέα κοινή συνάντηση των εταίρων με τους Υπουργούς

Κοινή συνάντηση των κοινωνικών εταίρων με τον Υπουργό Εργασίας και τον Υπουργό Οικονομικών, θα πραγματοποιηθεί αύριο, Παρασκευή στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας, «η μεσολαβητική διαδικασία για την επίτευξη Μόνιμης Συμφωνίας για την Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή συνεχίζεται και επικεντρώνεται στα σημεία όπου διαμορφώνονται ικανοποιητικές συγκλίσεις μεταξύ των δύο πλευρών».

Προς αυτή την κατεύθυνση, σημειώνει, προγραμματίστηκε κατά την αυριανή μέρα κοινή συνάντηση των κοινωνικών εταίρων με τον Υπουργό Εργασίας Γιάννη Παναγιώτου και τον Υπουργό Οικονομικών Μάκη Κεραυνό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, η συνάντηση θα γίνει στις 10 το πρωί.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Teaser: Αβέρωφ Νεοφύτου: Η πιο ανατρεπτική και εξομολογητική συνέντευξη της καριέρας του, αποκλειστικά στο ThemaOnline

Teaser: Αβέρωφ Νεοφύτου: Η πιο ανατρεπτική και εξομολογητική συνέντευξη της καριέρας του, αποκλειστικά στο ThemaOnline

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου ανοίγει την καρδιά του στο Themaonline και τον Τάσο Θεοδώρου, μιλώντας χωρίς φίλτρα για όλα.

