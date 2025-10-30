Χωρίς τέλος το σήριαλ με την ΑΤΑ - Νέα κοινή συνάντηση των εταίρων με τους Υπουργούς

Teaser: Αβέρωφ Νεοφύτου: Η πιο ανατρεπτική και εξομολογητική συνέντευξη της καριέρας του, αποκλειστικά στο ThemaOnline
Ο Αβέρωφ Νεοφύτου ανοίγει την καρδιά του στο Themaonline και τον Τάσο Θεοδώρου, μιλώντας χωρίς φίλτρα για όλα.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας, «η μεσολαβητική διαδικασία για την επίτευξη Μόνιμης Συμφωνίας για την Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή συνεχίζεται και επικεντρώνεται στα σημεία όπου διαμορφώνονται ικανοποιητικές συγκλίσεις μεταξύ των δύο πλευρών».
Προς αυτή την κατεύθυνση, σημειώνει, προγραμματίστηκε κατά την αυριανή μέρα κοινή συνάντηση των κοινωνικών εταίρων με τον Υπουργό Εργασίας Γιάννη Παναγιώτου και τον Υπουργό Οικονομικών Μάκη Κεραυνό.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, η συνάντηση θα γίνει στις 10 το πρωί.
ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις