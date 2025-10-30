Ραγδαίες εξελίξεις: Συνελήφθησαν στην Ελλάδα οι δύο καταζητούμενοι για τον φόνο του Δημοσθένους

Σύμφωνα με την Αστυνομία, σήμερα συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη από μέλη της Ελληνικής Αστυνομίας και πιο συγκεκριμένα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, κατόπιν σχετικών ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης, δυο Έλληνες υπήκοοι, οι οποίοι καταζητούνταν για την υπό διερεύνηση υπόθεση φόνου εκ προ μελέτης, που ελαβε χωρα το πρωί της 17-10-2025 στη Λεμεσό.

Η Αστυνομία Κύπρου εκφράζει τις ευχαριστίες της στην Ελληνική Αστυνομία για την αγαστή συνεργασία η οποία το τελευταίο διάστημα έχει ενισχυθεί περαιτέρω στην πρόληψη και καταπολέμηση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος.