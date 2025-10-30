Ecommbx
Ραγδαίες εξελίξεις: Συνελήφθησαν στην Ελλάδα οι δύο καταζητούμενοι για τον φόνο του Δημοσθένους
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ραγδαίες εξελίξεις: Συνελήφθησαν στην Ελλάδα οι δύο καταζητούμενοι για τον φόνο του Δημοσθένους

 30.10.2025 - 14:13
Ραγδαίες εξελίξεις: Συνελήφθησαν στην Ελλάδα οι δύο καταζητούμενοι για τον φόνο του Δημοσθένους

Δύο νέες συλλήψεις προέκυψαν σχετικά με τη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους στη Λεμεσό. 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: VIDEO - Φόνος Δημοσθένους: Τα στοιχεία που οδήγησαν στην σύλληψη του 39χρονου και γιατί αφέθηκε τελικά ελεύθερος

Σύμφωνα με την Αστυνομία, σήμερα συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη από μέλη της Ελληνικής Αστυνομίας και πιο συγκεκριμένα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, κατόπιν σχετικών ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης, δυο Έλληνες υπήκοοι, οι οποίοι καταζητούνταν για την υπό διερεύνηση υπόθεση φόνου εκ προ μελέτης, που ελαβε χωρα το πρωί της 17-10-2025 στη Λεμεσό.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Φόνος Δημοσθένους: Με βιντεοκλήση το «ok» για τη δεύτερη μοτοσικλέτα από τον 30χρονο κατάδικο - Ανανεώθηκε η κράτησή του

Η Αστυνομία Κύπρου εκφράζει τις ευχαριστίες της στην Ελληνική Αστυνομία για την αγαστή συνεργασία η οποία το τελευταίο διάστημα έχει ενισχυθεί περαιτέρω στην πρόληψη και καταπολέμηση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος.

 

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης προήδρευσε σήμερα ειδικής συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, στο Προεδρικό Μέγαρο, στην παρουσία της Γενικής Γραμματέως (ΓΓ) του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) κας Thérèse Blanchet.

