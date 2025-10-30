Κατεβάζει ρολά γνωστό παραδοσιακό καφενείο - Πότε μπορείς να πας για έναν τελευταίο καφέ

Η Αυλή της Νεφέλης στην Πάφο θα σου κεντρίσει σίγουρα το ενδιαφέρον.

Πρόκειται για ένα όμορφο καφενείο στο οποίο θα βρεις φρέσκα σνακ και αλμυρά της ημέρας όλα σπιτικά, αναψυκτικά και μπίρα.

Αξίζει να την επισκεφτείς την αυλή της Νεφέλης και να απολαύσεις το καφεδάκι σου χαλαρά και όμορφα, διαβάζοντας το βιβλίο σου σε ένα πραγματικά χαλαρό χώρο. Επίσης δεν πρέπει να παραλείψεις να περιηγηθείς στον κήπο της, για να γνωρίσεις τα φυτά και τα ζώα που φιλοξενεί.

Εξ ου και μέχρι την Κυριακή 2 Νοεμβρίου μπορείς να πας για έναν τελευταίο καφέ, ένα γλυκό ή απλώς έναν χαιρετισμό πριν κλείσει η αυλή για τη σεζόν.

(94 418931) Ichsan ali, 8046 Πάφος.