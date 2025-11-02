Ecommbx
VIDEO - Γερμανία: Άγριο ξύλο μεταξύ οπαδών της Ντόρτμουντ και Σάλκε σε σιδηροδρομικό σταθμό
VIDEO - Γερμανία: Άγριο ξύλο μεταξύ οπαδών της Ντόρτμουντ και Σάλκε σε σιδηροδρομικό σταθμό

 02.11.2025 - 21:42
Το μίσος της κοιλάδας του Ρουρ και η σχετική έχθρα μεταξύ των οπαδών της Σάλκε και της Ντόρτμουντ είναι δεδομένα.

Παρότι οι δύο ομάδες δεν αγωνίζονται στην ίδια κατηγορία, αυτό δεν απέτρεψε τους φιλάθλους τους να έρθουν στα χέρια σε μία συμπλοκή στην... Κολωνία, όπως γνωστοποίησε η ομοσπονδιακή αστυνομία.

Πιο συγκεκριμένα, το εν λόγω περιστατικό συνέβη νωρίς το πρωί του Σαββάτου (1/11) σε έναν από τους πιο κεντρικούς σιδηροδρομικούς σταθμούς της Κολωνίας. Οι ταξιδιώτες από το εκτός έδρας ματς με την Άουγκσμπουργκ φίλαθλοι της Ντόρτμουντ περίμεναν για να συνεχίσουν το ταξίδι τους, όταν στην πλατφόρμα αποβιβάστηκαν οπαδοί της Σάλκε που κατευθύνονταν προς την Καρλσρούη.

Η ατυχής συνάντηση δεν άργησε να μετατραπεί σε βίαια σύγκρουση μεταξύ των φιλάθλων των δύο ομάδων. Περίπου 340 άτομα συμμετείχαν στα επεισόδια και χρειάστηκε η άμεση επέμβαση της αστυνομίας για να αποφευχθούν τα χειρότερα αποθώντας τους εξαγριωμένους οπαδούς πίσω στα βαγόνια τους! Σύμφωνα με την αστυνομία δεν έγιναν συλλήψεις, ένας αστυνομικός τραυματίστηκε, ενώ η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη.

Συνεχίζεται ο διάλογος για την ΑΤΑ – Μετά τους εργοδότες βλέπει τις συντεχνίες ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Συνεχίζεται ο διάλογος για την ΑΤΑ – Μετά τους εργοδότες βλέπει τις συντεχνίες ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Σε συνέχεια της κρίσιμης συνάντησης που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης είχε διαβουλεύσεις με τους επικεφαλής των εργοδοτικών οργανώσεων, στην παρουσία των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

