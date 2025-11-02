Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Μυστήριο στη Μακεδονίτισσα – Πιστόλια και ύποπτο όχημα στα «ραντάρ» της Αστυνομίας

 02.11.2025 - 21:12
Μυστήριο στη Μακεδονίτισσα – Πιστόλια και ύποπτο όχημα στα «ραντάρ» της Αστυνομίας

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας μετά τον εντοπισμό επτά πιστολιών σε ανοικτό χώρο στη Μακεδονίτισσα.

Η υπόθεση προκαλεί ερωτήματα για το αν τα όπλα συνδέονται με εγκληματικές ενέργειες.

Οι έρευνες της Αστυνομίας είχαν ξεκινήσει μέρες πριν, με παρακολούθηση του σημείου. Μάλιστα, το Σάββατο το βράδυ, ένα όχημα χωρίς αριθμούς προσέκρουσε σε σταθμευμένο περιπολικό στην περιοχή, γεγονός που εξετάζεται από τις Αρχές σε σχέση με τα όπλα.

Σε τσάντα κάτω από δέντρο τα επτά πιστόλια που εντοπίστηκαν – Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της Αστυνομίας

Τα πιστόλια βρέθηκαν μέσα σε τσάντα κάτω από δέντρο και έχουν σταλεί για επιστημονικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν έχουν χρησιμοποιηθεί σε εγκλήματα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία που να τα συνδέουν με συγκεκριμένα περιστατικά.

Η Αστυνομία καλεί οποιονδήποτε είδε ύποπτες κινήσεις στην περιοχή τις τελευταίες μέρες να επικοινωνήσει, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

Συνεχίζεται ο διάλογος για την ΑΤΑ – Μετά τους εργοδότες βλέπει τις συντεχνίες ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Συνεχίζεται ο διάλογος για την ΑΤΑ – Μετά τους εργοδότες βλέπει τις συντεχνίες ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Σε συνέχεια της κρίσιμης συνάντησης που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης είχε διαβουλεύσεις με τους επικεφαλής των εργοδοτικών οργανώσεων, στην παρουσία των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

