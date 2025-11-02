Μυστήριο στη Μακεδονίτισσα – Πιστόλια και ύποπτο όχημα στα «ραντάρ» της Αστυνομίας

Η υπόθεση προκαλεί ερωτήματα για το αν τα όπλα συνδέονται με εγκληματικές ενέργειες.

Οι έρευνες της Αστυνομίας είχαν ξεκινήσει μέρες πριν, με παρακολούθηση του σημείου. Μάλιστα, το Σάββατο το βράδυ, ένα όχημα χωρίς αριθμούς προσέκρουσε σε σταθμευμένο περιπολικό στην περιοχή, γεγονός που εξετάζεται από τις Αρχές σε σχέση με τα όπλα.

Τα πιστόλια βρέθηκαν μέσα σε τσάντα κάτω από δέντρο και έχουν σταλεί για επιστημονικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν έχουν χρησιμοποιηθεί σε εγκλήματα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία που να τα συνδέουν με συγκεκριμένα περιστατικά.

Η Αστυνομία καλεί οποιονδήποτε είδε ύποπτες κινήσεις στην περιοχή τις τελευταίες μέρες να επικοινωνήσει, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.