Εκτάκτως στο Προεδρικό οι εργοδοτικές οργανώσεις: Κρίσιμη σύσκεψη για την ΑΤΑ – Τι «καίει» εργοδότες και συντεχνίες

Το βασικό «αγκάθι» παραμένει ο τρόπος ενσωμάτωσης της ΑΤΑ στον κατώτατο μισθό και η συχνότητα αναπροσαρμογής της. Σήμερα, ο κατώτατος μισθός αναπροσαρμόζεται κάθε δύο χρόνια, μια πρακτική που οι εργοδότες προτείνουν να διατηρηθεί και για την ΑΤΑ. Αντίθετα, οι συντεχνίες επιμένουν σε ετήσια αναπροσαρμογή, ανοίγοντας την κερκόπορτα των διαφωνιών.

Όπως μετέδωσε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Alpha ο δημοσιογράφος Νεοκλής Νεοκλέους, οι εργοδοτικές οργανώσεις μεταθέτουν την κοινή συνεδρία των εκτελεστικών τους επιτροπών για αύριο Δευτέρα στις 9:00, αντί για την Τρίτη, ώστε να ενημερώσουν τα μέλη τους και να λάβουν τελικές αποφάσεις με βάση τα αποτελέσματα της αποψινής συνάντησης.