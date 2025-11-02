Ecommbx
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εκτάκτως στο Προεδρικό οι εργοδοτικές οργανώσεις: Κρίσιμη σύσκεψη για την ΑΤΑ – Τι «καίει» εργοδότες και συντεχνίες

 02.11.2025 - 20:44
Το κατώφλι του Προεδρικού Μεγάρου πέρασαν εκτάκτως το βράδυ της Κυριακής οι πρόεδροι των εργοδοτικών οργανώσεων, Γιώργος Παντελίδης και Σταύρος Σταύρου, για κρίσιμη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, με στόχο να «κλειδώσει» το ζήτημα της αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής (ΑΤΑ).

Το βασικό «αγκάθι» παραμένει ο τρόπος ενσωμάτωσης της ΑΤΑ στον κατώτατο μισθό και η συχνότητα αναπροσαρμογής της. Σήμερα, ο κατώτατος μισθός αναπροσαρμόζεται κάθε δύο χρόνια, μια πρακτική που οι εργοδότες προτείνουν να διατηρηθεί και για την ΑΤΑ. Αντίθετα, οι συντεχνίες επιμένουν σε ετήσια αναπροσαρμογή, ανοίγοντας την κερκόπορτα των διαφωνιών.

Όπως μετέδωσε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Alpha ο δημοσιογράφος Νεοκλής Νεοκλέους, οι εργοδοτικές οργανώσεις μεταθέτουν την κοινή συνεδρία των εκτελεστικών τους επιτροπών για αύριο Δευτέρα στις 9:00, αντί για την Τρίτη, ώστε να ενημερώσουν τα μέλη τους και να λάβουν τελικές αποφάσεις με βάση τα αποτελέσματα της αποψινής συνάντησης.

