ΑΤΑ σε τεντωμένο σχοινί: «Όχι» από ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, ενώ οι συντεχνίες είπαν «ναι χωρίς αλλαγές»

Σε κοινή τους ανακοίνωση, οι δύο εργοδοτικές οργανώσεις αναφέρουν ότι το πλαίσιο που υποβλήθηκε από την κυβέρνηση κρίθηκε μη ικανοποιητικό σε σημαντικές πρόνοιες, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει αποδεκτό ούτε να υπογραφεί.

Παρά το «όχι» στην παρούσα πρόταση, οι εργοδότες αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης του διαλόγου, προκειμένου να αναζητηθεί ένα κοινά αποδεκτό πλαίσιο που θα διασφαλίζει ισορροπία ανάμεσα σε επιχειρήσεις και εργαζομένους.

Αυτούσια η ανακοίνωση εργοδοτικών οργανώσεων:

«Οι Εκτελεστικές Επιτροπές της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και του Κυπριακού Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ) έχουν συνέλθει σήμερα 5/11/2025 σε κοινή συνεδρία με θέμα την εξέταση του Προσχεδίου «για μόνιμη συμφωνία για την ΑΤΑ» όπως υποβλήθηκε χθες προς τους Κοινωνικούς Εταίρους από την Κυβέρνηση.

Μετά από εξαντλητικό διάλογο και σε βάθος ανταλλαγή απόψεων το εν λόγω Προσχέδιο κρίθηκε από τα δύο Σώματα ως μη ικανοποιητικό σε σημαντικές πρόνοιες του και ως εκ τούτου δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό και να υπογραφτεί ως έχει.

Οι δύο Οργανώσεις τονίζουν την πραγματική τους επιθυμία για επίτευξη μόνιμης συμφωνίας για το θέμα της ΑΤΑ υπογραμμίζοντας ότι σε όλη τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων αποδέχονται την ανάγκη για κάλυψη στο 100% των χαμηλών μισθών για όσους δικαιούνται την ΑΤΑ. Παράλληλα, τονίζουν την ανάγκη για συμπερίληψη στη λειτουργία του συστήματος συγκεκριμένων προϋποθέσεων και ασφαλιστικών δικλείδων που θα το εκσυγχρονίζουν και ταυτόχρονα θα εξασφαλίζουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τη βιωσιμότητα του κρατικού μισθολογίου.

Το προσχέδιο περιλαμβάνει πρόνοιες για τον Εθνικό Κατώτατο Μισθό που δεν άπτονται των μεταβατικών συμφωνιών του 2017 και του 2023 και όπως είναι διατυπωμένες δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές παρά την δεδηλωμένη θέση αρχής της εργοδοτικής πλευράς που αναγνωρίζει μέσα στα πλαίσια του υφιστάμενου διατάγματος τον συνυπολογισμό της ΑΤΑ στον ανά διετία καθορισμένο κατώτατο μισθό.

Στοιχείο το οποίο λειτούργησε καταλυτικά στην τελική απόφαση των δύο Οργανώσεων ήταν η εισαγωγή την τελευταία στιγμή από την Κυβέρνηση πρόνοιας στο προσχέδιο συμφωνίας, με την οποία καλείται η εργοδοτική πλευρά να εξουσιοδοτήσει τους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας «να εφαρμόσουν μέτρα για επέκταση της ΑΤΑ σε περισσότερους δικαιούχους».

ΟΕΒ και ΚΕΒΕ παραμένουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων προσηλωμένοι στο διάλογο για εξεύρεση κοινά αποδεκτής συμφωνίας.»

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εργοδοτικές οργανώσεις ενημέρωσαν ήδη τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, για την απόφασή τους και τους λόγους απόρριψης της πρότασης.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα, οι 13 συντεχνίες είχαν αποδεχθεί ομόφωνα την κυβερνητική πρόταση στη πανσυνδικαλιστική σύσκεψη, τονίζοντας ότι τη δέχονται «ως έχει, χωρίς ούτε και μία αλλαγή κατά ένα γιώτα» , κάτι που δείχνει το κενό συνεννόησης μεταξύ των δύο πλευρών και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέου γύρου διαβουλεύσεων τις επόμενες ημέρες.

Αυτούσια η ανακοίνωση συντεχνιών:

«Εδώ και μήνες το Συνδικαλιστικό Κίνημα επιδόθηκε σε ένα δύσκολο αγώνα για προάσπιση, συνέχιση και επέκταση του θεσμού της ΑΤΑ. Η πέμπτη Πασυνδικαλιστική Σύσκεψη για την ΑΤΑ, που συνήλθε σήμερα 5 Νοεμβρίου 2025 στη Δημοσιογραφική Εστία, εκφράζει την ικανοποίησή της για τον όλο χειρισμό στον οποίο προέβη η διαπραγματευτική της ομάδα.

Έχουμε ενώπιόν μας προσχέδιο μόνιμης συμφωνίας που προτάθηκε από την Κυβέρνηση στη σύσκεψη στο Προεδρικό στις 3 Νοεμβρίου 2025. Το Συνδικαλιστικό Κίνημα, με πνεύμα σύνεσης, συναίνεσης και συνδιαλλαγής, έκανε αποδεκτή την κυβερνητική πρόταση. Το προσχέδιο μόνιμης συμφωνίας για την ΑΤΑ γίνεται αποδεκτό ως έχει, χωρίς ωστόσο και για αλλαγή κατά ένα γιώτα.

Το Συνδικαλιστικό Κίνημα, με στόχο να υπάρξει μόνιμη διευθέτηση για διασφάλιση του θεσμού, προέβη σε υποχωρήσεις που διευκόλυναν την εξεύρεση λύσης. Ευελπιστούμε ότι και η εργοδοτική πλευρά θα επιδείξει ανάλογο πνεύμα. Η συμβολή της Κυβέρνησης ήταν καθοριστική και την ευχαριστούμε για αυτό».