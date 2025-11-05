Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Χριστοδουλίδη - Κάλας: Στο επίκεντρο το Κυπριακό και ο ρόλος της ΕΕ στην Ανατολική Μεσόγειο

 05.11.2025 - 20:37
Συνάντηση Χριστοδουλίδη - Κάλας: Στο επίκεντρο το Κυπριακό και ο ρόλος της ΕΕ στην Ανατολική Μεσόγειο

Ο ρόλος που διαδραματίζει η ΕΕ στο Κυπριακό, αλλά και ο ρόλος που διαδραματίζει η Κύπρος στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής ήταν μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν κατά τη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, με την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, Κάγια Κάλας, το απόγευμα της Τετάρτης.

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη της Επιτρόπου στην Κύπρο, όπως σημείωσε και η ίδια. Στη συνάντηση με τον Πρόεδρο, συμμετείχαν και ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, η Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Μαριλένα Ραουνά, και ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Υποδεχόμενος στο Προεδρικό Μέγαρο την κ. Κάλας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ότι οποιαδήποτε πρόοδος της ενταξιακή πορεία της Τουρκίας χρειάζεται να εξετάζεται σε συνάρτηση με τις κυπρογενείς υποχρεώσεις της υπό ένταξη στην ΕΕ χώρας. Αναφέρθηκε, επίσης, στη σημασία των σχέσεων που διατηρεί η Κύπρος με τις χώρες της περιοχής, όπως είναι ο Λίβανος και η Ιορδανία.

Από την πλευρά της η κ. Κάλας σημείωσε ότι στις προθέσεις της στο πλαίσιο αυτής της πρώτης επίσκεψης στη χώρα, είναι να συζητηθούν οι προτεραιότητες της κυπριακής Προεδρίας στο Συμβούλιο της ΕΕ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, καθώς και η επίτευξη στόχων στο εξάμηνο αυτό. Το Κυπριακό και θέματα ασφαλείας βρίσκονται επίσης στην ατζέντα των επαφών της, όπως είπε.

Αναφέρθηκε επίσης στις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και σημείωσε ότι είναι πολύτιμη η γνώση του Προέδρου της Δημοκρατίας για θέματα που αφορούν τις χώρες της περιοχής, όπως ο Λίβανος και η Συρία. Είπε, ακόμα, ότι οι επαφές αυτές πραγματοποιούνται καθώς στον ορίζοντα βρίσκεται η πραγματοποίηση Συντονιστικού Συμβουλίου στον Λίβανο τον ερχόμενο Δεκέμβριο.

ΑΤΑ σε τεντωμένο σχοινί: «Όχι» από ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, ενώ οι συντεχνίες είπαν «ναι χωρίς αλλαγές»

 05.11.2025 - 20:00

 05.11.2025 - 20:00
Ωρες αγωνίας για την 14χρονη Κωνσταντίνα Αδαμίδου: Χάθηκαν τα ίχνη της εδώ και δύο μέρες - Δείτε φωτογραφία και περιγραφή

 05.11.2025 - 20:24

 05.11.2025 - 20:24
Δεν βγήκε τελικά «άσπρος καπνός» από τη σημερινή κοινή συνεδρίαση των εργοδοτικών οργανώσεων για το ζήτημα της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ), καθώς ΟΕΒ και ΚΕΒΕ απέρριψαν ομόφωνα την κυβερνητική πρόταση που τους κατατέθηκε.

