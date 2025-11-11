Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Η πρόεδρος του Μεξικού θα δωρίσει το εισιτήριό της για την πρεμιέρα του Μουντιάλ σε ένα κορίτσι

 11.11.2025 - 00:07
Η Κλαούντια Σέινμπαουμ δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα λείψει απ’ τον εναρκτήριο αγώνα του Μουντιάλ 2026 στην Πόλη του Μεξικού, επιλέγοντας αντ’ αυτού να χαρίσει τη θέση της –ένα από τα πιο περιζήτητα εισιτήρια– σε ένα νεαρό κορίτσι που διαφορετικά δεν θα είχε τη δυνατότητα να παρακολουθήσει το παιχνίδι.

«Πήρα μια απόφαση. Θα δώσω το εισιτήριό μου για την τελετή έναρξης σε ένα κορίτσι ή μια νέα γυναίκα που δεν έχει την ευκαιρία να παρευρεθεί και που αγαπά το ποδόσφαιρο», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου η πρόεδρος του Μεξικού.

Κατά την επίσκεψη του προέδρου της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, τον Αύγουστο, η Σέινμπαουμ είχε αναφέρει ότι δεν θα χρησιμοποιούσε το εισιτήριο.

Τελικά, αποφάσισε να δωρίσει το πολυπόθητο εισιτήριο με αριθμό 00001 για τον εναρκτήριο αγώνα της 11ης Ιουνίου, ο οποίος θα ανοίξει τη διοργάνωση που συνδιοργανώνουν το Μεξικό, ο Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

«Αποφασίζουμε ακόμα πώς θα γίνει η επιλογή, αλλά θα δώσω αυτό το εισιτήριο, το νούμερο 00001, σε ένα κορίτσι για να ονειρευτεί το ποδόσφαιρο», πρόσθεσε. Η πρόεδρος υπενθύμισε ότι η Πόλη του Μεξικού φιλοξένησε τους εναρκτήριους αγώνες των Μουντιάλ του 1970 και του 1986, καθιστώντας το Αζτέκα το πρώτο γήπεδο στην ιστορία που θα φιλοξενήσει τρεις τελετές έναρξης Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Σέινμπαουμ αναφέρθηκε επίσης στις προγραμματισμένες δραστηριότητες και επενδύσεις σε υποδομές στις συνδιοργανώτριες πόλεις Γουαδαλαχάρα και Μοντερέι, χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες για τα έργα ή τα ποσά που θα διατεθούν.

