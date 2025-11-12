Βίντεο - «Δεν είναι απλό φαινόμενο»: Προειδοποίηση Λέκκα μετά τον σεισμό των 5,3 Ρίχτερ – Κρίσιμες ώρες για την Κύπρο
Σε κατάσταση αυξημένης προσοχής βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές και οι πολίτες, μετά τον ισχυρό σεισμό των 5,3 Ρίχτερ που ταρακούνησε ολόκληρη την Κύπρο στις 11:30 το πρωί της Τετάρτης, 12 Νοεμβρίου.
Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης της Πάφου, με τη δόνηση να γίνεται αισθητή σε πολλές περιοχές του νησιού.
Ακολούθησαν σειρά μετασεισμών, με τον ισχυρότερο να φτάνει και πάλι τα 5,3 Ρίχτερ, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.
Ο Καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Ευθύμιος Λέκκας, μιλώντας στο Δελτίο Ειδήσεων του Alpha, για τη σεισμική δραστηριότητα, προειδοποίησε ότι το φαινόμενο δεν είναι απλό και απαιτεί προσεκτική παρακολούθηση.
«Θέλει προσοχή το φαινόμενο. Δεν ξέρουμε τη συνέχεια του φαινομένου γι’ αυτό πρέπει να είμαστε όχι ανήσυχοι αλλά προσεκτικοί, και κυρίως κάποιοι που μένουν σε παλιά σπίτια ή σπίτια που έχουν ζημιές ή δεν είναι καλά συντηρημένα»», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Λέκκας.
Παρά το γεγονός ότι η πιθανότητα επανάληψης παρόμοιων σεισμών είναι μικρή, παραμένει υπαρκτή, όπως σημείωσε, ενώ δεν υπάρχει δυνατότητα πρόγνωσης.
Ο καθηγητής τόνισε ότι οι επόμενες 48 ώρες είναι καθοριστικές, καθώς στο διάστημα αυτό θα επανεξεταστεί η σεισμική δραστηριότητα και θα εξαχθούν πιο ασφαλή συμπεράσματα για την πορεία του φαινομένου.
