Προσοχή στους δρόμους: Κλείνουν λωρίδες σε Λευκωσία και Λεμεσό – Δείτε πού θα έχει εκτροπές!

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση, από τη Δευτέρα 17/11 έως την Τετάρτη 19/11, μεταξύ 21:00 και 05:30, θα εκτελούνται εργασίες εφαρμογής αντανακλαστικής θερμοπλαστικής μπογιάς για συντήρηση των γραμμών οδοστρώματος, στο τμήμα από την έξοδο Κολοσσίου μέχρι την έξοδο του Νέου Νοσοκομείου Λεμεσού, με κατεύθυνση προς Λεμεσό.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα κλείνει τμηματικά η μία λωρίδα κυκλοφορίας σε μήκος περίπου 300 μέτρων, ενώ η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη διπλανή λωρίδα.

Την Τετάρτη 19/11, μεταξύ 09:30 και 12:00, θα τοποθετηθεί πληροφοριακή πινακίδα πάρα την είσοδο από τον Κόρνο με κατεύθυνση προς Λευκωσία.

Η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας θα κλείσει για περίπου 100 μέτρα, ενώ η κυκλοφορία θα διοχετευθεί στη δεξιά λωρίδα.

Από τη Δευτέρα 17/11 έως την Τετάρτη 19/11, μεταξύ 21:00 και 05:30, θα διεξάγονται εργασίες αφαίρεσης και επανεπίστρωσης οδοστρώματος με κατεύθυνση προς Λεμεσό, στο ύψος εξόδων Λατσιών-Γεριού και του ζυγιστικού σταθμού Λατσιών.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, οι τρεις λωρίδες κυκλοφορίας θα είναι κλειστές, με προσωρινή εκτροπή της κυκλοφορίας μέσω του παλαιού δρόμου Λευκωσίας-Λεμεσού (Β1).