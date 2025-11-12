Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μετά το σεισμό στο σκοτάδι η Λευκωσία! Εκτεταμένες διακοπές ρεύματος μετά την κακοκαιρία – Δείτε ποιες περιοχές επηρεάζονται

 12.11.2025 - 22:05
Μετά το σεισμό στο σκοτάδι η Λευκωσία! Εκτεταμένες διακοπές ρεύματος μετά την κακοκαιρία – Δείτε ποιες περιοχές επηρεάζονται

Χωρίς ρεύμα έμειναν το βράδυ της Τετάρτης (12/11) αρκετές περιοχές της Λευκωσίας, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στη Λακατάμεια.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΑΗΚ, Χριστίνα Παπαδοπούλου, οι τοπικές βλάβες προκλήθηκαν από την έντονη βροχόπτωση και τους ισχυρούς ανέμους, που προκάλεσαν πτώση κλαδιών πάνω σε καλώδια.

Συνεργεία της ΑΗΚ εργάζονται για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, ενώ σε κάποιες περιοχές το ρεύμα έχει ήδη επανέλθει.

