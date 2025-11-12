Μετά το σεισμό στο σκοτάδι η Λευκωσία! Εκτεταμένες διακοπές ρεύματος μετά την κακοκαιρία – Δείτε ποιες περιοχές επηρεάζονται

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΑΗΚ, Χριστίνα Παπαδοπούλου, οι τοπικές βλάβες προκλήθηκαν από την έντονη βροχόπτωση και τους ισχυρούς ανέμους, που προκάλεσαν πτώση κλαδιών πάνω σε καλώδια.

Συνεργεία της ΑΗΚ εργάζονται για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, ενώ σε κάποιες περιοχές το ρεύμα έχει ήδη επανέλθει.