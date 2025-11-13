Σεισμός στην Κύπρο: Ρωγμές σε διάφορα σημεία της μονής Αγίου Νεοφύτου

Όπως δήλωσε ο Επίσκοπος Χύτρων και Ηγούμενος της Μονής Λεόντιος, έχει ήδη επικοινωνήσει με λειτουργούς του Τμήματος Αρχαιοτήτων, οι οποίοι θα επισκεφθούν τη μονή τις επόμενες μέρες για καταγραφή των ζημιών και για την αποκατάστασή τους.

Ανέφερε πως τουλάχιστον δυο ρωγμές υπάρχουν και στον ναό της μονής, σημαντικό θρησκευτικό μνημείο με βυζαντινές τοιχογραφίες του 15ου αιώνα.

Όπως είπε, στο βόρειο κλίτος, που είναι καλυμμένο με τοιχογραφίες, έχει σχηματισθεί μια παράλληλη γραμμή, ενώ μεγάλη ρωγμή, μήκους έξι περίπου μέτρων, σχηματίσθηκε και στον διάδρομο, έξω από το καθολικό της Σταυροπηγιακής μονής αλλά και σε δωμάτια του μοναστηριού.

Ζημιές από τις χθεσινές σεισμικές δονήσεις στην Πάφο καταγράφηκαν και σε διατηρητέο κτίριο που βρίσκεται στο κέντρο της Πάφου, στην οδό Αθηνάς. Επίσης στην κοινότητα των Κελοκεδάρων, που ήταν κοντά στο επίκεντρο του χθεσινού σεισμού, κατέρρευσε ένα παλιό τείχος.

Στον δρόμο Πάφου προς Τσάδα υπήρξε πτώση βράχων στο οδόστρωμα ενώ άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία προέβει στο σχετικό καθαρισμό του οδικού δικτύου.

Εξάλλου, νέα σεισμική δόνηση γύρω στις 06:46 το πρωί της Πέμπτης έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην Πάφο.

Πηγή: ΚΥΠΕ