Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΣεισμός στην Κύπρο: Ρωγμές σε διάφορα σημεία της μονής Αγίου Νεοφύτου
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σεισμός στην Κύπρο: Ρωγμές σε διάφορα σημεία της μονής Αγίου Νεοφύτου

 13.11.2025 - 07:59
Σεισμός στην Κύπρο: Ρωγμές σε διάφορα σημεία της μονής Αγίου Νεοφύτου

Ρωγμές σε διάφορα σημεία της μονής Αγίου Νεοφύτου στην Πάφο προκάλεσε η πρώτη σεισμική δόνηση που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης.

Όπως δήλωσε ο Επίσκοπος Χύτρων και Ηγούμενος της Μονής Λεόντιος, έχει ήδη επικοινωνήσει με λειτουργούς του Τμήματος Αρχαιοτήτων, οι οποίοι θα επισκεφθούν τη μονή τις επόμενες μέρες για καταγραφή των ζημιών και για την αποκατάστασή τους.

Ανέφερε πως τουλάχιστον δυο ρωγμές υπάρχουν και στον ναό της μονής, σημαντικό θρησκευτικό μνημείο με βυζαντινές τοιχογραφίες του 15ου αιώνα.

Όπως είπε, στο βόρειο κλίτος, που είναι καλυμμένο με τοιχογραφίες, έχει σχηματισθεί μια παράλληλη γραμμή, ενώ μεγάλη ρωγμή, μήκους έξι περίπου μέτρων, σχηματίσθηκε και στον διάδρομο, έξω από το καθολικό της Σταυροπηγιακής μονής αλλά και σε δωμάτια του μοναστηριού.

Ζημιές από τις χθεσινές σεισμικές δονήσεις στην Πάφο καταγράφηκαν και σε διατηρητέο κτίριο που βρίσκεται στο κέντρο της Πάφου, στην οδό Αθηνάς. Επίσης στην κοινότητα των Κελοκεδάρων, που ήταν κοντά στο επίκεντρο του χθεσινού σεισμού, κατέρρευσε ένα παλιό τείχος.

Στον δρόμο Πάφου προς Τσάδα υπήρξε πτώση βράχων στο οδόστρωμα ενώ άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία προέβει στο σχετικό καθαρισμό του οδικού δικτύου.

Εξάλλου, νέα σεισμική δόνηση γύρω στις 06:46 το πρωί της Πέμπτης έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην Πάφο.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σεισμός στην Κύπρο: Πάνω από 2 οι μετασεισμοί που «ταρακούνησαν» το νησί – Οι περιοχές που επηρεάστηκαν
Φόνος Δημοσθένους: Ποινική και πειθαρχική έρευνα κατά αστυνομικού για διαρροή φωτογραφιών από τη σορό
Τραγωδία στην Πάφο: Ηλικιωμένος έχασε τη ζωή του μετά από ανατροπή τρακτέρ
Θανατηφόρο στην Αγλαντζιά: «Υπάρχουν κατηγορίες» - Στην Αστυνομία ο φάκελος για διευκρινήσεις – Ένα βήμα πριν τις τελικές οδηγίες της ΝΥ
Σου αρέσουν οι σούπες; Έρχεται Φεστιβάλ που θα περιλαμβάνει και γευσιγνωσία – Ανακοινώθηκε ημερομηνία
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο Κώστας Ψωμά – Δείτε φωτογραφία του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Η Τζένιφερ Άνιστον αποθεώνει σε σέξι φωτογράφιση τον νέο σύντροφο της: Είναι εξαιρετικός, ξεχωριστός, φυσιολογικός και ευγενικός

 13.11.2025 - 07:58
Επόμενο άρθρο

Άφαντος παραμένει 61χρονος – Λείπει πάνω από μία εβδομάδα – Βοηθήστε να εντοπιστεί - Δείτε φωτογραφία του

 13.11.2025 - 08:05
Νέα σεισμική δόνηση «ταρακούνησε» την Κύπρο - Πόσα ρίχτερ ήταν

Νέα σεισμική δόνηση «ταρακούνησε» την Κύπρο - Πόσα ρίχτερ ήταν

Αισθητή σεισμική δόνηση σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην Κύπρο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Νέα σεισμική δόνηση «ταρακούνησε» την Κύπρο - Πόσα ρίχτερ ήταν

Νέα σεισμική δόνηση «ταρακούνησε» την Κύπρο - Πόσα ρίχτερ ήταν

  •  13.11.2025 - 06:53
Κυπριακό: Επαφές, πρωτοβουλίες και αναζήτηση κοινού εδάφους Ε.Ε.–Τουρκίας

Κυπριακό: Επαφές, πρωτοβουλίες και αναζήτηση κοινού εδάφους Ε.Ε.–Τουρκίας

  •  13.11.2025 - 06:38
Επίτροπος Γιόργκενσεν για GSI – «Θα συνεχίσουμε να προωθούμε το έργο»

Επίτροπος Γιόργκενσεν για GSI – «Θα συνεχίσουμε να προωθούμε το έργο»

  •  13.11.2025 - 07:44
Φόνος Δημοσθένους: Καταχωρείται σήμερα η υπόθεση στο Δικαστήριο – Ποιοι βρίσκονται στο κατηγορητήριο

Φόνος Δημοσθένους: Καταχωρείται σήμερα η υπόθεση στο Δικαστήριο – Ποιοι βρίσκονται στο κατηγορητήριο

  •  13.11.2025 - 08:25
Χαμός με τις κλήσεις για Πυροσβεστική – Πυρκαγιές, κατολισθήσεις και ακινητοποιημένα οχήματα – Τα κυριότερα περιστατικά

Χαμός με τις κλήσεις για Πυροσβεστική – Πυρκαγιές, κατολισθήσεις και ακινητοποιημένα οχήματα – Τα κυριότερα περιστατικά

  •  13.11.2025 - 08:20
Βίντεο - Ένταση on air για τους σεισμούς στην Κύπρο: «Δεν είναι απλό φαινόμενο» – Προειδοποιεί ο Χατζηγεωργίου για τη σεισμική δραστηριότητα

Βίντεο - Ένταση on air για τους σεισμούς στην Κύπρο: «Δεν είναι απλό φαινόμενο» – Προειδοποιεί ο Χατζηγεωργίου για τη σεισμική δραστηριότητα

  •  13.11.2025 - 08:39
Τροχαίο στη Λάρνακα: Αποπαγιδεύτηκε ένα πρόσωπο από την Πυροσβεστική - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Τροχαίο στη Λάρνακα: Αποπαγιδεύτηκε ένα πρόσωπο από την Πυροσβεστική - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

  •  13.11.2025 - 08:17
Συνεχίζει κανονικά για τους πελάτες της Ελληνικής το πρόγραμμα επιβράβευσης

Συνεχίζει κανονικά για τους πελάτες της Ελληνικής το πρόγραμμα επιβράβευσης

  •  13.11.2025 - 06:39

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα