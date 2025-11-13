Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Φόνος Δημοσθένους: Καταχωρείται σήμερα η υπόθεση στο Δικαστήριο – Ποιοι βρίσκονται στο κατηγορητήριο

 13.11.2025 - 08:25
Καταχωρείται ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου σήμερα από το ΤΑΕ Λεμεσού η υπόθεση δολοφονίας του επιχειρηματία Σταύρου Δημοσθένους που διαπράχθηκε στις 17 Οκτωβρίου στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία η καταχώρηση αναμένεται γύρω στις 11 το πρωί εναντίον τεσσάρων προσώπων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται τέσσερα πρόσωπα. Ο 31χρονος Γεωργιανός που συνδέεται με τους δύο 28χρονους που κρατούν ακόμη οι ελληνικές Αρχές, ο 30χρονος κατάδικος που φέρεται ως το πρόσωπο που έδωσε οδηγίες με κινητό μέσα από το κελί και ο 30χρονος που φέρεται να εμπλέκεται στην αγορά της μοτοσικλέτας που χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες για τη διαφυγή τους.

Στο κατηγορητήριο θα βρίσκεται και πρόσωπο που συνδέεται με το κλοπιμαίο Mitsubishi και είχε αφεθεί ελεύθερος.

Όσονα φορά τον 58χρονο Ελληνοκύπριο που επίσης είχε συλληφθεί ως εμπλεκόμενος στην αγορά της μοτοσικλέτας, αφέθηκε χθες ελεύθερος.

Παράλληλα, οι Αρχές περιμένουν την παράδοση των δύο Γεωργιανών που κρατούνται στη Θεσσαλονίκη. Η άφιξή τους αναμένεται αρχές της νέας εβδομάδας.

 

