Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Πέμπτη 13 Νοεμβρίου

Η «Αλήθεια» στο κύριο θέμα με τίτλο «Ημέρα πανικού» γράφει ότι σεισμοί και καταιγίδες ανησύχησαν τους πολίτες την Τετάρτη και ότι καταγράφηκαν πολλά τηλεφωνήματα που προκάλεσαν πρόβλημα στο δίκτυο επικοινωνιών. Σε άλλο θέμα γράφει ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης «υποδεικνύει στην Ευρώπη πως «να τα βρει» με τις ΗΠΑ. Αλλού γράφει ότι η Κυβέρνηση βλέπει ορίζοντα συμφωνίας για ΑΤΑ και ότι οι συνδικαλιστές ζητούν εξηγήσεις για το πλαίσιο από τον Νίκο Χριστοδουλίδη.

Ο «Πολίτης» στο κύριο θέμα με τίτλο «Κλεμμένα οχήματα στην αγορά της Κύπρου» γράφει ότι εκτιμάται πως το 7% των κλοπιμαίων οχημάτων στο ΗΒ καταλήγει στην Κύπρο. Σε άλλο θέμα γράφει ότι στις διαβουλεύσεις για ΑΤΑ εξετάζεται η προοπτική για περαιτέρω επέκταση του θεσμού μέσω κατώτατου μισθού. Αλλού γράφει ότι διαμορφώνεται ρεύμα υπέρ της ψήφισης νομοσχεδίου για μεταφορά μίας βουλευτικής έδρας από τη Λευκωσία στην Πάφο και ότι απορρίπτεται το ενδεχόμενο μετακίνησης της ημερομηνίας των εκλογών.

Ο «Φιλελεύθερος» στο κύριο θέμα με τίτλο «Προσωρινά στον πάγο» γράφει ότι εμπλέκεται πιο ενεργά στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας η Κομισιόν και προωθείται η εκπόνηση νέας μελέτης βιωσιμότητας. Σε άλλο θέμα γράφει για τον μηχανισμό στρατηγικής συνεργασίας που τέθηκε κατά την τρίτη διακυβερνητική σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου. Αλλού γράφει ότι δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις και δεκάδες μετασεισμοί με επίκεντρο στην Πάφο προκάλεσαν ταραχή.

Η «Χαραυγή» στο κύριο θέμα με τίτλο «Εφιάλτης...τα "χρυσά" διαβατήρια» γράφει για τις προτάσεις νόμου από πλευράς του ΑΚΕΛ για έλεγχο των αγορών από ξένους και για προστασία της στέγης. Σε άλλο θέμα γράφει για την επικαιροποίηση των μελετών βιωσιμότητας για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας. Αλλού γράφει για «σταυροδρόμι» σε ό,τι αφορά ΑΤΑ και συλλογικές συμβάσεις, αναφέροντας ότι η Kυβέρνηση τροποποίησε πέντε φορές το πλαίσιο για ΑΤΑ.

Η αγγλόγλωσση “Cyprus Mail” στο κύριο θέμα με τίτλο «Δίδυμοι σεισμοί ταρακούνησαν το νησί εν μέσω καταιγίδων» γράφει ότι οι ειδικοί προειδοποιούν για μετασεισμούς μετά τη διπλή δόνηση των 5,3 βαθμών ρίχτερ την Τετάρτη. Σε άλλο θέμα γράφει για τη διακυβερνητική σύνοδο Κύπρου-Ελλάδας και τις αναφορές για υπεράσπιση της περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας.

