Γιατί το κινητό... καίει όταν το φορτίζεις στο αυτοκίνητο;
Γιατί το κινητό... καίει όταν το φορτίζεις στο αυτοκίνητο;

 14.11.2025 - 09:05
Γιατί το κινητό... καίει όταν το φορτίζεις στο αυτοκίνητο;

Πολλοί έχουν παρατηρήσει ότι η φόρτιση του smartphone στο αυτοκίνητο, στις επιφάνειες ασύρματης φόρτισης, έχει ως αποτέλεσμα την υπερθέρμανση της συσκευής. Η ασύρματη φόρτιση έχει γίνει πλέον συνηθισμένο κομμάτι εξοπλισμού στα σύγχρονα αυτοκίνητα.

Τοποθετείς το κινητό στη βάση, δεν χρειάζεται καν καλώδιο και η διαδικασία γίνεται αυτόματα. Παρ’ όλα αυτά, πολλοί οδηγοί διαπιστώνουν ότι κατά τη διάρκεια αυτής της φόρτισης η θερμοκρασία του κινητού ανεβαίνει αισθητά περισσότερο σε σχέση με την κλασική ενσύρματη φόρτιση. Το φαινόμενο είναι υπαρκτό και έχει λογική εξήγηση, καθώς η ασύρματη φόρτιση δημιουργεί μεγαλύτερες ενεργειακές απώλειες, ενώ το περιβάλλον του αυτοκινήτου σε πολλές περιπτώσεις ενισχύει περαιτέρω τη θερμική συσσώρευση.

Η ασύρματη φόρτιση λειτουργεί με επαγωγική μεταφορά ενέργειας μεταξύ δύο πηνίων. Η διαδικασία αυτή δεν έχει την ίδια ενεργειακή αποδοτικότητα με ένα σύστημα καλωδίου που μεταφέρει σχεδόν άμεσα το ρεύμα. Στην πράξη, ένα ποσοστό ενέργειας χάνεται σε μορφή θερμότητας μέχρι να μεταφερθεί στη μπαταρία. Σε εσωτερικούς χώρους, αυτή η θερμική απώλεια είναι πιο διαχειρίσιμη. Μέσα στο αυτοκίνητο όμως, όπου το κινητό βρίσκεται πολλές φορές σε μικρή κλειστή θήκη χωρίς αερισμό, η θερμότητα εγκλωβίζεται και μετατρέπεται σε αισθητή άνοδο θερμοκρασίας στο σώμα της συσκευής.

Συνδυασμός χρήσης και φόρτισης

Σημαντικό ρόλο παίζει και ο τρόπος χρήσης του κινητού την ώρα της φόρτισης. Οι περισσότεροι οδηγοί χρησιμοποιούν πλοήγηση GPS, δεδομένα, streaming μουσικής και Bluetooth σύνδεση ταυτόχρονα. Όλες αυτές οι διεργασίες ανεβάζουν την κατανάλωση επεξεργαστικής ισχύος και άρα φυσιολογικά την παραγωγή θερμότητας. Όταν αυτή η επιπλέον παραγωγή θερμότητας συνυπάρχει με την απώλεια ενέργειας από την επαγωγική φόρτιση, η άνοδος στη θερμοκρασία είναι αποτέλεσμα δύο παραγόντων που λειτουργούν ταυτόχρονα και ενισχύουν ο ένας τον άλλον. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι βάσεις ασύρματης φόρτισης που τοποθετούνται εργοστασιακά σε αυτοκίνητα δεν είναι όλες ίδιες. Άλλες σχεδιάζονται ως απλή θήκη με το απαραίτητο hardware για να λειτουργήσει το wireless charging ενώ άλλες, ενσωματώνουν ψύξη, καλύτερη διάχυση θερμότητας ή φυσικό κανάλι αέρα προς την κεντρική κονσόλα που κυκλοφορεί αέρα πίσω από τη συσκευή για τον βέλτιστο εξαερισμό του.

ΠΗΓΗ: gocar.gr

Έφυγε από την ζωή ο Τάκης Πίττας – Πότε θα γίνει η κηδεία και η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία

 14.11.2025 - 08:56
Γιγαντιαίο «μανιτάρι» εμφανίστηκε στον ουρανό της Κύπρου - Οι εντυπωσιακές εικόνες που έγιναν viral!

 14.11.2025 - 09:18
Ο Τουφάν Ερχιουρμάν πήγε στην Άγκυρα, πήρε γραμμή και επιστρέφει στη Λευκωσία ως εκπρόσωπος του Ερντογάν, όχι ως Τουρκοκύπριος ηγέτης. Το ερώτημα πλέον είναι τι θα πράξει ο Νίκος Χριστοδουλίδης μπροστά σε αυτή τη νέα πρόκληση.

