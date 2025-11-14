Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γιγαντιαίο «μανιτάρι» εμφανίστηκε στον ουρανό της Κύπρου - Οι εντυπωσιακές εικόνες που έγιναν viral!

 14.11.2025 - 09:18
Γιγαντιαίο «μανιτάρι» εμφανίστηκε στον ουρανό της Κύπρου - Οι εντυπωσιακές εικόνες που έγιναν viral!

Ένα εντυπωσιακό και σπάνιο θέαμα τράβηξε το βλέμμα εκατοντάδων πολιτών το πρωί της Παρασκευής, καθώς ένα τεράστιο νέφος σε σχήμα «μανιταριού» (anvil cloud / cumulonimbus incus) έκανε την εμφάνισή του στον ουρανό της Κύπρου.

Το φαινόμενο ήταν ορατό από πολλές περιοχές της επαρχίας Λάρνακας και Λεμεσού, ενώ φωτογραφίες που στάλθηκαν από το Μαρώνι και το Αλεθρικό αποτυπώνουν την επιβλητική του παρουσία, φωτισμένη από τις τελευταίες ακτίνες του ήλιου.

Το συγκεκριμένο νέφος σχηματίζεται στην κορυφή έντονων καταιγιδοφόρων νεφών, όταν η ανοδική ροή συναντά την τροπόπαυση και «απλώνεται» οριζόντια, δημιουργώντας την χαρακτηριστική «ομπρέλα» ή «ασπίδα». Παρόλο που η όψη του προκαλεί δέος και πολλές φορές παρερμηνεύεται ως έκρηξη ή πυρηνικό «μανιτάρι», αποτελεί φυσικό μετεωρολογικό φαινόμενο και συχνά συνδέεται με ισχυρή αστάθεια στην ατμόσφαιρα.

Οι εικόνες που κυκλοφόρησαν στη σελίδα "Καιρόφιλοι Κύπρου" έχουν γίνει viral, με πολλούς να σχολιάζουν ότι «τέτοιο πράγμα δεν θυμούνται να έχουν ξαναδεί» στον ουρανό της Κύπρου.

