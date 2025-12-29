Ecommbx
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσιτή στέγη στον Στρόβολο – 54 νέα διαμερίσματα με κρατική στήριξη €12εκ.

 29.12.2025 - 15:01
Προσιτή στέγη στον Στρόβολο – 54 νέα διαμερίσματα με κρατική στήριξη €12εκ.

Υπογράφηκε σήμερα η συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης (ΚΟΑΓ) για την παραχώρηση επιπρόσθετης χρηματοδότησης ύψους €12 εκ. προς τον ΚΟΑΓ για την υλοποίηση έργου ανέγερσης μονάδων προσιτού ενοικίου στον Δήμο Στροβόλου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, τη συμφωνία υπέγραψαν εκ μέρους του Υπουργείου Εσωτερικών ο Γενικός Διευθυντής δρ. Ελίκκος Α. Ηλία και εκ μέρους του ΚΟΑΓ η Γενική Διευθύντρια Ελένη Συμεωνίδου.

Η υπογραφή της συμφωνίας αποτελεί συνέχεια της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για επιπρόσθετη χρηματοδότηση του ΚΟΑΓ, με σκοπό την παραγωγή 54 διαμερισμάτων δύο υπνοδωματίων στον Στρόβολο, τα οποία θα διατεθούν σε δικαιούχους προσιτού ενοικίου.

Το έργο εντάσσεται στην ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική του Κράτους και συγκεκριμένα στον πυλώνα αύξησης του οικιστικού αποθέματος, με ιδιαίτερη στόχευση στην παραγωγή προσιτών κατοικιών.

Μέσα από διάφορες αποφάσεις, στόχος είναι η περαιτέρω οικονομική ενίσχυση του ΚΟΑΓ, έτσι ώστε, αφενός, να υλοποιήσει τον αναπτυξιακό σχεδιασμό του και, αφετέρου, να υλοποιήσει επιπρόσθετα έργα, τα οποία θα συμβάλουν στην άμβλυνση του στεγαστικού προβλήματος, που αντιμετωπίζουν πιο έντονα τα χαμηλά και μεσαία αμειβόμενα νοικοκυριά.

Υπενθυμίζεται, αναφέρεται στην ανακοίνωση, ότι από την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας, η Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη επανενεργοποίησε τον ΚΟΑΓ, εκχωρώντας στον Οργανισμό αναβαθμισμένο ρόλο και αναθέτοντάς του εκτελεστικές αρμοδιότητες για την εφαρμογή των στεγαστικών Σχεδίων του Κράτους.

Σε αυτό το πλαίσιο, με κρατική συνεισφορά ύψους €16 εκ., είναι υπό κατασκευή το έργο προσιτού ενοικίου στην περιοχή Αγίου Νικολάου στον Δήμο Λεμεσού, ενώ διασφαλίστηκε μέσα από άλλες πολιτικές και μέτρα η ροή εσόδων προς τον Οργανισμό, με αποτέλεσμα να καταστεί εφικτή η επιτάχυνση της έναρξης προγραμμάτων του Οργανισμού.

Εντός του 2025, ξεκίνησε σε φάσεις η κατασκευή 181 προσιτών μονάδων, και, την ίδια ώρα προγραμματίζεται η έναρξη κατασκευής άλλων 258 μονάδων.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

