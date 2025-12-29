Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Άνδρας στο Τέξας έσωσε την 15χρονη κόρη του που είχε απαχθεί, εντοπίζοντας την τοποθεσία του κινητού της

 29.12.2025 - 15:07
Άνδρας στο Τέξας έσωσε την 15χρονη κόρη του που είχε απαχθεί, εντοπίζοντας την τοποθεσία του κινητού της

Ένας πατέρας στο Τέξας κατάφερε να εντοπίσει και να σώσει την έφηβη κόρη του, αξιοποιώντας τις ρυθμίσεις γονικού ελέγχου στο κινητό της τηλέφωνο, μετά την απαγωγή της υπό την απειλή μαχαιριού ενώ έβγαζε βόλτα τον σκύλο της ανήμερα τα Χριστούγεννα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η 15χρονη, απήχθη σε προάστιο του Χιούστον, στην περιοχή Πόρτερ, σύμφωνα με τον Guardian. Όπως ανέφερε το Montgomery County Sheriff's Office, οι γονείς της δήλωσαν ότι η κόρη τους είχε βγει για περίπατο με τον σκύλο της, αλλά δεν επέστρεψε την προκαθορισμένη ώρα.

Ο πατέρας της ενεργοποίησε τον εντοπισμό του κινητού μέσω των εργαλείων γονικού ελέγχου και διαπίστωσε ότι η συσκευή βρισκόταν περίπου 3 χιλιόμετρα μακριά, σε απομονωμένη και εν μέρει δασώδη περιοχή της γειτονικής κομητείας Χάρις. Σύμφωνα με τις Αρχές, μετέβη ο ίδιος στο σημείο, όπου εντόπισε την κόρη του και τον σκύλο της μέσα σε ένα αγροτικό όχημα, μαζί με έναν άνδρα.

Η ανήλικη κατάφερε να διαφύγει με τη βοήθεια του πατέρα της, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τις αστυνομικές Αρχές. Από την έρευνα προέκυψε ότι ο δράστης την είχε απειλήσει με μαχαίρι και την άρπαξε από τον δρόμο.

Ο νεαρός άνδρας, κάτοικος Πόρτερ, συνελήφθη χωρίς αντίσταση και αντιμετωπίζει κατηγορίες για απαγωγή και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου. Μέχρι την Κυριακή παρέμενε υπό κράτηση, χωρίς να έχει οριστεί εγγύηση.

«Τα Χριστούγεννα είναι ημέρα χαράς, όμως αυτός ο άνθρωπος επέλεξε να τη διαλύσει στοχοποιώντας ένα παιδί», ανέφερε σε δήλωσή του ο σερίφης της κομητείας Μοντγκόμερι, Wesley Doolittle, προσθέτοντας ότι είναι «ιδιαίτερα υπερήφανος για τους αστυνομικούς και τους ερευνητές που εργάστηκαν ακούραστα ώστε ο επικίνδυνος αυτός δράστης να συλληφθεί γρήγορα και να απομακρυνθεί από την κοινωνία».

Αποφασισμένος να προχωρήσει σε βαθιές μεταρρυθμίσεις χωρίς να υπολογίζει το πολιτικό κόστος δηλώνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, τονίζοντας ότι η οικονομική ανάπτυξη πρέπει να επιστρέφει στους πολίτες. "Ο επόμενος μεγάλος μας στόχος είναι η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, με στόχο το 2026 την σημαντική αύξηση στις συντάξεις, ειδικότερα ξεκινώντας από τους χαμηλοσυνταξιούχους", επεσήμανε στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής του στην εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος».

