Πεντάχρονος πέθανε μετά από ατύχημα σε κυλιόμενο διάδρομο σκι σε χιονοδρομικό κέντρο στην Ιαπωνία - Δείτε βίντεο
ΔΙΕΘΝΗ

Πεντάχρονος πέθανε μετά από ατύχημα σε κυλιόμενο διάδρομο σκι σε χιονοδρομικό κέντρο στην Ιαπωνία - Δείτε βίντεο

 29.12.2025 - 15:25
Πεντάχρονος πέθανε μετά από ατύχημα σε κυλιόμενο διάδρομο σκι σε χιονοδρομικό κέντρο στην Ιαπωνία - Δείτε βίντεο

Ένα πεντάχρονο αγόρι πέθανε το πρωί της Κυριακής (28/12) κατά τη διάρκεια των διακοπών του σε χιονοδρομικό κέντρο στην Ιαπωνία, όταν το το χέρι του πιάστηκε σε έναν κυλιόμενο διάδρομο σκι.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, ο Hinata Goto ετοιμαζόταν να κατεβεί από τον κυλιόμενο διάδρομο στις πίστες σκι του χιονοδρομικού θερέτρου «Asarigawa Onsen Ski Resort» στο Χοκάιντο, όταν έπεσε και το δεξί του χέρι πιάστηκε στο μηχάνημα.

Ο κυλιόμενος διάδρομος ήταν εξοπλισμένος με μηχανισμό ασφαλείας, αλλά αυτός δεν ενεργοποιήθηκε. Το μηχάνημα σταμάτησε μόνο, όταν η μητέρα του αγοριού πάτησε το κουμπί έκτακτης ανάγκης.

Ο κυλιόμενος διάδρομος σκι, όπου πιάστηκε το δεξί χέρι του 5χρονου με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα:

Οι διασώστες χρειάστηκαν 40 λεπτά για να αποσυναρμολογήσουν μέρος του κυλιόμενου διαδρόμου και να ελευθερώσουν το αγόρι, το οποίο είχε χάσει τις αισθήσεις του. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το προσωπικό του χιονοδρομικού κέντρου Asarigawa Onsen στο Οτάρου δήλωσε ότι ο μηχανισμός ασφαλείας του κυλιόμενου διαδρόμου, ο οποίος είχε σχεδιαστεί για να σταματά αμέσως σε περίπτωση ανάγκης, είχε λειτουργήσει κανονικά νωρίτερα την ίδια μέρα.

Η αστυνομία ερευνά το περιστατικό για να διαπιστώσει αν υπήρξε επαγγελματική αμέλεια, όπως στην κατασκευή και τη συντήρηση του κυλιόμενου διαδρόμου.

Ο κυλιόμενος διάδρομος, που εγκαταστάθηκε πριν από περίπου έξι χρόνια, έχει μήκος περίπου 30 μέτρα και πλάτος 60 εκατοστά, χωρίς χειρολισθήρες (κουπαστές) και συνδέει το πάρκινγκ του χιονοδρομικού κέντρου με τις πίστες σκι.

Τα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι και άλλοι επισκέπτες δήλωσαν ότι έχουν σκοντάψει την ώρα που χρησιμοποιούσαν τον ίδιο κυλιόμενο διάδρομο.

«Ακόμα και ως ενήλικας, υπάρχουν στιγμές που σκέφτομαι: "Είναι λίγο τρομακτικό"», δήλωσε ένας επισκέπτης στην εφημερίδα Asahi Shimbun.

Ένας εκπρόσωπος του χιονοδρομικού κέντρου Asarigawa Onsen Ski Resort ζήτησε συγγνώμη για το περιστατικό και δήλωσε ότι θα ληφθούν μέτρα για να αποφευχθεί η επανάληψή του.

Το Χοκάιντο είναι γνωστό ως η χιονοδρομική πρωτεύουσα της Ιαπωνίας και υποδέχεται εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο, οι περισσότεροι από τους οποίους μένουν κατά τους χειμερινούς μήνες για διακοπές σκι.

