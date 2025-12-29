Αστυνομικός σώζει γυναίκα πριν πηδήξει από γέφυρα στις ΗΠΑ - Δείτε το βίντεο

Όπως φαίνεται στο βίντεο, η γυναίκα στέκεται στην άκρη της γέφυρας στο Τενεσί στις ΗΠΑ, ενώ αστυνομικοί και προσωπικό του ΕΚΑΒ προσπαθούν να την πείσουν να κατέβει. Ξαφνικά, ένας αστυνομικός της τροχαίας αναλαμβάνει δράση, την αρπάζει και την τραβάει από την άκρη της γέφυρας και την πετάει με ασφάλεια στο δρόμο.

Στη συνέχεια, η γυναίκα φαίνεται μέσα σε ένα ασθενοφόρο να έχει κανονικά τις αισθήσεις της και να μεταφέρεται στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

«Αυτή η εποχή του χρόνου μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Πολλοί άνθρωποι κουβαλούν πράγματα που κανείς άλλος δεν μπορεί να δει. Το άγχος, η θλίψη, η μοναξιά και ο φόβος μπορούν να συσσωρευτούν γρήγορα. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος είναι αδύναμος. Σημαίνει ότι είναι άνθρωπος», δήλωσε σε ανακοίνωσή του το αστυνομικό τμήμα μετά το περιστατικό.