Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΑστυνομικός σώζει γυναίκα πριν πηδήξει από γέφυρα στις ΗΠΑ - Δείτε το βίντεο
ΔΙΕΘΝΗ

Αστυνομικός σώζει γυναίκα πριν πηδήξει από γέφυρα στις ΗΠΑ - Δείτε το βίντεο

 29.12.2025 - 15:35
Αστυνομικός σώζει γυναίκα πριν πηδήξει από γέφυρα στις ΗΠΑ - Δείτε το βίντεο

Συγκλονιστικό βίντεο από την κάμερα στη στολή αστυνομικού του Τενεσί σώζει μια γυναίκα την ώρα που ήταν έτοιμη πηδήξει από γέφυρα στο Τενεσί στις ΗΠΑ για να βάλει τέλος στη ζωή της.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, η γυναίκα στέκεται στην άκρη της γέφυρας στο Τενεσί στις ΗΠΑ, ενώ αστυνομικοί και προσωπικό του ΕΚΑΒ προσπαθούν να την πείσουν να κατέβει. Ξαφνικά, ένας αστυνομικός της τροχαίας αναλαμβάνει δράση, την αρπάζει και την τραβάει από την άκρη της γέφυρας και την πετάει με ασφάλεια στο δρόμο.

 

Στη συνέχεια, η γυναίκα φαίνεται μέσα σε ένα ασθενοφόρο να έχει κανονικά τις αισθήσεις της και να μεταφέρεται στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

«Αυτή η εποχή του χρόνου μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Πολλοί άνθρωποι κουβαλούν πράγματα που κανείς άλλος δεν μπορεί να δει. Το άγχος, η θλίψη, η μοναξιά και ο φόβος μπορούν να συσσωρευτούν γρήγορα. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος είναι αδύναμος. Σημαίνει ότι είναι άνθρωπος», δήλωσε σε ανακοίνωσή του το αστυνομικό τμήμα μετά το περιστατικό.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έμφραγμα μυοκαρδίου: Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο – Τα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοούμε
Άντρας συλλέγει 6.000 πέτρες σε σχήμα αγριογούρουνου: Ποια είναι η θεωρία του
Πρόοδος αλλά χωρίς λύση στο εδαφικό στη συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι στη Φλόριντα: Αγκάθι παραμένει το Ντονμπάς
Στα μέσα Ιανουαρίου ενημερώνει το Συμβούλιο Ασφαλείας για το Κυπριακό ο Ντιάν
Πώς θα αποχαιρετίσουμε το 2025: Τι περιλαμβάνει το καιρικό... μενού
Παιδίατρος στο «Τ»: Ποιες ιώσεις «θερίζουν» τα παιδιά αυτή την περίοδο; Πότε πρέπει να ανησυχήσουν οι γονείς

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πεντάχρονος πέθανε μετά από ατύχημα σε κυλιόμενο διάδρομο σκι σε χιονοδρομικό κέντρο στην Ιαπωνία - Δείτε βίντεο

 29.12.2025 - 15:25
Επόμενο άρθρο

Ετοιμαστείτε για κακοκαιρία με έντονα και παρατεταμένα καιρικά φαινόμενα την Παραμονή Πρωτοχρονιάς: Πώς μας υποδέχεται το 2026 – Ο καιρός μέχρι τα Θεοφάνια

 29.12.2025 - 15:45
Αυτός είναι ο επόμενος μεγάλος στόχος της Κυβέρνησης Χριστοδουλίδη - «Η οικονομική πολιτική μας είναι υπεύθυνη»

Αυτός είναι ο επόμενος μεγάλος στόχος της Κυβέρνησης Χριστοδουλίδη - «Η οικονομική πολιτική μας είναι υπεύθυνη»

Αποφασισμένος να προχωρήσει σε βαθιές μεταρρυθμίσεις χωρίς να υπολογίζει το πολιτικό κόστος δηλώνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, τονίζοντας ότι η οικονομική ανάπτυξη πρέπει να επιστρέφει στους πολίτες. "Ο επόμενος μεγάλος μας στόχος είναι η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, με στόχο το 2026 την σημαντική αύξηση στις συντάξεις, ειδικότερα ξεκινώντας από τους χαμηλοσυνταξιούχους", επεσήμανε στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής του στην εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Αυτός είναι ο επόμενος μεγάλος στόχος της Κυβέρνησης Χριστοδουλίδη - «Η οικονομική πολιτική μας είναι υπεύθυνη»

Αυτός είναι ο επόμενος μεγάλος στόχος της Κυβέρνησης Χριστοδουλίδη - «Η οικονομική πολιτική μας είναι υπεύθυνη»

  •  29.12.2025 - 09:57
Απαντά στις επικρίσεις ο Νικόλας Παπαδόπουλος: «Δεν παίζουμε παιχνίδια – Περιμένουμε ξεκάθαρες απαντήσεις από την Κυβέρνηση»

Απαντά στις επικρίσεις ο Νικόλας Παπαδόπουλος: «Δεν παίζουμε παιχνίδια – Περιμένουμε ξεκάθαρες απαντήσεις από την Κυβέρνηση»

  •  29.12.2025 - 13:34
Αναστάτωση στη Λευκωσία: Γυναίκα ζήτησε βοήθεια και κατέληξε με χειροπέδες – Τι συνέβη

Αναστάτωση στη Λευκωσία: Γυναίκα ζήτησε βοήθεια και κατέληξε με χειροπέδες – Τι συνέβη

  •  29.12.2025 - 14:39
Αφθώδης πυρετός: Ενισχύονται τα μέτρα - 24ωρη κάλυψη σημείων διέλευσης από κατεχόμενα για απολύμανση οχημάτων

Αφθώδης πυρετός: Ενισχύονται τα μέτρα - 24ωρη κάλυψη σημείων διέλευσης από κατεχόμενα για απολύμανση οχημάτων

  •  29.12.2025 - 13:29
Υπερασπίζεται την Κυβέρνηση για τους χειρισμούς της η ΔΗΠΑ - Σε άμεση σύγκρουση με Νικόλα Παπαδόπουλο

Υπερασπίζεται την Κυβέρνηση για τους χειρισμούς της η ΔΗΠΑ - Σε άμεση σύγκρουση με Νικόλα Παπαδόπουλο

  •  29.12.2025 - 12:45
ΒΙΝΤΕΟ - Αποτροπιαστικές εικόνες: Βρήκαν κουτάβια δεμένα σε σακούλα, μόνο ένα επέζησε – Τι καταγγέλλει το Κίνημα Οικολόγων

ΒΙΝΤΕΟ - Αποτροπιαστικές εικόνες: Βρήκαν κουτάβια δεμένα σε σακούλα, μόνο ένα επέζησε – Τι καταγγέλλει το Κίνημα Οικολόγων

  •  29.12.2025 - 12:32
Ο Πούτιν «παρών» αν και απών: Τι (δεν) μάθαμε από τη συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι για την Ουκρανία

Ο Πούτιν «παρών» αν και απών: Τι (δεν) μάθαμε από τη συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι για την Ουκρανία

  •  29.12.2025 - 11:29
Η viral πινακίδα Πύργου και Λευκωσίας - Άραγε προς τα που είναι η σωστή κατεύθυνση;

Η viral πινακίδα Πύργου και Λευκωσίας - Άραγε προς τα που είναι η σωστή κατεύθυνση;

  •  29.12.2025 - 11:33

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα