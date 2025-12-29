Ετοιμαστείτε για κακοκαιρία με έντονα και παρατεταμένα καιρικά φαινόμενα την Παραμονή Πρωτοχρονιάς: Πώς μας υποδέχεται το 2026 – Ο καιρός μέχρι τα Θεοφάνια

Μιλώντας στο ThemaOnline, ο Εκπρόσωπος Τύπου της Μετεωρολογικής Ανδρέας Χρυσάνθου ανέφερε πως, «την Παραμονή Πρωτοχρονιάς θα έχουμε ένα βροχερό σκηνικό με τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες οι οποίες ενδεχομένως να είναι, κατά τόπους, ισχυρές ενώ κάποια φαινόμενα ενδέχεται να είναι έντονα και παρατεταμένα, ιδιαίτερα σε παράλιες περιοχές κυρίως στα νότια, δυτικά και βόρεια όπου το βράδυ της Τρίτης μέχρι τα ξημερώματα της Τετάρτης θα δεχθούν τα πρώτα φαινόμενα τα οποία θα είναι πιο έντονα».

Όπως σημείωσε ο κ. Χρυσάνθου, «στην κακοκαιρία που θα επηρεάσει το νησί θα υπάρξουν φαινόμενα, όπως χαλάζι, χιόνια στις υψηλότερες κορυφές του Τροόδους, ενδεχομένως και στα ψηλότερα ορεινά».

Παράλληλα, όπως πρόσθεσε, «το πεδίο των ανέμων θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένο την Παραμονή Πρωτοχρονιάς, νοτιοδυτικοί, δυτικοί άνεμοι μέτριοι μέχρι ισχυροί στα προσήνεμα παράλια παροδικά μέχρι και πολύ ισχυροί 5-6 μποφόρ».

Τι μας φέρνει ο νέος χρόνος

Επιπρόσθετα ο κ. Χρυσάνθου αναφέρθηκε στο κλίμα που θα επικρατεί την Πρωτοχρονιά, σημειώνοντας πως η μέρα, «θα ξεκινήσει με ένα συννεφιασμένο καιρό ο οποίος θα μας δώσει κάποιες βροχές, ιδιαίτερα δυτικό μισό του νησιού, ωστόσο δεν θα βρίσκονται στα επίπεδα της Παραμονής, οι βροχές θα είναι πιο ήπιες την πρώτη μέρα του έτους» και συμπλήρωσε πως, «ο καιρός θα βελτιωθεί αισθητά μέχρι το βράδυ».

Ο καιρός τα Θεοφάνια

Όπως ανέφερε ο κ. Χρυσάνθου, «μια πρώτη εικόνα, ανήμερα των Θεοφανίων, ο καιρός θα είναι σχετικά καλός με αυξημένες νεφώσεις ενώ δεν διαφαίνεται κάποια σημαντική μεταβολή της θερμοκρασίας»

Οι θερμοκρασίες

Ταυτόχρονα σημείωσε πως, «θερμοκρασιακά βρισκόμαστε ήδη πιο κάτω από τις μέσες τιμές και συγκεκριμένα, στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 16 βαθμούς στις παράλιες περιοχές και στους 4-6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά» και συμπλήρωσε πως, «αυτές οι θερμοκρασίες ενδέχεται να παραμείνουν ή να μειωθούν 2-3 βαθμούς την Πέμπτη μέχρι και το τέλος της εβδομάδας ενώ το βράδυ η θερμοκρασία μειώνεται αρκετά».

Πότε θα δούμε χιόνια και ενδεχομένως χιονόστρωση

Ο κ. Χρυσάνθου σημείωσε πως, «σήμερα, αύριο αλλά κυρίως την Τετάρτη και την Πέμπτη, υπάρχει πιθανότητα να δούμε χιόνια στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους ή και στα ψηλότερα ορεινά, χωρίς να αναμένεται ιδιαίτερη χιονόστρωση σε σχέση με προηγούμενες χρονιές».

Ο καιρός το Σαββατοκύριακο

Επίσης ανέφερε πως, «το Σαββατοκύριακο διαφαίνεται αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις με τις θερμοκρασίες να κυμαίνονται λίγο πιο κάτω από τις μέσες τιμές της εποχής».