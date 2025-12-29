Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Αναστάτωση στη Λευκωσία: Γυναίκα ζήτησε βοήθεια και κατέληξε με χειροπέδες – Τι συνέβη

 29.12.2025 - 14:39
Σε ένα ασυνήθιστο περιστατικό κλήθηκαν να ανταποκριθούν τα ξημερώματα της Δευτέρας (29/12) μέλη της Αστυνομίας στο κέντρο της Λευκωσίας και συγκεκριμένα στην περιοχή της Φανερωμένης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στη μια τα ξημερώματα 33χρονη γυναίκα επικοινώνησε με τις Αρχές ζητώντας βοήθεια. Στο σημείο έσπευσαν μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Λήδρας, όπου εντόπισαν την ίδια μαζί με άνδρα ηλικίας 36 ετών, ο οποίος βρισκόταν σε κατάσταση μέθης.

Κατά την προσπάθεια των αστυνομικών να προχωρήσουν στη σύλληψη του 36χρονου και να του περάσουν χειροπέδες, ο άνδρας φέρεται να αντέδρασε έντονα και να προέβαλε αντίσταση. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα πάντα με την Αστυνομία, η 33χρονη επενέβη στη διαδικασία, αντιδρώντας και η ίδια προς τα μέλη της Δύναμης.

Τελικά, και τα δύο πρόσωπα συνελήφθησαν και μεταφέρθηκαν στον Κεντρικό Αστυνομικό Σταθμό Λευκωσίας. Αντιμετωπίζουν αδικήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, επίθεση εναντίον αστυνομικών, δημόσια εξύβριση, πρόκληση ανησυχίας και αντίσταση κατά τη σύλληψη.

Το περιστατικό διερευνάται από την Αστυνομία.

