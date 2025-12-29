Υπερασπίζεται την Κυβέρνηση για τους χειρισμούς της η ΔΗΠΑ - Σε άμεση σύγκρουση με Νικόλα Παπαδόπουλο

Σε ανακοίνωσή της, η ΔΗΠΑ αναφέρει ότι αναγνωρίζει πλήρως τη γεωπολιτική και γεωστρατηγική σημασία του έργου για την Κυπριακή Δημοκρατία, ωστόσο τονίζει πως αυτό δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς σαφή τεκμηρίωση βιωσιμότητας και χωρίς να διασφαλίζεται ότι δεν τίθενται σε κίνδυνο τα δημόσια οικονομικά. Όπως σημειώνει, έρευνες που διενήργησε το ίδιο το Υπουργείο Ενέργειας εγείρουν σοβαρά ερωτήματα, τα οποία δεν μπορούν να αγνοηθούν.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΜΟΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΚΟ ΣΤΗΝ ΑΡΟΝ-ΑΡΟΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Η υπεύθυνη διαχείριση του δημόσιου χρήματος δεν επιτρέπει ούτε «έργα βιτρίνας» που καταρρέουν με την πρώτη σοβαρή αξιολόγηση ούτε μάχες σκιών.

Η ΔΗΠΑ, ερωτηθείσα από διάφορα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης σχετικά με την επίθεση του Προέδρου του ΔΗΚΟ προς την Κυβέρνηση σε σχέση με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, σημειώνει τα ακόλουθα:

Η ΔΗΠΑ, από την πρώτη στιγμή, τοποθετήθηκε με σαφήνεια ότι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Ελλάδας αποτελεί αναμφίβολα έργο εξέχουσας γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής αξίας και σημασίας για την πατρίδα μας.

Την ίδια ώρα, τονίζαμε με απόλυτη ευκρίνεια ότι το έργο οφείλει να καταστεί βιώσιμο και να μην θέτει σε κίνδυνο τα δημόσια οικονομικά, αφού με βάση τις έρευνες που διενήργησε το ίδιο το Υπουργείο Ενέργειας, εγείρουν σοβαρά ερωτήματα.

Με βάση τα πιο πάνω, προκαλεί εύλογα ερωτηματικά η εμμονή του Προέδρου του ΔΗΚΟ, κ. Νικόλα Παπαδόπουλου, στην άρον-άρον δέσμευση της Κυπριακής Δημοκρατίας, ιδίως όταν υπάρχει κοινή απόφαση των δύο κυβερνήσεων, σε ανώτατο θεσμικό επίπεδο, για επικαιροποίηση των δεδομένων, ώστε να καταστεί δυνατή η προσέλκυση και άλλων στρατηγικών επενδυτών.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το ύφος και η ένταση στοχοποίησης από τον Πρόεδρο του ΔΗΚΟ τόσο προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Χριστοδουλίδη όσον και προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Μάκη Κεραυνό, οι οποίοι πράττουν το αυτονόητο, διασφαλίζοντας τα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας και την οικονομική σταθερότητα της χώρας.

Παρακολουθώντας τις δημόσιες δηλώσεις του Προέδρου του ΔΗΚΟ, διερωτόμαστε κατά πόσο ο Αντιπρόεδρος του ΔΗΚΟ, κ. Μιχάλης Δαμιανός, ως νέος Υπουργός Ενέργειας, είναι πλήρως ευθυγραμμισμένος με τις θέσεις της Κυβέρνησης ή αν εξυπηρετεί κομματικούς σχεδιασμούς του ΔΗΚΟ.

Καλούμε την Κυβέρνηση να συνεχίσει να λαμβάνει αποφάσεις με γνώμονα τη βιωσιμότητα, τη διαφάνεια και το δημόσιο συμφέρον, ακόμη και όταν αυτό συνεπάγεται τη διατύπωση δύσκολων αληθειών, τις οποίες κάποιοι επιλέγουν να αγνοούν για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας.