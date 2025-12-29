ΒΙΝΤΕΟ - Αποτροπιαστικές εικόνες: Βρήκαν κουτάβια δεμένα σε σακούλα, μόνο ένα επέζησε – Τι καταγγέλλει το Κίνημα Οικολόγων

Όπως καταγγέλλει το Κίνημα Οικολόγων επτά νεογέννητα κουτάβια βρέθηκαν εγκαταλελειμμένα, δεμένα μέσα σε σακούλα – καταδικασμένα σε έναν αργό και φρικτό θάνατο.

Χάρη στην άμεση παρέμβαση του Βασίλη Πεντάφκα, νόμιμου φροντιστή και εκτροφέα σκύλων, ένα μόνο από τα κουτάβια κατάφερε να επιβιώσει. Το υπόλοιπο έξι δυστυχώς δεν τα κατάφεραν.

Το μικρό που επιβίωσε, η Jasmine, μεγαλώνει σήμερα χάρη στην φροντίδα της σκυλίτσας του και του κ. Πεντάφκα – ένα πραγματικό θαύμα που συγκλονίζει.

Το περιστατικό φέρνει στο φως ένα αμείλικτο ερώτημα: Πώς κάποιοι μπορούν να προκαλούν τόσο πόνο σε ζώα χωρίς καμία ευαισθησία; Η κοινωνία μας χωρίζεται ανάμεσα σε αυτούς που καταστρέφουν και αυτούς που σώζουν ζωές. Και η στάση μας απέναντι στα πιο αδύναμα πλάσματα λέει πολλά για το ποιοι πραγματικά είμαστε.

Διαβάστε αυτούσια την καταγγελία του Κινήματος Οικολόγων:

«Πριν από περίπου έναν μήνα είχε γίνει ανάρτηση για επτά νεογέννητα σκυλάκια που είχαν πεταχτεί στον φράχτη του Ξυλιάτου, στην επαρχία Λευκωσίας, «σαν να ήταν σκουπίδια». Πρόκειται για μια πράξη παράνομη και καταδικαστέα από το σύνολο της κοινωνίας.

Λόγω του ότι τα σκυλάκια ήταν νεογέννητα, έγινε έκκληση για να βρεθεί νεογέννητη σκυλίτσα που θα μπορούσε να τα υιοθετήσει σαν δικά της, καθώς αυτός ήταν ο μόνος τρόπος για να επιβιώσουν. Ένας συμπολίτης μας ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα αυτό, ο Βασίλης Πεντάφκας, νόμιμος φροντιστής και εκτροφέας σκύλων, ο οποίος και υιοθέτησε το σκυλάκι. Δυστυχώς, όμως, ήταν ήδη αργά για τα έξι υπόλοιπα.

Το ένα που κατάφερε να επιβιώσει υιοθετήθηκε από τη σκυλίτσα του και, έπειτα από πολλές προσπάθειες και τη φροντίδα του ίδιου, έχει καταφέρει να επιβιώσει — σαν ένα μικρό θαύμα.

Θερμές ευχαριστίες και στον κ. Αντρέα Χριστοφή.

Επιτέλους, πρέπει κάποιοι να καταλάβουν ότι το να πετάς ζώα στο πουθενά, έτσι απλά, προκαλείς έναν φρικτό και αργό θάνατο σε αυτά. Γεννιούνται, λοιπόν, ερωτήματα:

υπάρχουν ανάμεσά μας άτομα που θέλουν να αποκαλούνται «άνθρωποι» και μπορούν να προκαλούν θάνατο σε αυτές τις ψυχές με τόσο μεγάλη ευκολία, χωρίς καμία ενσυναίσθηση για τον πόνο που προκαλούν;

Η κοινωνία είναι χωρισμένη στα δύο: σε αυτούς που αρέσκονται να προκαλούν θάνατο και πόνο στα ζώα και σε αυτούς που κάνουν τα πάντα για να τα σώσουν. Ο τρόπος με τον οποίο μια κοινωνία συμπεριφέρεται στα ζώα της αντανακλά το πραγματικό της πρόσωπο.

Ας αναρωτηθούμε όλοι σε τι είδους κοινωνία θέλουμε να ζούμε:

σε μια κοινωνία όπου τα αδύναμα πλάσματα εξοντώνονται και εγκαταλείπονται με βαρβαρότητα ή σε έναν κόσμο που προστατεύει τα ζώα;»