Απλώνετε ρούχα στο καλοριφέρ; Top tips για να τα στεγνώνετε μέσα στο σπίτι, χωρίς υγρασία

Πώς μπορούμε λοιπόν να στεγνώνουμε ρούχα με ασφάλεια – και ποια λάθη είναι πιο επικίνδυνα απ’ όσο νομίζουμε;

Πώς επηρεάζει η υγρασία την υγεία

Η υψηλή υγρασία αυξάνει τη συγκέντρωση αλλεργιογόνων στον αέρα. Τα σπόρια μούχλας, όταν εισπνέονται, μπορούν να προκαλέσουν:

Χρόνιο βήχα

Ρινίτιδα και άσθμα

Πονοκεφάλους και κόπωση

Επιδείνωση αναπνευστικών παθήσεων

Μύκητες σε τοίχους και υφάσματα

Σε σπίτια με ελλιπή αερισμό, η υγρασία παραμένει στον αέρα για ώρες, ακόμη και ημέρες.

Ο σωστός τρόπος να στεγνώσουμε τα ρούχα

1. Στύψιμο στο πλυντήριο… αλλά με μέτρο

Ένα επιπλέον στύψιμο βοηθά να φύγει περισσότερη υγρασία από τα ρούχα, μειώνοντας τον χρόνο στεγνώματος. Όμως οι υπερβολικά υψηλές στροφές τσαλακώνουν τα υφάσματα και τα φθείρουν. Προτιμήστε μέτριες στροφές και τινάξτε τα ρούχα αμέσως μόλις τα βγάλετε.

2. Καλός αερισμός σημαίνει λιγότερη υγρασία

Ανοίξτε παράθυρα για έστω 10–15 λεπτά την ημέρα. Ο φρέσκος αέρας μειώνει τη συγκέντρωση υγρασίας και βοηθά τα ρούχα να στεγνώσουν πιο φυσικά.

3. Απλώστε σωστά τα ρούχα

Αφήνετε απόσταση μεταξύ των ρούχων, ώστε να κυκλοφορεί ο αέρας. Μην τα στοιβάζετε. Κρεμάστρες και πολυεπίπεδες απλώστρες βοηθούν σημαντικά.

4. Χρησιμοποιήστε αφυγραντήρα ή ανεμιστήρα

Ένας αφυγραντήρας είναι ίσως η πιο αποτελεσματική λύση. Αν δεν υπάρχει, ένας απλός ανεμιστήρας μπροστά από τα ρούχα επιταχύνει το στέγνωμα και μειώνει την πιθανότητα μούχλας.

5. Εκμεταλλευτείτε τη θέρμανση με έξυπνο τρόπο

Αν έχετε θέρμανση, μην ακουμπάτε τα ρούχα πάνω στο καλοριφέρ. Τοποθετήστε την απλώστρα κοντά και δημιουργήστε ένα «θερμό μικροκλίμα» γύρω τους με ένα σεντόνι, ώστε να παγιδεύεται ο ζεστός αέρας.

6. Πετσέτα πριν το άπλωμα

Τυλίξτε τα ρούχα σε πετσέτα για λίγα λεπτά και πιέστε ελαφρά. Απορροφάται σημαντικό μέρος της υγρασίας και συντομεύει το στέγνωμα.

Ο λάθος τρόπος

Στέγνωμα χωρίς καθόλου αερισμό

Ο κλειστός χώρος εγκλωβίζει την υγρασία, επιβαρύνοντας τους τοίχους και την ατμόσφαιρα.

Άπλωμα επάνω σε καλοριφέρ

Αποτελεί κίνδυνο πυρκαγιάς και φθείρει τα ρούχα, ενώ η θερμότητα δεν διαχέεται σωστά.

Στοιβάζετε τα ρούχα στην απλώστρα

Τα ρούχα δεν στεγνώνουν ομοιόμορφα και αρχίζουν να μυρίζουν άσχημα.

Αγνοείτε την υγρασία στον χώρο

Σημάδια όπως υδρατμοί στα τζάμια ή δυσάρεστη μυρωδιά σημαίνουν ότι πρέπει άμεσα να βελτιώσετε τον αερισμό.

Συμπέρασμα

Το στέγνωμα ρούχων μέσα στο σπίτι δεν χρειάζεται να μετατρέπεται σε πρόβλημα υγρασίας. Με σωστό αερισμό και απλές πρακτικές, μπορείτε να έχετε στεγνά ρούχα, καθαρό αέρα και ένα υγιές σπίτι, αλλά και αναπνευστικό σύστημα. Το μυστικό δεν είναι περισσότερη θερμότητα, αλλά περισσότερη κυκλοφορία αέρα.

Πηγή: Guardian