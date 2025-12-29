Ecommbx
ΠΑΡΑ-THEMA

Η viral πινακίδα Πύργου και Λευκωσίας - Άραγε προς τα που είναι η σωστή κατεύθυνση;

 29.12.2025 - 11:33
Η viral πινακίδα Πύργου και Λευκωσίας - Άραγε προς τα που είναι η σωστή κατεύθυνση;

Πολλά θα δεις στους Κυπριακούς δρόμους αλλά σαν και αυτό... σίγουρα θα έχει συναντήσει παρότι μπορεί να μην έδωσες ιδιαίτερη σημασία.

Και όμως, υπάρχουν πινακίδες όπως και αυτή όπου δείχνουν σε ποια κατεύθυνση είναι μια περιοχή αλλά...δεν δείχνουν δρόμο αλλά γκρεμούς , αδιέξοδα , βουνά!

Δείτε το βίντεο με την πινακίδα για Πύργο...που δείχνει τον γκρεμό και προς Λευκωσία η οποία δείχνει...να ανέβεις το βουνό:

 

@gnostos_san_nontas εχεχεχε χεεεεεε😂 #foru #fyp #cyprus #driving #cypruslife ♬ original sound - nontas

Αποφασισμένος να προχωρήσει σε βαθιές μεταρρυθμίσεις χωρίς να υπολογίζει το πολιτικό κόστος δηλώνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, τονίζοντας ότι η οικονομική ανάπτυξη πρέπει να επιστρέφει στους πολίτες. "Ο επόμενος μεγάλος μας στόχος είναι η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, με στόχο το 2026 την σημαντική αύξηση στις συντάξεις, ειδικότερα ξεκινώντας από τους χαμηλοσυνταξιούχους", επεσήμανε στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής του στην εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος».

