Η viral πινακίδα Πύργου και Λευκωσίας - Άραγε προς τα που είναι η σωστή κατεύθυνση;

Και όμως, υπάρχουν πινακίδες όπως και αυτή όπου δείχνουν σε ποια κατεύθυνση είναι μια περιοχή αλλά...δεν δείχνουν δρόμο αλλά γκρεμούς , αδιέξοδα , βουνά!

Δείτε το βίντεο με την πινακίδα για Πύργο...που δείχνει τον γκρεμό και προς Λευκωσία η οποία δείχνει...να ανέβεις το βουνό: