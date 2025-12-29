Video: Η στιγμή που μητέρα παίρνει το μωρό της σε ασφαλές μέρος κατά τη διάρκεια ισχυρού σεισμού

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε κοντά στην παραθαλάσσια πόλη Yilan, συο βορειοανατολικό τμήμα της νησιωτικής χώρας, και έγινε αισθητός σε ολόκληρη την Ταϊβάν, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Ταϊπέι, σύμφωνα με τις αρχές.

Παρά τη σφοδρότητα της σεισμικής δόνησης, δεν αναφέρθηκαν άμεσα σημαντικές ζημιές ή τραυματισμοί.

Περισσότερα από 3.000 νοικοκυριά έμειναν προσωρινά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr