Video: Η στιγμή που μητέρα παίρνει το μωρό της σε ασφαλές μέρος κατά τη διάρκεια ισχυρού σεισμού

 29.12.2025 - 12:00
Βίντεο κατέγραψε τη συγκλονιστική στιγμή που μητέρα «άρπαξε» το μωρό παιδί της και το μετέφερε σε ασφαλές μέρος κατά τη διάρκεια του ισχυρού σεισμού 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συντάραξε την Ταϊβάν το Σάββατο (27/12).

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε κοντά στην παραθαλάσσια πόλη Yilan, συο βορειοανατολικό τμήμα της νησιωτικής χώρας, και έγινε αισθητός σε ολόκληρη την Ταϊβάν, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Ταϊπέι, σύμφωνα με τις αρχές.

Παρά τη σφοδρότητα της σεισμικής δόνησης, δεν αναφέρθηκαν άμεσα σημαντικές ζημιές ή τραυματισμοί.

Περισσότερα από 3.000 νοικοκυριά έμειναν προσωρινά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Αποφασισμένος να προχωρήσει σε βαθιές μεταρρυθμίσεις χωρίς να υπολογίζει το πολιτικό κόστος δηλώνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, τονίζοντας ότι η οικονομική ανάπτυξη πρέπει να επιστρέφει στους πολίτες. "Ο επόμενος μεγάλος μας στόχος είναι η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, με στόχο το 2026 την σημαντική αύξηση στις συντάξεις, ειδικότερα ξεκινώντας από τους χαμηλοσυνταξιούχους", επεσήμανε στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής του στην εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος».

