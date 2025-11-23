Στέφανος Στεφάνου στο «T»: «Το ΑΚΕΛ είναι έτοιμο να κυβερνήσει»-« Πρώτος στόχος είναι να βγούμε ακόμα πιο ισχυροί στις βουλευτικές εκλογές»

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου, σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, αναλύει τις θέσεις του κόμματός του, ενόψει των βουλευτικών εκλογών του 2026 και τον στόχο που θέτει για ένα πιο ισχυρό ΑΚΕΛ.

Ξεκαθαρίζει, ότι στόχος δεν είναι η πρωτιά, αλλά η αύξηση των ποσοστών του κόμματος, σε σχέση με τις βουλευτικές εκλογές, του 2021.

Ο Στέφανος Στεφάνου, σχολιάζει την εμφάνιση νέων κομμάτων και την πιθανή είσοδο στη νέα βουλή των δύο νέων κομμάτων ΑΛΜΑ και ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, λέγοντας πως ο καθένας θα κριθεί από τις θέσεις του, τις προτάσεις και τις συμπεριφορές του.

Σε ότι αφορά στο κυπριακό, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ σημειώνει πως ήρθε η στιγμή να γίνει ανοίξει η συζήτηση για τις συγκλίσεις ενώπιον του Εθνικού Συμβουλίου, κάτι που δεν έγινε ποτέ και ξεκαθαρίζει ότι η ε/κ πλευρά, είναι συνυπεύθυνη για το ναυάγιο στο Κραν Μοντανά.

ΕΡ: To ΑΚΕΛ βρίσκεται στο στάδιο συμπλήρωσης των ψηφοδελτίων. Πότε ολοκληρώνεται η διαδικασία;

Στις 30 Νοεμβρίου, όταν η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, θα κατακυρώσει τα ψηφοδέλτια και η τελευταία Επαρχιακή Συνδιάσκεψη, θα ολοκληρωθεί στις 29 Νοεμβρίου, στην Αμμόχωστο.

ΕΡ: Υπήρξαν κάποια δημοσιεύματα για την Συνδιάσκεψη της Αμμοχώστου, που έκαναν λόγο για δυστοκία εξεύρεσης υποψηφίων.

ΑΠ: Έχουμε δει τα δημοσιεύματα. Έδωσε κάποιες απαντήσεις ο Επαρχιακός Γραμματέας του κόμματος στην Αμμόχωστο, μέσω ανάρτησης στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Θέλω να πω, ότι έχουμε περισσότερους υποψήφιους, από τις διαθέσιμες έδρες στο ψηφοδέλτιο, όμως τις τελευταίες ημέρες πριν από τη Συνδιάσκεψη, είχαν προκύψει κάποιες περιπτώσεις για να συζητήσουμε και επειδή η διαδικασία στο ΑΚΕΛ, δεν είναι απλή, πριν πας στη Συνδιάσκεψη, χρειάζεται να έχεις Επαρχιακή Επιτροπή, η οποία θα περάσει από αυτή τη διαδικασία και επειδή είχαμε την πολυτέλεια του χρόνου, μέχρι και τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, αποφασίσαμε να μετακινήσουμε χρονικά, τη Συνδιάσκεψη.

ΕΡ: Στα ψηφοδέλτια του ΑΚΕΛ, υπάρχουν και μέλη της Κοινωνικής Συμμαχίας. Υπάρχει κάποια ποσόστωση;

ΑΠ: Όχι, δεν υπάρχει κάποια ποσόστωση, απλά πάντοτε φροντίζουμε, τα ψηφοδέλτια να εκπροσωπούν τα τρία συστατικά μέρη του ΑΚΕΛ, που είναι το ΑΚΕΛ, η Αριστερά και η Κοινωνική Συμμαχία και σωστά έχετε πει, βλέπουμε και στελέχη του ΑΚΕΛ, βλέπουμε και στελέχη ή μέλη των Λαϊκών Οργανώσεων του Κινήματος και την ίδια ώρα, από την Κοινωνική Συμμαχία. Επίσης, φροντίζουμε αυτή τη φορά, να έχουμε πάρα πολλούς νέους και πολλές γυναίκες στα ψηφοδέλτια. Θέλουμε να κάνουμε ένα σημαντικό βήμα, προς την κατεύθυνση της έμφυλης ισότητας. Για αυτό, θα έχετε προσέξει ότι στη Λευκωσία, έχουμε εννιά γυναίκες από τις 19 θέσεις, στη Λάρνακα, έχουμε τρεις γυναίκες και τρεις άνδρες και στη Λεμεσό, έχουμε πέντε γυναίκες, από τις δώδεκα θέσεις.

ΕΡ: Το διακύβευμα των βουλευτικών εκλογών είναι η πρωτιά; Αυτό, θα σας ικανοποιούσε; Ή, μια αύξηση των ποσοστών του ΑΚΕΛ, σε σχέση με τις βουλευτικές του 2021;

ΑΠ: O στόχος που έχουμε θέσει, είναι πολύ ξεκάθαρος. Η αύξηση, της δύναμής μας, το 2021. Θέλουμε μέσα από αυτή τη διαδικασία και μέσα σε ένα ρευστό πολιτικό και εκλογικό σκηνικό, να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τα ποσοστά μας, γιατί είναι πεποίθησή μας, πως ένα ακόμα πιο ισχυρό ΑΚΕΛ, θα μας δώσει ακόμα περισσότερες δυνατότητες, για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, στη δουλειά μας. Ένα παράδειγμα, θα ήθελα να δώσω: Αν είχαμε ακόμα μια έδρα στη βουλή, η πρόταση νόμου για τα υπερκέρδη των τραπεζών, που είχαμε καταθέσει στη βουλή και τελικά λόγω ισοπαλίας δεν πέρασε, θα ήταν νόμος. Αυτό λοιπόν επιδιώκουμε και αυτό θα πετύχουμε, στις εκλογές.

Επειδή γίνεται μεγάλη συζήτηση για την πρωτιά, πρέπει να πω επίσης, το εξής: Σκεφτείτε ένα σκηνικό, το ΑΚΕΛ να είναι πρώτο, αλλά με μειωμένα ποσοστά. Άρα, δεν είναι η πρωτιά που θα καθορίσει το πόσο καλά πας, αλλά, το πόσο ενισχυμένος θα βγεις, από τις εκλογές.

ΕΡ: Παρόλα αυτά, οι τελευταία δημοσκόπηση του ΟΜΕΓΑ δείχνει τα δύο κόμματα ΑΚΕΛ και ΔΗΣΥ, να βρίσκονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα σε ότι αφορά στα ποσοστά τους. Πέραν τούτου, η δημοσκόπηση, δείχνει την απογοήτευση του εκλογικού σώματος τόσο ως προς την άσκηση των καθηκόντων της βουλής, όσο και για τον τρόπο που ασκείτε αντιπολίτευση.

AΠ: Θέλω να πω το εξής: Υπάρχει όντως ένα ρευστό εκλογικό και κομματικό σκηνικό, βλέπουμε να εμφανίζονται νέοι εκλογικοί συνδυασμοί και νέα κόμματα, που αναμφίβολα επηρεάζουν, σε ένα κλίμα που εν μέρει, απαξιώνει τα κόμματα και την πολιτική. Αυτό, έχει τον αντίκτυπο, πάνω σε όλα τα κόμματα, στον ένα ή στον άλλο βαθμό, παρ’ ότι θέλω να πω, ότι σε παρόμοια περίοδο στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές, περίπου, οι δημοσκοπήσεις- που είναι διαφορετικά νούμερα η κάθε μια- μας δίνουν μια παρόμοια εικόνα, με ό,τι είχαμε προηγουμένως. Άρα, εμείς, θεωρούμε ότι ξεκινάμε την προεκλογική εκστρατεία από μια καλή αφετηρία, που μας δίνει τις δυνατότητες, να υλοποιήσουμε τον εκλογικό μας στόχο. Αυτή, η δημοσκοπική εικόνα που σε γενικές γραμμές, μας ικανοποιεί, πέραν από τα προβλήματα που διαπιστώνεις, τις αδυναμίες, τα νέα φαινόμενα που εμφανίζονται, θεωρούμε ότι είναι καλή βάση, πάνω στην οποία μπορούμε να πατήσουμε και με σκληρή δουλειά, να βγούμε σωστοί, σε σχέση με την υλοποίηση των εκλογικών στόχων που έχουμε θέσει.

ΕΡ: Σας προβληματίζει το κλίμα απαξίωσης, που εμφανίζεται όλο και πιο έντονο;

ΑΠ: Θέλω να πω για το κλίμα απαξίωσης, απογοήτευσης και θυμού που υπάρχει στην κοινωνία. Αυτός ο θυμός, η απαξίωση και η απογοήτευση, προκύπτει κυρίως από τα μεγάλα προβλήματα που συναντά μια μεγάλη μερίδα της κοινωνίας, σε σχέση με την καθημερινή του διαβίωση. Εμείς, είμαστε πεπεισμένοι και μπορούμε να το τεκμηριώσουμε μέσα από τη δράση που αναπτύσσουμε, ότι δεν είναι όλα τα κόμματα τα ίδια, ότι δεν είναι όλα τα κόμματα με την κοινωνία, όπως και δεν έχουν όλα τα κόμματα τις ίδιες προτεραιότητες. Είναι για αυτό, που σε αυτό το κλίμα της απαξίωσης, της απογοήτευσης και του θυμού, που καλούμε τον κόσμο, να παρακολουθεί τα πράγματα και να μας αξιολογεί. Εμείς, δεν φοβόμαστε την αξιολόγηση, γιατί το έργο μας είναι εκεί και για την επαφή που έχουμε με την κοινωνία τη συνεχή, αλλά και για τις θέσεις που καταθέτουμε και τις προτάσεις νόμου, σε σχέση με την κοινωνία. Άρα, με αυτή την ευκαιρία, θα ήθελα να καλέσω τον κόσμο, να μην αποφεύγει την πολιτική, να μας παρακολουθεί, να μας κρίνει και να μας αξιολογεί. Επαναλαμβάνω, ότι εμείς δεν φοβόμαστε αυτή την αξιολόγηση, την επιζητούμε.

ΕΡ: Φοβάστε την τιμωρητική ψήφο;

ΑΠ: Δεν είναι θέμα να φοβάσαι την τιμωρητική ψήφο, το θέμα είναι αν η τιμωρητική ψήφος, δίνει λύσεις. Η τιμωρητική ψήφος, ή ψήφος διαμαρτυρίας, μπορεί να ικανοποιήσει για μια στιγμή, την ώρα που ρίχνεις ψήφο στην κάλπη, αλλά να μην ξεχνάμε ότι η ψήφος διαρκεί, πέντε χρόνια και η τιμωρητική ψήφος, δεν δίνει λύσεις. Αυτό, που πρέπει να επιδιώξει ο ψηφοφόρος, είναι με την ώριμη και την αξιολογική ψήφο του, να είναι όσο το δυνατόν πιο σίγουρος, ή πιο σίγουρη, ότι για αυτό που ψηφίζει, ότι τελικά, αυτός θα τον στηρίξει. Είναι για αυτό που λέω, ότι το ΑΚΕΛ, δεν φοβάται την αξιολογική ψήφο. Ας μην ψηφίζουν οι πολίτες στα τυφλά, διότι μετά, αυτό, έρχεται πάνω του.

ΕΡ: Βλέπουμε μια άνοδο του ΕΛΑΜ και σε δημοσκοπήσεις, βλέπουμε μια διαρροή, από το ΑΚΕΛ προς το ΕΛΑΜ, έστω μικρή.

ΑΠ: Όχι σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις πάντοτε αναφέρονται σε εκροές, εισροές κλπ., εμείς τις παρακολουθούμε ως ένα εργαλείο που καταγράφουν στον ένα ή στον άλλο βαθμό, την κατάσταση της στιγμής και ανάλογα εμείς, κάνουμε τη δουλειά μας και θα πρέπει να πω το εξής: Εμάς, είναι πεποίθησή μας ότι η βασική προσέγγιση, που αποδίδει καρπούς είναι «εσύ, να φροντίζεις και τον εαυτό σου». Δηλαδή, πως γινόμαστε ολοένα και καλύτεροι και πώς μεταφέρονται τα μηνύματα στον κόσμο. Διότι εάν τα μηνύματα δεν φτάνουν στον κόσμο, είναι σαν να μην κάνεις, αυτό το οποίο κάνεις. Μέσα σε ένα συνδυασμό λοιπόν, αυτής της προσέγγισης, προσπαθούμε να πείσουμε και τον τελευταίο ψηφοφόρο, που είτε αυτοπροσδιορίζεται στην Αριστερά, είτε θέλει να ψηφίσει ΑΚΕΛ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ-Κοινωνική Συμμαχία, να το κάνει, γιατί θα πειστεί ότι τελικά θα είναι προς το δικό του όφελος.

EΡ: Η εμφάνιση του κόμματος ΑΛΜΑ, πόσο σας προβληματίζει;

AΠ: Δημοκρατία έχουμε, ο καθένας δικαιούται να κάνει κόμμα, να κάνει εκλογικό συνδυασμό. Επαναλαμβάνω όμως, ότι όλοι θα πρέπει να κρίνονται με βάση τις θέσεις τους, τις προτάσεις τους, την εμπειρία τους, την ιστορία τους και την προοπτική τους. Άρα, δεν μπορεί κανείς να καθορίσει ποιος θα εμφανιστεί, αλλά πρέπει και ο καθένας, να κριθεί ανάλογα με τις πράξεις του, τις θέσεις του, τις προτάσεις του και τις συμπεριφορές του.

EΡ: Το τελευταίο γιατί το λέτε;

ΑΠ: Το λέω γιατί και οι συμπεριφορές του καθενός, του κάθε κόμματος, είναι μέρος της αξιολογικής διαδικασίας. Και τι εννοώ συμπεριφορές. Δεν μπορείς σε ένα θέμα, να τοποθετείσαι Α και σε άλλο θέμα, με την ίδια λογική, να τοποθετείσαι Β. Δεν μπορείς να απορρίπτεις, χωρίς να προτείνεις. Το ΑΚΕΛ, ως δύναμη ευθύνης-που είναι- πάντοτε εκεί που απορρίπτει, εκεί που διαφωνεί, βάζει και τη δική του την πρόταση.

ΕΡ: Παρακολουθούμε το εξής παράδοξο. Ένα νέο κόμμα, η ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, υπό τον Φειδία Παναγιώτου να κάνει την εμφάνισή του, χωρίς να υπάρχουν προς το παρόν ούτε προτάσεις, ούτε υποψήφιοι και ωστόσο βλέπουμε το συγκεκριμένο κόμμα, να εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις και μάλιστα, να εισέρχεται στη βουλή. Πώς σχολιάζετε αυτό το φαινόμενο;

ΑΠ: Δεν είναι καινούργιο, ούτε πρωτοφανές και στην Ευρώπη που βιώνει τα ίδια παραδείγματα και τα ίδια φαινόμενα. Είναι φαινόμενα της εποχής, μια εποχή η οποία πιέζει ακόμα και δημοκρατικές διαδικασίες και που έχει να κάνει με το γεγονός ότι από τον καιρό που ο νεοφιλελευθερισμός κυριάρχησε ειδικά στην Ευρώπη-μιλώ για τη δεκαετία του ’80 και ειδικά για τη δεκαετία του ’90, αυτό οδήγησε σε αύξηση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων, την κοινωνική ανασφάλεια, τη φτώχεια, εξαιτίας των νεοφιλελεύθερων πολιτικών, που επιβάλλονται, αυτό το γεγονός δημιούργησε μια μεγάλη κοινωνική δυσαρέσκεια, αγανάκτηση, με αποτέλεσμα αυτή η αγανάκτηση, να εκτονώνεται προς διάφορες κατευθύνσεις. Και επειδή, ο κόσμος δεν νιώθει να υπάρχουν λύσεις, για αυτό, αναζητά κάτι που θεωρεί ότι είτε είναι αντισυστημικό, είτε είναι καινούργιο και εξεζητημένο. Όμως θέλω ξανά, να τονίσω: Ο καθένας πρέπει να κρίνεται, από τις προτάσεις του, τις τοποθετήσεις του και στην κρίσιμη ώρα των αποφάσεων, για ποιους ψήφιζε και προς όφελος, ποιων. Της κοινωνίας, ή των μεγάλων συμφερόντων και των τραπεζών.

Θα πάω ξανά πίσω στο θέμα της φορολόγησης των υπερκερδών των τραπεζών, αλλά και σε νόμους που έχουν να κάνουν με τις εκποιήσεις, που έχουν να κάνουν με τις καταχρηστικές ρήτρες και τις υπερχρεώσεις των τραπεζών, υπάρχει ένα μοτίβο που λέει, συγκεκριμένα κόμματα, ψηφίζουν πάντοτε, υπέρ των τραπεζών. Το ΑΚΕΛ είναι πάντοτε με την κοινωνία. Αυτό, καλούμε τον κόσμο να κρίνει και να αποφασίσει. Ούτε και οι εξεζητημένες συμπεριφορές που πολλές φορές απλά «ερεθίζουν» τον αλγόριθμο της κοινωνικής δικτύωσης και γράφουν πολλά likes οδηγούν σε λύσεις. Τα προβλήματα επιλύονται στη βάση συγκεκριμένων προτάσεων και των δυνατοτήτων που έχει ο καθένας, με βάση τη δύναμη που διαθέτει, να πιέσει για λύσεις.

ΕΡ: Αμέσως μετά τις Ευρωεκλογές, είχαμε ακούσει όλα τα κόμματα, ότι είχαν λάβει τα μηνύματα της κοινωνίας. Έχετε όντως λάβει τα μηνύματα της κοινωνίας;

ΑΠ: Θα μιλήσω για το ΑΚΕΛ. Το ΑΚΕΛ από το 2021, πολύ πριν τις Ευρωεκλογές, «όργωσε» την Κύπρο, ολόκληρη και δεν είναι κάτι που το λέω, ως σχήμα λόγου, ούτε κάτι που δεν μπορεί να αποδειχθεί, είναι όλα στο διαδίκτυο, δεν έχουμε αφήσει κοινότητα, δεν έχουμε αφήσει επαρχία, δεν έχουμε αφήσει γειτονιά, που να μην φτάσουμε και ως ηγεσία του ΑΚΕΛ και ως στελέχη του ΑΚΕΛ, έχουμε αναδείξει μέσα από εκστρατείες, εξορμήσεις, υπομνήματα, επιστολές, προτάσεις, δημοσιογραφικές διασκέψεις, συναντήσεις με υπουργεία, υπηρεσίες της κυβέρνησης και του κράτους, μεγάλα ζητήματα που αφορούν την Κυπριακή κοινωνία, όπως είναι το θέμα της ενέργειας, το θέμα της στέγης, που βρισκόμαστε σήμερα σε μια κρίσιμη περίοδο, ειδικά για τις νέες οικογένειες, για το θέμα της υγείας, για όλα εκείνα τα ζητήματα, για τα οποία διαμορφώνουν και το επίπεδο διαβίωσης της χώρας μας, που να μην το έχουμε αναδείξει με συγκεκριμένους τρόπους και συγκεκριμένες προτάσεις. Αυτή, είναι η δική μας απάντηση, στο κλίμα της εν μέρει απαξίωσης- απογοήτευσης και θυμού που υπάρχει στην κοινωνία, για να δείξουμε αυτό, που αντικειμενικά υπάρχει. Ότι το ΑΚΕΛ, δεν είναι σαν όλα τα υπόλοιπα κόμματα, το ΑΚΕΛ πάντοτε είναι υπέρ της κοινωνίας, των εργαζομένων, των χαμηλοσυνταξιούχων, της μικρομεσαίας και μεσαίας τάξης, είναι για αυτό, που ζητάμε με την ψήφο τους, οι πολίτες, να μας στηρίξουν.

ΕΡ: Ωστόσο, βλέπετε ότι αυτό που απασχολεί σήμερα τον μέσο Κύπριο είναι η οικονομία, το στεγαστικό και η ενέργεια, την οποία καλείται να πληρώσει πολύ ακριβά. Είναι κάποια καθημερινά ζητήματα, τα οποία φαίνεται ότι η πολιτική ηγεσία στο σύνολό της, δεν έχει κατορθώσει να τα επιλύσει. Είτε σε επίπεδο εκτελεστικής εξουσίας, είτε σε επίπεδο βουλής.

ΑΠ: Στη βουλή, υπάρχει πάντοτε η συμπύκνωση των δυνάμεων, των πολιτικών. Συμπυκνώνει τους συσχετισμούς δυνάμεων. Είχα πει προηγουμένως, το παράδειγμα με τη φορολόγηση των υπερκερδών. Εκεί, συγκρούστηκαν δύο κόσμοι. Ο ένας κόσμος που είναι υπέρ της κοινωνίας και ο άλλος κόσμος, που είναι υπέρ των τραπεζών και ήταν πολύ ξεκάθαρο, το διακύβευμα. Άρα η βουλή, δεν είναι κόμμα. Δεύτερο, η βουλή από μόνη της, δεν μπορεί Συνταγματικά, νομικά, να αντικαταστήσει την όποια κυβέρνηση. Έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες και συγκεκριμένες εξουσίες. Δεν μπορεί, να αυξάνει δαπάνες. Με αυτόν τον τρόπο, δεν μπορεί να κάνει και πολιτικές. Δηλαδή, αν προτείνεις κοινωνικές πολιτικές και επιχειρήσεις να τις πάρεις στη βουλή και να περάσουν από τη βουλή, θα βγουν αντισυνταγματικές. Και έχουμε πολλά παραδείγματα από το παρελθόν. Άρα, ο καθένας κρίνεται, με βάση του τι προτείνει, του τι προσπαθεί να περάσει από τη βουλή και τι μπορεί να περάσει από τη βουλή.

Δεύτερο. Θα πρέπει να κρίνετε και ποιος αποφασίζει. Από το 2013 έχουμε μια κυβέρνηση της δεξιάς και εδώ και δυόμισι χρόνια, έχουμε μια κυβέρνηση που λέει, ότι συνεχίζει τις πολιτικές, της προηγούμενης κυβέρνησης. Εάν, σήμερα οι πολίτες πληρώνουν ακριβά το ρεύμα-το δεύτερο ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη με βάση την αγοραστική δύναμη του μισθού- οφείλεται σε συγκεκριμένους λόγους:

Ο πρώτος λόγος, είναι γιατί δεν έφερε ούτε η προηγούμενη, ούτε η σημερινή κυβέρνηση φυσικό αέριο, για σκοπούς ηλεκτροπαραγωγής, αν είχαμε φυσικό αέριο αυτή την ώρα, η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος θα ήταν 30-40% πιο φθηνό, γιατί θα πληρώναμε πιο φτηνούς ρύπους-από το 2018- μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2025, πληρώσαμε 1,3 δις ευρώ για ρύπους και αυτά είναι στους λογαριασμούς μας, άρα γιατί πληρώνουμε ακριβό ρεύμα, έχει λόγο. Εμείς, καλούμε τους πολίτες, να τιμωρήσουν εκείνους, που έχουν την ευθύνη, για αυτή την κατάσταση. Η κυβέρνηση η προηγούμενη, είχε εξαγγείλει δύο κομβικά έργα, το ένα είναι το Βασιλικό και το άλλο η ηλεκτρική καλωδίωση και τα δύο είναι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για διερεύνηση. Και τα δύο είναι βαλτωμένα και την ίδια ώρα πληρώνουμε πολλά εκατομμύρια και κινδυνεύουμε να πληρώσουμε ακόμα περισσότερα, χωρίς να έχουμε τα έργα. Έχει όνομα και επίθετο αυτός που έβαλε στη ζωή μας αυτά τα έργα, τα διαφήμισε κιόλας-να θυμίσουμε τις πολυδάπανες επικοινωνιακές φιέστες και είναι και η προηγούμενη κυβέρνηση και η σημερινή.

Το ότι σήμερα, δεν έχουμε εκείνες τις υποδομές που χρειάζεται για να μπορούμε να καλύπτουμε τις ανάγκες και των νέων και της κοινωνίας γενικότερα, το ότι σήμερα δεν μπορούμε να καλύψουμε τις στεγαστικές ανάγκες των νέων ζευγαριών ειδικά και αυτό έχει όνομα και επώνυμο. 13 χρόνια σχεδόν, οι ίδιοι κυβερνούν και τα προβλήματα είναι εκεί. Ε.. λοιπόν, οι πολίτες πρέπει να το σκεφτούν, αυτό το πράγμα. Ποιους θα πρέπει να τιμωρήσουν και ποιους θα πρέπει να βοηθήσουν. Την ίδια ώρα, έχουμε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, όταν διεκδικούσε την προεδρία, είπε ότι θα πρέπει να γίνει ένας στεγαστικός φορέας, ο οποίος θα έχει την πλήρη ευθύνη για την κρατική στεγαστική πολιτική. Συμφωνούμε απόλυτα μαζί του. Γιατί δεν έκανε τον φορέα; Εμείς, είπαμε τι πρέπει να γίνει. Η πιο εύκολη οδός, είναι αυτό το οποίο έχουμε για δεκαετίες, που λέγεται Οργανισμός Αναπτύξεως γης, να αναβαθμιστεί, αν στελεχωθεί, να ενδυναμωθεί με αρμοδιότητες, με χρηματικά μέσα και με άλλους τρόπους, για να μπορεί να γίνει αυτός ο στεγαστικός φορέας. Δεν έχει γίνει αυτό το πράγμα. Από την ώρα λοιπόν, που τα ζητήματα της στεγαστικής πολιτικής είναι σε 13 ξεχωριστά υπουργεία-υπηρεσίες του κράτους, ασφαλώς θα εξαγγέλλουμε και δεν θα μπορούμε να υλοποιήσουμε.

Χρειάζεται λοιπόν, να γίνει ένας στεγαστικός φορέας που να έχει οριζόντια όλες τις αρμοδιότητες και τις δυνατότητες και να δώσουμε περισσότερα μέσα, στο να κάνουμε μια στεγαστική πολιτική του κράτους, που να μπορεί να δημιουργεί το απαραίτητο απόθεμα, στέγης, για να μπορούν οι νέοι, να έχουν αυτό το δικαίωμα, το οποίο τους το διασφαλίζει το Σύνταγμα, αλλά επί του εδάφους, δεν μπορούν να έχουν.

ΕΡ: Το ΑΚΕΛ είναι έτοιμο να κυβερνήσει ξανά;

ΑΠ: Το ΑΚΕΛ, είναι έτοιμο να κυβερνήσει, με την έννοια ότι πρώτο, έχει ένα όραμα για τη διακυβέρνηση του τόπου, δεύτερο, για όλα τα σημαντικά ζητήματα του τόπου, έχει συγκεκριμένες προτάσεις-όχι ιδέες- συγκεκριμένες προσεγγίσεις, τις οποίες έχει διαμορφώσει μάλιστα, σε διαβούλευση και σε διάλογο, με τους εμπλεκόμενους. Την περασμένη Τετάρτη, είχαμε το 4Ο φόρουμ οικονομίας. Αυτό το φόρουμ το κάνουμε, προσκαλώντας τεχνοκράτες, από κρατικές υπηρεσίες, τον ίδιο τον Υπουργό Οικονομικών, ακριβώς, για να αξιοποιήσουμε αυτό το φόρουμ ως βήμα διαβούλευσης και συζήτησης, για να καταλήγουμε σε πολιτικές και προτάσεις, τις οποίες, έχουμε καταθέσει και τις έχουμε δημοσιοποιήσει. Άρα, με αυτή την έννοια ναι, το ΑΚΕΛ είναι έτοιμο, για τη διακυβέρνηση του τόπου, για την οποία βεβαίως, χρειάζεται να γίνουν πολλά βήματα. Πρώτα, θα πρέπει να περιμένουμε τις προεδρικές εκλογές, τώρα έχουμε βουλευτικές εκλογές, δεύτερο, θα πρέπει να συζητήσουμε και μια σειρά από άλλα ζητήματα, που η ζωή σου θέτει μπροστά σου. Για παράδειγμα με ποιους θα συνεργαστείς και πως θα προσέλθεις στις εκλογές, για να μπορείς να έχεις και τις δυνατότητες να κερδίσεις τις εκλογές, με έναν υποψήφιο, ο οποίος να συγκεντρώνει και τη δική σου εμπιστοσύνη και την ίδια ώρα, να συγκεντρώνει και τις προοπτικές, για να κερδηθούν οι εκλογές. Όμως, αυτό το θέμα, δεν είναι τώρα μπροστά μας. Μπροστά μας είναι οι βουλευτικές εκλογές και ο στόχος του ΑΚΕΛ, να βγει ακόμα πιο ισχυρό, για να μπορεί να είναι και πιο αποτελεσματικό. Και ως αντιπολίτευση, αλλά και ως δύναμη ευθύνης, που σημαίνει να θέτεις τις δικές σου προτάσεις, με στόχο να κάνεις τα πράγματα καλύτερα.

ΕΡ: Είναι έτοιμος ο Στέφανος Στεφάνου, να είναι υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές του 2028;

AΠ: Αυτό το οποίο έχω απαντήσει, είναι ότι το ΑΚΕΛ, ασφαλώς ενδιαφέρεται για τις προεδρικές εκλογές, γιατί πρέπει να αλλάξουμε τα πράγματα, στον τόπο, το πως θα γίνει αυτό και με ποιόν θα «τρέξουμε», είναι ένα ζήτημα, το οποίο θα συζητήσουμε την κατάλληλη ώρα, χωρίς αποκλεισμούς. Και όταν λέω, χωρίς αποκλεισμούς, δεν είμαστε έτοιμοι να βάλουμε τον οποιονδήποτε, θέλουμε οι όποιες συνεργασίες θα επιδιώξουμε και όποιος υποψήφιος θα είναι, να μπορούμε να συμφωνούμε, στα βασικά. Δεν μπορείς να υποστηρίξεις κάποιον χωρίς να συμφωνείς, στα βασικά. Από κει και πέρα, είναι πολύ πρόωρο να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, θέλοντας την ίδια ώρα να υπενθυμίσω ότι το ΑΚΕΛ κατέβηκε με δικό του υποψήφιο, μόνο μια φορά. Αυτό, δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε. Διότι, όταν πάντοτε και το 2013 και το 2018 και το 2023, κατεβήκαμε με έναν ανεξάρτητο υποψήφιο και τον υποστηρίξαμε, μας έλεγαν, «γιατί δεν βάζετε έναν δικό σας», ξεχνώντας ή μη γνωρίζοντας, ότι το ΑΚΕΛ, κατέβηκε με δικό του υποψήφιο, μόνο μια φορά.

ΕΡ: Το κεφάλαιο «Ειρήνη Χαραλαμπίδου» πότε θα κλείσει;

ΑΠ: Είμαστε σε επαφή και συζήτηση με την κα Χαραλαμπίδου, δεν είναι εμείς, που θα πάρουμε τις αποφάσεις για την Ειρήνη Χαραλαμπίδου.

ΕΡ: Το λέτε με την έννοια ότι έχετε κάνει κάποιες προτάσεις στην κα Χαραλαμπίδου και αναμένετε απάντηση;

ΑΠ: Ναι, έχουμε πει κάποιες σκέψεις στην Ειρήνη Χαραλαμπίδου, πάνω σε αυτές τις σκέψεις θα συζητήσουμε, αλλά και πάνω στις σκέψεις της Ειρήνης Χαραλαμπίδου είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε. Είμαστε ανοιχτοί στη συζήτηση, θέλουμε να στεγαστεί αυτή η συνεργασία με έναν τέτοιο τρόπο, που να καλύπτει και τις δύο πλευρές.

EΡ: Πώς θα μπορούσε να γίνει μια τέτοια συνεργασία, με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου, που ίσως να είναι και στην πρώτη γραμμή.

AΠ: Η σκέψη που βάλαμε κάτω, δίνει αυτή τη δυνατότητα, να αξιοποιήσει και την εμπειρία της Ειρήνης Χαραλαμπίδου και τη δράση της, που να μην ξεχνάμε είναι και μέσα από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΑΚΕΛ, γιατί κάποιοι συζητούν, αδιαφορώντας ή ξεχνώντας ότι το ΑΚΕΛ δίνει τη δυνατότητα για αυτή τη δουλειά, για όλους μας, είτε είσαι στέλεχος, είτε είσαι μέλος του κόμματος, είτε έρχεσαι απ’ έξω και είσαι συνεργαζόμενος και από την άλλη, να μην αγνοούμε την προσωπικότητα, του καθενός. Η σκέψη λοιπόν που καταθέσαμε, πιστεύουμε ότι μπορεί αυτά τα πράγματα να τα αξιοποιήσει και να τα συγκεράσει.

EΡ: Έχετε αδικήσει την Ειρήνη Χαραλαμπίδου;

ΑΠ: Γιατί το λέτε αυτό; Εγώ θεωρώ ότι η Ειρήνη Χαραλαμπίδου, όπως και άλλοι που πέρασαν από το ΑΚΕΛ, είναι το ΑΚΕΛ, που τους έδωσε την ευκαιρία να αναδείξουν και τις δυνατότητες τους και τα χαρίσματά τους.

ΕΡ: Ποιο θεωρείτε ως το μεγαλύτερο λάθος της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη;

ΑΠ: Έκανε μεγάλα λάθη, κομβικής σημασίας και πρώτα θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα της ενέργειας που είναι κομβικής και στρατηγικής σημασίας, όταν τα δύο κομβικά έργα είναι βαλτωμένα, σημαίνει, είναι βαλτωμένος όλος ο ενεργειακός σχεδιασμός και λυπούμαι να πω, ότι η κυβέρνηση συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο της προηγούμενης κυβέρνησης, απλά και μόνο για να πείσει ότι είναι η συνέχεια της προηγούμενης κυβέρνησης, ενώ είναι βαλτωμένα τα πράγματα στα ενεργειακά- σχεδόν κάθε μέρα και ο Πρόεδρος και ο αρμόδιος Υπουργός προβαίνουν σε δηλώσεις και εξαγγελίες. Αυτό, ανεβάζει τις προσδοκίες, αλλά τα πράγματα είναι σχεδόν εφιαλτικά., στο θέμα της ενέργειας. Βρισκόμαστε στο όριο της ενεργειακής επάρκειας, αυτό προκαλεί τεράστια θέματα ενεργειακής ασφάλειας και λύσεις δεν βλέπουμε να υπάρχουν. Ούτε το Βασιλικό προχωρά, ούτε το ηλεκτρικό καλώδιο προχωρά, πέραν από το γεγονός ότι υπάρχει μια φοβερότατη διγλωσσία στην κυβέρνηση, αναφορικά με το ηλεκτρικό καλώδιο. Ο ένας υπουργός λέει, θα το κάνουμε και ο άλλος υπουργός λέει, αν θα το κάνουμε, θα χρεωκοπήσουμε Επιτέλους, η κυβέρνηση να βγει, να τοποθετηθεί ξεκάθαρα. Αυτό, είναι το πρώτο. Δεύτερο, έχουμε φοβερότατο πρόβλημα με την κλιματική κρίση και το υδατικό. Δεν ξέρω αν το αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση και δεν ξέρω εάν η απάντηση είναι ότι, «πρόβλημα με το υδατικό, είχαμε από την εποχή της Αγίας Ελένης». Δηλαδή, εάν μας προκύψει τώρα θέμα με τα τρωκτικά και τα ερπετά, θα χρησιμοποιήσουμε την ίδια πρακτική της Αγ. Ελένης, να φέρουμε γάτες…δεν είμαστε σε αυτή την εποχή. Η πιεστικότητα των εποχών, επιβάλλει συγκροτημένα σε ολοκληρωμένες στρατηγικές-που δεν έχουμε- και δεύτερο, χρειάζεται και ένα πλάνο συντονισμού, που να επιτρέπει την υλοποίηση των στρατηγικών σχεδιασμών, γιατί δεν το βλέπουμε αυτό το πράγμα, όπως επίσης μας ανησυχεί το γεγονός γιατί βγήκε ο Πρόεδρος και πανηγύριζε και είπε, «ευτυχώς βρήκαμε κάποιες μονάδες αφαλάτωσης, έστω για δύο χρόνια», να πει, «λύσαμε το υδατικό», όταν γνωρίζουμε, ότι δεν έχει λυθεί το υδατικό. Οι μονάδες αφαλάτωσης, μπορεί έστω και με το κόστος- το οικονομικό και το περιβαλλοντικό- να μας καλύψει τις ανάγκες στην ύδρευση, με τη γεωργία τι θα γίνει. Όταν έχεις ένα πρόβλημα, είτε ενέργεια είναι, είτε υδατικό είναι, ξεκινάς από την εξοικονόμηση και την αξιοποίηση των πόρων, που έχεις. Δεν το βλέπουμε αυτό το πράγμα. Και στο υδατικό και στο θέμα της περιβαλλοντικής κρίσης, ακούμε πολλές δηλώσεις, πολύ λίγο έργο βλέπουμε και αποσπασματικό.

Αυτά λοιπόν, ενόψει του γεγονότος ότι τούτα είναι κομβικής στρατηγικής σημασίας για την Κύπρο, δεν βλέπουμε την κυβέρνηση να κινείται συγκροτημένα και ολιστικά, μας ανησυχούν.

Το τρίτο και σημαντικό, η κυβέρνηση βρίσκεται σε διάσταση με την κοινωνία. Δεν μπορεί η κοινωνία να μας λέει καθημερινά με τον θυμό της, την απογοήτευση της, την απαξίωσή της, ότι έχουμε σοβαρότατο πρόβλημα στη διαβίωση του τόπου και η κυβέρνηση, απλά να πανηγυρίζει για τους αριθμούς και τις στατιστικές. Όντως, η οικονομία και η ανάπτυξη πάνε καλά, αλλά είναι μια οικονομία- ανάπτυξη στη λογική, που στηρίζεται του πρόσκαιρου κέρδους και του πρόσκαιρου οφέλους και το πιο σημαντικό, δεν μετακυλίεται το αποτέλεσμα και το όφελος στην κοινωνία. Μένει στους αριθμούς και στους λίγους, που αβγατίζουν τα κέρδη τους. Αυτά, κατά την άποψή μου, είναι τρία από τα βασικά λάθη αυτής της κυβέρνησης.

ΕΡ: Σε ότι αφορά στην ηλεκτρική διασύνδεση, ποια είναι η θέση του ΑΚΕΛ;

ΑΠ: Έχουμε ξεκαθαρίσει από πολύ νωρίς τη θέση μας και θα την επαναλάβω και τώρα. Η Κύπρος, θα πρέπει να επιδιώξει να αρθεί η ενεργειακή απομόνωσή της, γιατί είμαστε ένα νησί στην Ανατολική Μεσόγειο και ημικατεχόμενο κιόλας. Αλλά, η όποια προσπάθεια, για ηλεκτρική διασύνδεση με τα Ευρωπαϊκά δίκτυα ή και με άλλα δίκτυα, πρέπει να γίνει με όρους. Ο πρώτος, να είναι βιώσιμη για την Κύπρο και δεύτερο, να διασφαλίζει την κυριαρχία της, να μην εξαρτόμαστε από ένα κέντρο, αυτό, είναι και θέμα εθνικής ασφάλειας και τρίτο, να είμαστε σίγουροι ότι το αποτέλεσμα στον καταναλωτή και την οικονομία, θα είναι θετικό: Θα μειώσει το κόστος ηλεκτρισμού. Δεν υπάρχει κανένα από τα τρία, στην περίπτωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης, έτσι όπως επιχείρησε η προηγούμενη κυβέρνηση και όπως συνεχίζει η σημερινή κυβέρνηση, με το υφιστάμενο έργο.

ΕΡ: Ποια η θέση του κόμματός σας, σε σχέση με την κρίση που έχει ξεσπάσει στον χώρο της παιδείας για το θέμα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών;

AΠ: Θεωρούμε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία, διότι η εκάστοτε κυβέρνηση πρέπει να μεσολαβεί και να λειτουργεί με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να αποφεύγονται κρίσεις. Μιλούμε για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, που είναι ένα σημαντικό κομμάτι της δουλειάς, της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το πρώτο που θέλω να ξεκαθαρίσω, είναι ότι αξιολόγηση, υπάρχει και ασφαλώς ό,τι και αν αντικαταστήσει το υφιστάμενο σύστημα αξιολόγησης, θα πρέπει να είναι καλύτερο, από το προηγούμενο και να είναι λειτουργικό. Όχι να γίνει, ό,τι έγινε, με την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, που άλλαξε το σύστημα μέσα στα πλαίσια μιας πολυδιαφημισμένης μεταρρύθμισης του δημόσιου τομέα και τελικά, πού καταλήξαμε; Πάλι, όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, είναι άριστοι. Γιατί το σύστημα της αξιολόγησης, έβαλε ως βασικό πυλώνα τον διευθυντή και εκεί υπάρχουν πρακτικές δυσκολίες, επί του εδάφους, που μας τα λένε οι ίδιοι οι διευθυντές. Άρα, να συνεχίσουμε την προσπάθεια, πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλία η κυβέρνηση προς αυτή την κατεύθυνση, να αποφύγουμε την κρίση και να βρούμε ένα τέτοιο σύστημα αξιολόγησης, το οποίο να μπορεί να αποδίδει το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα, σε σχέση με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Θέλω να είμαι δίκαιος, δεν είναι εύκολο σύστημα, αλλά και εδώ υπάρχουν διεθνείς εμπειρίες, να τις αξιολογήσουμε, να τις συζητήσουμε, να διαβουλευθούμε, με την ευχή, ότι θα φθάσουμε στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Κυπριακό

ΕΡ: Στο κυπριακό, είχαμε μια πρώτη συνάντηση μεταξύ του Προέδρου Χριστοδουλίδη και του νέου ηγέτη των Τ/κ, του κ. Ερχουρμάν. Έχετε αντιληφθεί προς τα που βαδίζει ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, σε ότι αφορά τη μορφή λύσης;

ΑΠ: Νομίζω, ότι αυτό είναι νωρίς να απαντηθεί, διότι οι προθέσεις, οι διαθέσεις και οι θέσεις του κάθε εμπλεκόμενο, κρίνεται πάντοτε επί του εδάφους. Όταν έρχεται η ώρα των συζητήσεων, επί της ουσίας του κυπριακού. Εκεί, θα διαφανεί ποιες θέσεις, πως προσεγγίζει διάφορα πράγματα και πως μπορεί να γίνει. Θεωρώ, ότι σωστά έγινε η συνάντηση. Τέτοιου είδους συναντήσεις, σε αυτή τη συγκυρία προηγουμένως της αδυναμίας συναντίληψης, ο κ. Τατάρ ήταν στη φάση των δύο κρατών- άρα δεν μπορούσες να συζητήσεις μαζί του ούτε καν για διάνοιξη ενός οδοφράγματος, το γεγονός ότι έχει τοποθετηθεί ευθαρσώς η τ/κ κοινότητα- ότι είναι εναντίον των δύο κρατών, γιατί η ψηφοφορία που έγινε στα κατεχόμενα, ουσιαστικά εξελίχθηκε σε μια συζήτηση έγκριση ή απόρριψη της θέσης του κ. Τατάρ, εάν είναι υπέρ η τ/κ κοινότητα με τα δύο κράτη ή όχι.

ΕΡ: Η ψηφοφορία λειτούργησε ως δημοψήφισμα;

ΑΠ: Ήταν μια τοποθέτηση, που ευθαρσώς έκανε η μεγάλη πλειοψηφία της τ/κ κοινότητας, ότι δεν θέλει τα δύο κράτη, θέλει τη λύση. Επομένως, αυτό το πράγμα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας και εμείς να κινηθούμε προς την κατεύθυνση της διάρρηξης του αδιεξόδου, της συνέχισης των διαπραγματεύσεων, μια θέση που σωστά βάζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αλλά πρέπει να δίνουμε και περιεχόμενο. Όταν λέμε ότι πρέπει να συνεχίσουμε από εκεί που διακόψαμε, σημαίνει ότι πρέπει να διαφυλάξουμε τις συγκλίσεις που έχουν επιτευχθεί, διότι αν δεν τις διαφυλάξεις, σημαίνει δεν ξεκινάς, από εκεί που διέκοψες, κάπου αλλού πας, άρα κάποια φάση θα κληθούμε κιόλας, να πούμε ποιες είναι οι συγκλίσεις και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για αυτή τη διαδικασία και επίσης, εμείς ως ΑΚΕΛ θεωρούμε ότι πρέπει να υιοθετήσουμε τη θέση που εξέφρασε ο ΓΓ των ΗΕ, που λέει ότι «και συνεχίζοντας τις διαπραγματεύσεις, θα πρέπει να διαπραγματευτούμε επί των εκκρεμούντων ζητημάτων του πλαισίου Γκουτέρες», γιατί το πλαίσιο Γκουτέρες δεν είναι έξι τίτλοι, αλλά είναι ένα προχωρημένο πλαίσιο που συνδέεται άμεσα και πολύ ισχυρά, με τις επιτευχθείσες συγκλίσεις και έχει μέσα τοποθετήσεις ο ΓΓ που είναι πολύ χρήσιμες για εμάς, όπως είναι το ζήτημα της ασφάλειας, ότι η λύση του κυπριακού, θα πρέπει να προνοεί την ταχύτατη απόσυρση των στρατευμάτων και μάλιστα ένα μεγάλο μέρος από τις πρώτες μέρες, ότι δεύτερο, θα τερματιστεί το συγκεκριμένο σύστημα εγγυήσεων και θα αντικατασταθεί από ένα μηχανισμό εφαρμογής της λύσης και τρίτο, ότι θα τερματιστούν τα όποια θεωρούμενα δικαιώματα μονομερούς επέμβασης, ότι αυτά πλέον δεν θα υπάρχουν. Αυτά, είναι ότι ζητούσε διαχρονικά, η ε/κ πλευρά. Άρα, πρέπει να αξιοποιηθεί το πλαίσιο, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε.

ΕΡ: Αυτά, θα συζητήσουμε επιστρέφοντας από το σημείο που διακόψαμε;

ΑΠ: Αυτά, θα πρέπει να συζητήσουμε. Και επειδή θα πρέπει να δούμε πως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προσεγγίζει τα πράγματα, πέραν από τη θέση που θέτει σωστά-ότι θέλουμε να συνεχίσουμε- παραπέρα, θέλουμε να ξέρουμε και τι σημαίνει αυτό, για τον Πρόεδρο, παρακάτω, διότι κατά καιρούς έχουμε ακούσει αντιφατικές, αόριστες ή μη συγκεκριμένες αντιλήψεις, για αυτά τα δύο πολύ κρίσιμα ζητήματα: Συγκλίσεις και πλαίσιο Γκουτέρες.

ΕΡ: Στο Εθνικό Συμβούλιο δεν συζητήθηκαν ποτέ οι συγκλίσεις;

ΑΠ: Όχι

ΕΡ: Το έχετε ζητήσει από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας;

ΑΠ: Εμείς, έχουμε επεξεργαστεί έναν οδικό χάρτη, για το πως θα μπορούσε να γίνει και η συζήτηση μεταξύ των δύο πλευρών, για να συναποφασιστεί και για να ξέρουν και οι δύο πλευρές από που ξεκινούν. Για να γίνει όμως αυτό το πράγμα, πρώτα θα πρέπει να ξεκαθαρίσει μεταξύ της η ε/κ πλευρά, ποιες είναι οι συγκλίσεις και πού είμαστε. Και για αυτό το πράγμα είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε και κάποια στιγμή πρέπει να γίνει σε επίπεδο Εθνικού Συμβουλίου, αλλά ποτέ δεν συζητήθηκε στο Εθνικό Συμβούλιο, ποιες είναι οι συγκλίσεις και μέχρι που είχαμε φτάσει.

Υπάρχει για παράδειγμα διαφωνία, στο θέμα της πολιτικής ισότητας και μεταξύ μας. Ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι δεν έχει συμφωνηθεί, εμείς λέμε ότι έχει συμφωνηθεί.

ΕΡ: To απέσυρε

ΑΠ: Ναι, το απέσυρε, για κάποιους λόγους λέει ο ίδιος. Το να συμφωνήσω και να το αποσύρω είναι ένα, το να λέω ότι δεν έχει συμφωνηθεί, είναι άλλο. Γιατί ακούσαμε και αυτή τη θέση. Εμείς λέμε ότι η πολιτική ισότητα έχει συμφωνηθεί, μέχρι και το Κραν Μοντανά, άρα θα πρέπει να επαναφέρουμε το θέμα, είναι ένα ζήτημα πρώτιστης προτεραιότητας για την τ/κ κοινότητα και με συμφωνημένη την πολιτική ισότητα, μπορούμε να διεκδικήσουμε επίσης το να τεθεί μέσα στα συμφωνηθέντα και αυτό που λέει ο ΓΓ των ΗΕ, αναφορικά με τα ζητήματα ασφάλειας, που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ.

EΡ: Το τελευταίο διάστημα επανήλθε στη δημόσια σφαίρα, η συζήτηση για το τελευταίο δείπνο στο Κραν Μοντανά και για το ποια πλευρά ευθύνεται, για το αδιέξοδο. Ο κ. Μαυρογιάννης, τον οποίο υποστηρίξατε στις προεδρικές εκλογές του 2023, σε όλες τις συνεντεύξεις του, έχει επαναλάβει, ότι αυτός που ευθύνεται για το ναυάγιο, είναι η Τουρκική πλευρά. Εσείς γιατί επιμένετε στο αφήγημα, ότι ευθύνεται η δική μας πλευρά;

AΠ: Δεν είπε αυτό το πράγμα ποτέ, το ΑΚΕΛ. Το ΑΚΕΛ είπε ότι, εάν ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας επιμένει πως όλα τα έκανε καλά στο Κραν Μοντανά, πως και γιατί ο ΓΓ των ΗΕ, στην έκθεσή του, τον Σεπτέμβρη του 2017, έκανε ανάλυση των πεπραγμένων και στο Κραν Μοντανά, θεώρησε συνυπεύθυνο για την αποτυχία, τον Νίκο Αναστασιάδη. Και όταν αυτά τα ζητήματα, τα έθεσε στην έκθεσή του ο ΓΓ, γιατί η ε/κ πλευρά, δεν ενεργοποίησε τις διαδικασίες που υπάρχουν, για να θέσει θέμα για αυτή την τοποθέτηση-διαπίστωση του ΓΓ; Μήπως ο Νίκος Αναστασιάδης νιώθει ότι τελικά έχει και αυτός ευθύνη και δεν μπορούσε να πει κάτι διαφορετικό στον ΓΓ που ήταν παρών;

Αυτό που λέμε εμείς για το Κραν Μοντανά, είναι ότι αυτό που μένει, είναι αυτό που καταγράφει ο διεθνής παράγοντας και ότι αυτό που λέμε εμείς για τους άλλους ή εμείς για τον εαυτό μας. Και ο διεθνής παράγοντας κατέγραψε ότι η ε/κ πλευρά, είναι συνυπεύθυνη για την αποτυχία του Κραν Μοντανά, που δεν είναι μια οποιαδήποτε διάσκεψη. Είναι μια διάσκεψη, που κατά τον ΓΓ του ΟΗΕ. Έφτασε ένα μίλι πριν από τη λύση και για τον σημερινό Πρόεδρο της Δημοκρατίας, που τότε ήταν Κυβερνητικός Εκπρόσωπος και δεξί χέρι του κ. Αναστασιάδη, είπε ότι «βρεθήκαμε μια ανάσα πριν από τη λύση». Επομένως, καλά είναι να δούμε πως συνεχίζουμε από εκεί που διακόψαμε στο Κραν Μοντανά, αν θέλουμε να διανύσουμε αυτό το μίλι και το μίλι να μην το κάνουμε δέκα ή περισσότερα χιλιόμετρα.