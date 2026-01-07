Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πληροφορίες: Στην Νέα Υόρκη ο Ντιάν για να ενημερώσει το ΣΑ των ΗΕ

 07.01.2026 - 14:14
Στην Νέα Υόρκη βρίσκεται ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του ΓΓ ΟΗΕ στη Κύπρο και επικεφαλής της ειρηνευτικής δύναμης του διεθνούς οργανισμού στο νησί (ΟΥΝΦΙΚΥΠ), Κασίμ Ντιάν, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, για επαφές και για να ενημερώσει το Συμβούλο Ασφαλείας των ΗΕ.

Ο κ. Ντιάν, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ενημερώσει αυτή την εβδομάδα τους αντιπροσώπους των χωρών που συμβάλλουν με στρατεύματα και αστυνομικούς στην ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Στις 15 Ιανουαρίου αναμένεται να ενημερώσει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ στη βάση των νέων εκθέσεων του ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, για τις Καλές του Υπηρεσίες για την Κύπρο και την ΟΥΝΦΙΚΥΠ. 

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, ο κ. Ντιάν αναμένεται να έχει συναντήσεις και με τον ΓΓ των ΗΕ, και τον Βοηθό Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ για Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις Ζαν-Πιερ Λακρουά.

Στις 29 Ιανουαρίου, το Συμβούλιο Ασφαλείας θα ψηφίσει για την ανανέωση της θητείας της ΟΥΝΦΙΚΥΠ για ακόμη ένα χρόνο.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με ενημέρωση από το Συμβούλιο Ασφαλείας, στο πλαίσιο μιας έκθεσης σύμφωνα με την πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα για τα Ηνωμένα Έθνη (UN80) για διαρθρωτικές αναπροσαρμογές για το Γραφείο του Ειδικού Συμβούλου για την Κύπρο, ο προτεινόμενος προγραμματικός προϋπολογισμός για το 2026 αντικατοπτρίζει μια μείωση 1,2 εκατομμυρίων δολαρίων (37,7%) για το Γραφείο, συμπεριλαμβανομένης της προτεινόμενης κατάργησης οκτώ θέσεων, μεταξύ των οποίων και της θέσης του Ειδικού Συμβούλου σε επίπεδο Βοηθού Γενικού Γραμματέα. Αυτό, όπως σημειώνεται, αποδίδεται στην απουσία επίσημων διαπραγματεύσεων από το 2017 και στον διορισμό Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα για την Κύπρο για την παρακολούθηση των πρωτοβουλιών που συμφωνήθηκαν στη Γενεύη τον Μάρτιο του 2025.

Όπως αναφέρθηκε στο ΚΥΠΕ από αρμόδια πηγή, η θέση του Ειδικού Συμβούλου παραμένει κενή από τότε που ο Έσπεν Μπαρθ Άιντε αποχώρησε από τη θέση αυτή. Σημειώθηκε επίσης ότι δρομολογείται η κατάργηση επτά θέσεων εργασίας στο Γραφείο Καλών Υπηρεσιών με απολύσεις ισάριθμου προσωπικού το οποίο ασχολείται με τις Τεχνικές Επιτροπές, την διοργάνωση συναντήσεων και επαφών. Εκφράστηκε ανησυχία ότι αυτό θα επηρεάσει την συχνότητα δραστηριοτήτων.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

