Ατύχημα με άρμα μάχης – Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα αίτια – Διέταξε έρευνα το ΥΠΑΜ

Στο όχημα βρίσκονταν ένας μόνιμος αξιωματικός και δύο στρατιώτες.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ του ALPHA Κύπρου και του Χριστόφορου Νέστορος, οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι το ατύχημα προκλήθηκε από διάβρωση του εδάφους λόγω των πρόσφατων βροχοπτώσεων, με αποτέλεσμα το όχημα να ανατραπεί στο πλάι.

Ελαφρά τραυματίστηκαν ένας στρατιώτης και ένας δόκιμος, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Στους τραυματίες παρασχέθηκαν επιτόπου οι πρώτες βοήθειες και με ασθενοφόρο μεταφέρθηκαν στο Γ.Ν. Λευκωσίας για περαιτέρω εξετάσεις. Η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.

Το Υπουργείο Άμυνας έχει διατάξει έρευνα για τα αίτια και τις διαδικασίες ασφαλείας της άσκησης.

Τα άρματα Cascavel θεωρούνται πεπαλαιωμένα και παρουσιάζουν συχνά μηχανικά προβλήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται η αντικατάστασή τους και στη συνέχεια η απόσυρση και εκποίησή τους. Από τα 120 άρματα, τα 79 είναι ενεργά και τα 41 χρησιμοποιούνται για ανταλλακτικά.

Δείτε το σχετικό ρεπορτάζ