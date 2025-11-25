Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΑτύχημα με άρμα μάχης – Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα αίτια – Διέταξε έρευνα το ΥΠΑΜ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ατύχημα με άρμα μάχης – Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα αίτια – Διέταξε έρευνα το ΥΠΑΜ

 25.11.2025 - 21:50
Ατύχημα με άρμα μάχης – Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα αίτια – Διέταξε έρευνα το ΥΠΑΜ

Παρ’ ολίγον τραγωδία σημειώθηκε στην Εθνική Φρουρά, όταν τεθωρακισμένο όχημα τύπου Cascavel ανατράπηκε σε χωματόδρομο στο στρατόπεδο «Τάσος Μάρκου» στην Κλήρου, κατά τη διάρκεια άσκησης αναγνώρισης.

Στο όχημα βρίσκονταν ένας μόνιμος αξιωματικός και δύο στρατιώτες.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Η πρώτη ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας για το ατύχημα με άρμα μάχης - Διατάχθηκε έρευνα

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ του ALPHA Κύπρου και του Χριστόφορου Νέστορος, οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι το ατύχημα προκλήθηκε από διάβρωση του εδάφους λόγω των πρόσφατων βροχοπτώσεων, με αποτέλεσμα το όχημα να ανατραπεί στο πλάι.

Ελαφρά τραυματίστηκαν ένας στρατιώτης και ένας δόκιμος, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Στους τραυματίες παρασχέθηκαν επιτόπου οι πρώτες βοήθειες και με ασθενοφόρο μεταφέρθηκαν στο Γ.Ν. Λευκωσίας για περαιτέρω εξετάσεις. Η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.

Το Υπουργείο Άμυνας έχει διατάξει έρευνα για τα αίτια και τις διαδικασίες ασφαλείας της άσκησης.

Τα άρματα Cascavel θεωρούνται πεπαλαιωμένα και παρουσιάζουν συχνά μηχανικά προβλήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται η αντικατάστασή τους και στη συνέχεια η απόσυρση και εκποίησή τους. Από τα 120 άρματα, τα 79 είναι ενεργά και τα 41 χρησιμοποιούνται για ανταλλακτικά.

Δείτε το σχετικό ρεπορτάζ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΤΖΟΚΕΡ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για τα 2 εκατ. ευρώ - Δες αν κέρδισες
Μετά την καταιγίδα έρχεται… το ουράνιο τόξο – Μαγικά στιγμιότυπα πάνω από την Πάφο
Η ώρα της ημέρας που είναι καλύτερο να γεμίζουμε βενζίνη - Είναι θέμα... φυσικής
Σελήνη στον Υδροχόο: Η ζωή γίνεται καλύτερη για τρία ζώδια από σήμερα - Ηρεμία και ξεκάθαρα βλέμματα
Μετράνε ζημιές στο Αυγόρου – Ζημιές σε στέγες σπιτιών και φωτοβολταϊκά από τον ανεμοστρόβιλο – Έμειναν χωρίς ρεύμα
Βόμβα: Επιστρέφει στο ΡΙΚ η Ελπίδα Ιακωβίδου - Το παρασκήνιο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Μετά την καταιγίδα έρχεται… το ουράνιο τόξο – Μαγικά στιγμιότυπα πάνω από την Πάφο

 25.11.2025 - 21:30
Επόμενο άρθρο

ΤΖΟΚΕΡ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για τα 2 εκατ. ευρώ - Δες αν κέρδισες

 25.11.2025 - 22:05
ΠτΔ: Στον Λίβανο την Τετάρτη – Αναμένονται συγκεκριμένες ανακοινώσεις για ενέργεια – Στην ατζέντα και η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ

ΠτΔ: Στον Λίβανο την Τετάρτη – Αναμένονται συγκεκριμένες ανακοινώσεις για ενέργεια – Στην ατζέντα και η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης αναχωρεί αύριο το πρωί για τον Λίβανο κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου κ. Τζοζέφ Αούν, για μια επίσκεψη ιδιαίτερης σημασίας, σε μια περίοδο, όπου η συνεργασία, η αμοιβαία εμπιστοσύνη και η σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Στον Λίβανο την Τετάρτη – Αναμένονται συγκεκριμένες ανακοινώσεις για ενέργεια – Στην ατζέντα και η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ

ΠτΔ: Στον Λίβανο την Τετάρτη – Αναμένονται συγκεκριμένες ανακοινώσεις για ενέργεια – Στην ατζέντα και η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ

  •  25.11.2025 - 18:05
Ατύχημα με άρμα μάχης – Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα αίτια – Διέταξε έρευνα το ΥΠΑΜ

Ατύχημα με άρμα μάχης – Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα αίτια – Διέταξε έρευνα το ΥΠΑΜ

  •  25.11.2025 - 21:50
Τραμπ: Πιστεύω ότι βρισκόμαστε κοντά σε συμφωνία για την Ουκρανία

Τραμπ: Πιστεύω ότι βρισκόμαστε κοντά σε συμφωνία για την Ουκρανία

  •  25.11.2025 - 19:46
Αναστάτωση στη Λευκωσία: Αεροσκάφος πέταξε πάνω από κατοικημένες περιοχές σε χαμηλό ύψος – Ανήκει στην Turkish Airlines

Αναστάτωση στη Λευκωσία: Αεροσκάφος πέταξε πάνω από κατοικημένες περιοχές σε χαμηλό ύψος – Ανήκει στην Turkish Airlines

  •  25.11.2025 - 22:15
ΤΖΟΚΕΡ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για τα 2 εκατ. ευρώ - Δες αν κέρδισες

ΤΖΟΚΕΡ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για τα 2 εκατ. ευρώ - Δες αν κέρδισες

  •  25.11.2025 - 22:05
Ποιος θα βοηθήσει τον Βοηθό;

Ποιος θα βοηθήσει τον Βοηθό;

  •  25.11.2025 - 20:19
Μετά την καταιγίδα έρχεται… το ουράνιο τόξο – Μαγικά στιγμιότυπα πάνω από την Πάφο

Μετά την καταιγίδα έρχεται… το ουράνιο τόξο – Μαγικά στιγμιότυπα πάνω από την Πάφο

  •  25.11.2025 - 21:30
«Black week» για Shein, AliExpress, Temu – Ξεκινά ο πόλεμος της Ευρώπης με τις ασιατικές πλατφόρμες εμπορίου

«Black week» για Shein, AliExpress, Temu – Ξεκινά ο πόλεμος της Ευρώπης με τις ασιατικές πλατφόρμες εμπορίου

  •  25.11.2025 - 21:14

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα