ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επίμαχο βίντεο: Αναμένονται εξελίξεις – Το όνομα του φερόμενου επενδυτή – Νέος κύκλος καταθέσεων

 11.01.2026 - 08:53
Επίμαχο βίντεο: Αναμένονται εξελίξεις – Το όνομα του φερόμενου επενδυτή – Νέος κύκλος καταθέσεων

Εξελίξεις αναμένονται τις επόμενες ημέρες στη διερεύνηση της υπόθεσης με το επίμαχο βίντεο το οποίο αφήνει σκιές για παράνομη χρηματοδότηση του Προέδρου και της Κυβέρνησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΡΙΚ σε ρεπορτάζ που προβλήθηκε χθες στο κεντρικό δελτ, το κατώφλι του ΤΑΕ Αρχηγείου θα περάσουν σύντομα, τόσο ο Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου όσο και ο επιχειρηματίας, Γιώργος Χρυσοχός, για να δώσουν στοιχεία στις Αρχές.

Ο επιχειρηματίας, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, αναμένεται να δώσει στοιχεία που ενδέχεται να οδηγήσουν στα πρόσωπα τα οποία κατέγραψαν τις συνομιλίες στο βίντεο.

Όπως πληροφορείται το ΡΙΚ, συναντήθηκε με τον φερόμενο επενδυτή σε ξενοδοχείο στο Λονδίνο περί τα τέλη Νοεμβρίου, κάτι που ίσως αποτελέσει κλειδί στην υπόθεση.

Το όνομα του επενδυτή προσομοιάζει με ρουμανικό, ενώ η αγγλική προφορά του παρέπεμπε σε χώρα της ανατολικής Ευρώπης.

Το άτομο είχε συστηθεί ως Φλορίν Γκεοργκίου. Την αποκάλυψη του ονόματος έκανε ο δημοσιογράφος Τάσος Τέλλογλου στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 Ελλάδας. Συγκεκριμένα είπε πως «ο φερόμενος ως εκπρόσωπος της επενδυτικής εταιρείας Stratix Wealth χρησιμοποίησε το όνομα ενός σκακιστή από την Ρουμανία που είναι σήμερα 81 ετών».

Κατά τη συνάντησή τους, σε πολλές περιπτώσεις ο φερόμενος επενδυτής, με βάση τις ίδιες πηγές, προσπαθούσε να παγιδεύσει τον επιχειρηματία, προκειμένου να του εκμαιεύσει οτιδήποτε επιλήψιμο.

Γι' αυτό και στο βίντεο παρουσιάζεται να γίνεται επεξεργασία και μοντάζ σε τουλάχιστον οκτώ περιπτώσεις, με σκοπό να οδηγεί τον θεατή σε συγκεκριμένο συμπέρασμα.

Θέση πάντως της Κυβέρνησης, όπως διατυπώθηκε στο ΡΙΚ, είναι ότι ο Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου δεν έπραξε οτιδήποτε επιλήψιμο, παρά μόνο εξηγούσε τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο φερόμενος επενδυτής.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η υβριδική επίθεση που δέχεται η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ρωσική μεθοδολογία.

Χρησιμοποιήθηκαν αληθοφανή χαρακτηριστικά, για να ενορχηστρωθεί μια εκστρατεία υβριδικής παραπληροφόρησης.

Η πρακτική που χρησιμοποιείται είναι γνωστή στη σοβιετική ορολογία ως kompromat, και έχει ταυτιστεί με τακτική δολοφονίας προσωπικοτήτων.

Η χρονική συγκυρία της δημοσίευσης του βίντεο βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

Με πληροφορίες από ΡΙΚ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

