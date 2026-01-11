Τροχαίο τα ξημερώματα: Ξέσπασε πυρκαγιά σε όχημα από τη σύγκρουση – Δύο άτομα στο νοσοκομείο

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, τα άτομα εξήλθαν των οχημάτων πριν την άφιξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Τα δύο άτομα που επέβαιναν στο πρώτο όχημα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο ΤΑΕΠ Λευκωσίας.

Το άτομο που επέβαινε στο δεύτερο όχημα δεν χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Από την πυρκαγιά το πρώτο όχημα έπαθε εκτεταμένες ζημιές.

Η πυρκαγιά κατασβήστηκε με τη χρήση σωλήνων νερού.

Ανταποκρίθηκαν δύο πυροσβεστικά οχήματα.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Γύρω στις 2:20 σήμερα τα ξημερώματα, λήφθηκε πληροφορία στην Αστυνομία για τροχαία σύγκρουση στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λευκωσίας, στο ύψος της Μοσφιλωτής.

Μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Πέρα Χωρίου, μετέβηκαν στο σημείο και από εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι, ενώ 31χρονος οδηγούσε το όχημα του, κτύπησε επανειλημμένα στο δεξιό και αριστερό κιγκλίδωμα του δρόμου, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο του να ακινητοποιηθεί στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.

Ο 31χρονος κατέβηκε από το αυτοκίνητο του και αφού τοποθέτησε φώτα κινδύνου, μπήκε στο ενδιάμεσο κενό μεταξύ των δύο λωρίδων κυκλοφορίας του αυτοκινητοδρόμου.

Ακολούθως, όχημα το οποίο οδηγείτο στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας από 20χρονο με συνοδηγό επίσης 20 χρονών, συγκρούστηκε με το όχημα του 31χρονου, συνεπεία του οποίου ξέσπασε φωτιά στο όχημα στο οποίο επέβαιναν οι δύο 20χρονοι.

Από την φωτιά το όχημα κάηκε ολοσχερώς, ενώ οι δύο 20χρονοι τραυματίστηκαν ελαφριά και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στις Α΄ Βοήθειες του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.

Στους δύο οδηγούς των οχημάτων, διενεργήθηκε έλεγχος αλκοόλης με αρνητική ένδειξη.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Πέρα Χωρίου συνεχίζει τις εξετάσεις.